Alles, was ein Ausländer wissen muss, um Soldat in der russischen Armee zu werden

Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete 2015 ein Dekret, das es allen ausländischen Bürgern erlaubt, der Armee des Landes beizutreten.

Wenn du also jemand bist, der bereit ist, in einem berühmt-berüchtigten Ratnik-2-Kampfanzug mit einer brandneuen AK-12 aktiv zu werden, erfährst du hier alles, was du wissen und tun musst.

Russische Staatsbürgerschaft

Seit 2015 benötigst du KEINEN russischen Pass mehr, um unserem Militär beizutreten – jede Staatsbürgerschaft ist zulässig.

Alter

Um Soldat in Russland zu werden, muss man mindestens 18 Jahre und darf nicht älter als 30 Jahre sein.

Geschlecht

Die Armee ist sowohl für Männer als auch Frauen offen. Doch in der russischen Armee wird keine Frau mit einer AK-12 in der Hand an einem Gefecht teilnehmen. Frauen sind willkommen im militärischen Hauptquartier oder als Krankenschwester.

Walerij Newar/TASS Walerij Newar/TASS

Egal welche berufliche Ausbildung eine Frau hat, sie muss auch alle Arten militärischer Ausbildungen absolvieren – Laufen, Schießen und Taktik. Es handelt sich allerding nur um die Grundausbildung und Frauen bestehen diese in der Regel.

Sprache

Wenn du ein knallharter Typ mit einer AK-12 werden willst, musst du hart trainieren und den Befehlen deiner Instruktoren folgen.

Um dies tun zu können, MUSST du also Russisch sprechen. Du musst einen Russischtest bestehen, um in unserem Militär dienen zu können. Die Armee nimmt dieses Thema sehr ernst, also sei dir dessen bewusst und bereite dich ernsthaft auf diesen Sprachtest vor.

Rechtliche Fragen

Dies ist ein weiteres sehr wichtiges Thema für diejenigen, die dem russischen Militär beitreten wollen. Die russische Armee akzeptiert in ihren Reihen keine Vorbestraften oder Personen, die zurzeit strafrechtlich verfolgt werden.

Das heißt: Nur gute Jungs mit einem normalen Verhältnis zu ihrer Regierung sind beim russischen Militär willkommen.

Russische Staatsbürgerschaft

Wenn du bereit bist, russischer Staatsbürger zu werden, bietet dir der Eintritt ins Militär die Möglichkeit, nach fünf Dienstjahren den Pass des Landes ausgehändigt zu bekommen.

Juri Belinskij/TASS Juri Belinskij/TASS

Kontrakt

Deinen ersten Kontrakt beim russischen Militär unterzeichnest du für fünf Jahre. Du musst dir während dieser Zeit keine Sorgen um Job, Geld und medizinische Versorgung machen (ja, jeder Soldat und DESSEN FAMILIE in Russland sind krankenversichert und werden betreut).

Welchen Rang kann ich erreichen?

Ausländer können als Gefreiter, Stabsgefreiter, Feldwebel und Oberfeldwebel dienen. Wir möchten ehrlich zu dir sein: Du kannst in Russland kein General oder Admiral werden.

Sold

Der Grundsold eines Gefreiten beträgt etwa 30.000 Rubel (430 Euro). Der Sold hängt von der Art deiner Militäreinheit und deinem Einsatzort ab.

Zum Beispiel erhalten Militärangehörige, die im Hohen Norden eingesetzt werden, mehr Geld als diejenigen, die in der Region Moskau dienen.

Unterkunft

Solange du in der russischen Armee dienst, wirst du und deine Familie in einer Militärsiedlung in der Nähe der Garnison leben. Du erhältst eine Wohnung (wenn du eine Familie hast) oder ein Zimmer (wenn du Single bist).

Eine eigene Unterkunft finden

Nach drei Jahren Dienst kannst du einen Armeekredit mit einer Laufzeit von zwanzig Jahren aufnehmen. Um es einfach auszudrücken: Solange du in der russischen Armee dienst, zahlt die Regierung den Kredit ab und mit der Zeit wirst du deine eigene Wohnung in Russland haben.

Kann ich dem FSB beitreten?

Nein, das kannst du nicht. Ausländer können nicht in Einheiten dienen, die sich mit Informationen von nationaler Bedeutung, Geheimdiensten und Geheimdienstfragen befassen.

Werde ich für Russland in den Krieg ziehen müssen?

Ja, das kann dir passieren.

Es gibt keine Ausnahmen für ausländische Soldaten in der russischen Armee im Falle eines Krieges – diese Menschen werden sich den Reihen derjenigen anschließen, die mit dem Gewehr in der Hand ins Gefecht ziehen.

Wie kann ich mich anmelden?

Um sich bei der Armee anzumelden, muss man zur Musterungsbehörde der jeweiligen russischen Stadt gehen. Und wenn mit deinen Dokumenten alles in Ordnung ist und du zu Hause keine rechtlichen Probleme hast, füllst du alle Formulare aus, unterschreibst sie, gehst zur medizinischen Untersuchung, absolvierst die psychologischen Tests und wirst dann zur militärischen Einheit geschickt, für die du mit deinen Fähigkeiten und Qualifikationen am besten geeignet bist.

