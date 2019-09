Ratgeber: Wie Sie sich im Labyrinth der Moskauer Metro zurechtfinden

Die Moskauer U-Bahn gilt als eine der schönsten und mit 269 Stationen als eine der größten der Welt! Dennoch ist es nicht so leicht, sich dort zurechtzufinden. Geht es nun nach rechts oder links? Welchen von sechs Ausgängen muss man nehmen, um dem unterirdischen Labyrinth zu entkommen?

Wir erklären Ihnen die Besonderheiten der Moskauer Metro, so dass die Nutzung für Sie leichter wird.

Aufkleber auf dem Boden

Diese gibt es seit 2014 und inzwischen an allen wichtigen Umsteigepunkten. Riesige Aufkleber mit Pfeilen auf dem Boden zeigen, wo man hin muss, um die Linie zu wechseln.

Kirill Sykow/Moskva Agency Kirill Sykow/Moskva Agency

Die verschiedenen Linien sind durch Nummer und Farbe gekennzeichnet. Namen und Ortsbezeichnungen sind in russischer Sprache und englischer Transkription. Die Zahl „7“ in einem violetten Kreis weist zum Beispiel auf die Tagansko-Krasnopresnenskaya-Linie hin. Im U-Bahn-Plan ist diese Linie ebenfalls violett dargestellt.

Beschilderung

Die Moskauer Metro hat über 20 verschiedene Hinweisschilder, die sich gegenseitig ergänzen. Wenn Sie also ein Schild nicht verstehen, probieren Sie es mit einem anderen.

Die Schilder in der U-Bahn geben Antwort auf die Frage: „In welche Richtung muss ich?”. In der Regel zeigen sie die Endstation der Linie und/oder die allgemeine Richtung (nach Norden, Süden, in die Innenstadt usw.). Einige Schilder oben an der Decke zeigen nur die Liniennummer und die Endstation an. Dieses Schema gibt es auch in der Pariser Metro.

Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency

An den Wänden der Stationen finden sich detailliertere Hinweisschilder. Dort erfahren Sie, in welche Richtung der Zug fährt und an welchen Stationen er anhält.

Die Station, an der Sie sich gerade befinden, ist mit einem Rechteck in der Farbe der Linie markiert und alle anderen Stationen werden in der Reihenfolge von oben nach unten aufgelistet.

Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency

Englisch

Alle Informationen werden auch in Englisch geschrieben. Die Namen der U-Bahn-Stationen in den Bahnhöfen, an den Stationen und in den Zügen sind in lateinischer Schrift. Die Haltestellen werden im Zug sowohl auf Russisch als auch auf Englisch durchgesagt. Fahrkartenschalter mit englischsprechendem Personal sind durch einen Aufkleber „We speak English!” gekennzeichnet.

So finden Sie den richtigen Ausgang

Viele Stationen haben mehrere Ausgänge. Kitai Gorod, eine der am stärksten frequentierten Stationen, hat nicht weniger als 15! Zahlen, Schilder und Markierungen an den Wänden helfen Ihnen, sich in diesem Wirrwarr zurechtzufinden, ohne dazu ein Seil spannen zu müssen. Einheimische benutzen oft U-Bahn-Ausgänge als geografische Marke. Zum Beispiel sagen sie: „Wir treffen uns am Ausgang Soljanka.” Für Touristen ist das womöglich wenig hilfreich.

An den Ausgängen (nicht an allen) erhalten Sie Stadtpläne, ebenso an den runden farbenfrohen Ständern in den Bahnhöfen und auf den Bahnsteigen. Am besten orientieren Sie sich an den Nummern der Ausgänge. Jeder Ausgang ist nummeriert.

Kirill Kalinnikow/Sputnik Kirill Kalinnikow/Sputnik

Am Ausgang findet sich auch oft ein Hinweisschild zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten, großen Straßen, Einkaufszentren oder anderen Bezugspunkten. An den Wänden des Bahnsteigs und in den Bahnhofshallen wurden Aufkleber mit Bus-, Straßenbahn- und Oberleitungsbusnummern angebracht, die den Weg zu den Haltestellen des Öffentlichen Nahverkehrs weisen.

Sergei Bobylew/TASS Sergei Bobylew/TASS

Treffpunkt

Der traditionelle Treffpunkt in der Moskauer Metro ist “w zentre sala” (zu Deutsch: „Plattformzentrum”). Seit kurzem gibt es auch Aufkleber mit der Aufschrift „Mesto wstretschi” (zu Deutsch: „Treffpunkt”), die etwas verständlicher sind.

Ilja Pitalew/Sputnik Ilja Pitalew/Sputnik

Mobile Apps

Einige Stationen haben etwa in der Mitte des Bahnsteigs eine Tafel mit der U-Bahn-Karte. Diese finden Sie auch an den Ticketschaltern im Bahnhof.

Wir empfehlen Ihnen den Download einer mobilen App. Damit können Sie durch das weit verzweigte U-Bahn-System navigieren, die schnellste Route von A nach B und die Reisezeit berechnen. Sie können sich Haltestellen und Umsteigepunkte anzeigen lassen oder erhalten Informationen über die Schließung von Bahnhöfen oder Ausgängen usw.

MosMetro ist die offizielle App der Moskauer Metro:

Download für Android

Download im App Store

Yandex.Metro hat vergleichbare Funktionen:

Download für Android

Download im App Store

Einige Zusatzinformationen, zum Beispiel zur Geschichte der Station, können Sie durch das Scannen eines QR-Codes auf Infotafeln abrufen.

