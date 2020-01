Die sieben hässlichsten Stationen der Moskauer Metro (Fotos)

Antares 610 (CC0 1.0) Antares 610 (CC0 1.0)

Unterirdische Paläste, einzigartige Meisterwerke, architektonische Juwelen - Sie können den Moskauer U-Bahn-Stationen viele verschiedene Attribute zuweisen. Aber am Stadtrand sind die Stationen in der Regel billiger als die „Paläste“ im Zentrum. Die meisten von ihnen sind Säulenstationen, was bedeutet, dass sie nicht so tief unter der Erde gebaut wurden.

1 Nowyje Tscherjomuschki (orangene Linie)

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Wegen seiner monotonen billigen Kacheln und Reihen identischer Säulen vergleichen die Passagiere diese Station aus dem Jahr 1962 oft mit öffentlichen Toiletten.

2 Wojkowskaja (grüne Linie)

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Diese im Jahr 1964 erbaute Station erinnert mit ihren kalten und seelenlosen Lichtkacheln viele Menschen an öffentliche Schwimmbäder, Krankenhäuser und sogar Leichenhallen Die Station hat auch eine Art schlechtes Karma, benannt nach dem Bolschewiken Pjotr Wojkow, der an der Hinrichtung von Nikolaus II. und seiner Familie beteiligt war.

Immer wieder mal fordern Antikommunisten und russische Monarchisten die Umbenennung der Station.

3 Lubjanka (rote Linie)

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Lubjanka wurde 1935 als eine der ersten Moskauer Metrostationen gebaut. Im Unterschied zu den schönen “Palästen”, hat sie eher ein „gesichtsloses“ Design.

4 Jugo-Sapadnaja (rote Linie)

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Die 1963 erbaute Station im Süden der Hauptstadt wirkt seit Jahrzehnten unendlich langweilig.

5 Mjakinino (blaue Linie)

Alexander Shcherbak/TASS Alexander Shcherbak/TASS

Mjakinino ist die erste Station, die außerhalb Moskaus gebaut wurde. Sie befindet sich in Krasnogorsk, Oblast Moskau. Sie ist auch die erste, die im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft errichtet wurde. Die Crocus Group, Besitzer der Crocus City Mall in der Nähe, investierte 2009 etwa 20 Millionen US-Dollar in den Bau der Metrostation und die Verbesserung der Erreichbarkeit des Einkaufszentrums.

Trotz des modernen Designs mochten die Einwohner die Station nicht, da sie als zu düster und depressiv machend angesehen wurde. In diversen Diskussionen wird Mjakinino immer wieder als eine der weniger gelungenen Stationen genannt.

6 Molodjoschnaja (blaue Linie)

Antares 610 (CC0 1.0) Antares 610 (CC0 1.0)

Das ist eine weitere Station mit langweiligem Design und langsam verfallenden Kacheln.

7 Praschskaja (graue Linie)

A.Savin/WikiCommons A.Savin/WikiCommons

Tschechoslowakische Architekten und Ingenieure halfen 1985 bei der Planung und dem Bau dieser Station im Süden von Moskau. Die Station hat ein goldenes Design und sieht beeindruckend aus, ist aber sehr dunkel - als ob man sich in einem Sarkophag befindet Vielleicht ist sie nicht gerade hässlich, aber auf jeden Fall ist sie kein Glanzpunkt.

