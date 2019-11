Sind diese Lücken im Plot ein Anzeichen dafür, dass die Friends Kommunisten waren?

Friends wurde von dem Moment an, als die Serie am 22. September 1994 auf Sendung ging, sofort zu einem Klassiker. Die ganze Welt liebte die Geschichte von den sechs jungen Leuten aus New York City, die zehn Staffeln dauerte und Ehen, Scheidungen (ja, Ross, alles deine), Geburten, Todesfälle und Tausende von Gags umfasste.

Hier in Russland lieben wir auch Friends – auch wenn die Serie 2004 endete, ist sie immer noch (laut dem Voting der Nutzer) die zweitbeliebteste auf dem russischen Filmportal Kinopoisk, gleich nach Game of Thrones. Warum das so ist? Die Antwort ist einfach – in Wirklichkeit waren alle sechs Hauptfiguren (Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler und Ross) offensichtlich russische Spione, die – aus einem unerfindlichen Grund, die leider geheim bleibt – vorgaben, Amerikaner zu sein. Dennoch gaben uns die Showrunner einige Hinweise, die jeden klar erkennen lassen: Sie sind russischer als der Kreml selbst!

Sie hatten die ganze Zeit sowjetische Poster an den Wänden hängen!

Also, lassen Sie uns mit der offensichtlichsten Tatsache beginnen: Warum sonst hat man sowjetische Poster in der Wohnung, wenn man kein Russe ist? Drei von sechs (!) Freunden dekorierten ihre Wohnung mit Postern in russischer Sprache.

NBC, Archive photo NBC, Archive photo

Es stellt sich heraus, dass Ross ein echtes sowjetisches Propagandakunstwerk liebte. Auf seinem Poster steht: Um zu bauen, muss man wissen, um zu wissen, muss man lernen! Das passt zu so einem klugen Kerl wie Ross Geller, ist aber auch so sowjetisch wie Hammer und Sichel! Wie Chandler fragen würde: Könnte Ross noch mehr ein russischer Spion sein?

Joey und Chandler haben ein Poster mit einem russischen „Boxenden Känguru“ aus den Dreißigerjahren in ihrer Wohnung – genauer gesagt, scheint es Joey zu gehören, da es nach Chandlers Auszug an der Wand bleibt.

Und aus irgendeinem Grund hatte Monica ein Poster von den Olympischen Spielen 1980 in Moskau in ihrem Zimmer! Das Magazin Hooked on Houses beschrieb dieses Phänomen wie folgt: Als es um Monicas Wohnung ging, wollte [Setdesigner Greg] Grande „eine ganz neue Art eklektischen Geschmacks mit einem skurrilen Flohmarkt-Stil entwickeln“. Wie auch immer. Monica ist offensichtlich eine russische Spionin, genau wie ihr Bruder Ross!

Es gab echte russischsprachige Person in der Serie

In Staffel 6, Episode 22 (Ein Toller Typ) haben diese russischen Spione ihre Deckung auffliegen lassen. In dieser Episode geht Joey, nachdem er sich in der TV-Serie zum Hauptcharakter entwickelt hat, zu einer Reinigung und versucht, deren russischen Besitzer davon zu überzeugen, sein Bild neben anderen Prominenten an die Wand zu hängen. Aber der grimmige Russe lässt sich nicht beeindrucken, besonders nach dem Anschauen der Serie: „Es war sehr beleidigend für mein Volk! Chemische Reinigung? – Russen! Sie werden als Terroristen und Bösewichte gezeigt!“

NBC NBC

Später trifft Joey versehentlich die Frau des Russen, und der wird extrem wütend und schreit Joey zu: „Verschwinde, du Idiot! Oder ich werde dir jetzt in den Arsch treten! Raus hier!“ – in perfektem Russisch! Glauben Sie mir, es ist nicht üblich, dass ein echter russischer Schauspieler russische Worte ausspricht, anstatt mit schrecklichem pseudo-osteuropäischem Akzent zu brabbeln. In den Neunzigerjahren war es nicht üblich und heute ist es das auch nicht mehr.

Die Showrunner lassen einen Russen in Friends auftreten – ein weiterer offensichtlicher Hinweis. Dieser Typ von der Reinigung hätte genauso gut Schulterstücke eines KGB-Generals tragen können!

Sie versuchten, ihre russische Herkunft zu verschleiern, indem sie den dümmsten Fehler begehen

Natürlich hätten solche offensichtlichen Tatsachen einer russischen Verbindung zu einigen Problemen geführt, wenn die gerissenen Showrunner das Publikum nicht auf die falsche Fährte gesetzt hätten. Um zu verbergen, wie russisch die Freunde wirklich waren, führten sie eine Nebenhandlung mit Phoebes Wissenschaftlerfreund David ein, der sie verlassen und in die „russische“ Stadt Minsk gehen muss.

NBC

Allein dieser Fehler hat mehrere Generationen post-sowjetischer Zuschauer von Friends an den Kopf greifen lassen: Minsk ist nicht in Russland. Es ist die Hauptstadt von Belarus, einem weiteren postsowjetischen Staat. Dabei ist unklar, ob die Drehbuchautoren aus Versehen diesen Fehler begangen haben (es waren schließlich die frühen Neunzigerjahre und die UdSSR war erst vor Kurzem auseinandergefallen) oder es ein absichtlicher Witz war... oder, wie wir bereits angedeutet haben, ein Versuch, ihre tiefe Verbundenheit mit Russland zu verbergen!

Übrigens, als David in der 7. Staffel Phoebe besucht, erwähnt er „zufällig“ eine der Schlüsselfiguren der kommunistischen Bewegung: „Es gibt ein Denkmal in Minsk, das mich sehr an dich erinnert.... Eigentlich ist es Lenin, aber, weißt du, aus einem bestimmten Winkel...“ Es ist klar, dass er in der Tat ein Agent war, der gerade mit einer Anweisung des Zentrums für die sechs Spione zurückgekehrt ist, um ihren hinterhältigen bösen kommunistischen Plan fortzusetzen!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.