Wladimir Putin erholt sich in der Taiga (Fotos)

Das Wochenende vor seinem Geburtstag am 7. Oktober verbrachte der russische Präsident in Gesellschaft von Verteidigungsminister Sergei Schoigu in der Republik Tuwa.

Veröffentlichte Fotos und ein Video zeigen die beiden wie sie in den Bergen wandern, Pilze sammeln und die Natur der herbstlichen Taiga bewundern. Als Erinnerung nahm Putin einen Zapfen mit, den er im Wald gefunden hat.

„Der Jenissei [Fluss] sieht von hier aus wunderschön aus“, sagt Putin in dem Video, während er auf rund 2 000 Meter Höhe die Aussicht genießt.

Russlands Verteidigungsminister ging ebenfalls nicht ohne ein Andenken nach Hause. Er grub einen kleinen Preiselbeerbusch aus. Der Präsident empfahl ihm mit einem Lächeln, diesen in Schoigus Datscha in der Region Moskau wieder einzupflanzen.

Seinen 67. Geburtstag feiert der russische Staatschef in diesem Jahr im Kreise seiner Familie und Freunde.

