Moskauer U-Bahn: von praktischen Anleitungen und seltsamen Sachen!

Wir haben Ihnen schon so viel über die Moskauer U-Bahn berichtet, dass es höchste Zeit ist, alle Informationen in einem Beitrag zusammenzufassen. Hier finden Sie alles Wissenswerte: von detaillierten Anleitungen, wie man ein Ticket besorgt und WLAN installiert bis hin zu Tricks, sich nicht zu verlaufen. Besonders verrückte Geschichten sind auch dabei.

Die Geschichte eines der größten U-Bahn-Netze der Welt, der Moskauer Metro, begann im Jahr 1935. Heute zählt es 269 (!) Stationen, zwischen denen sich täglich einige Millionen Menschen bewegen. Und jedes Jahr kommen neue Stationen hinzu.

Seit 2016 verfügt die Moskauer U-Bahn über einen neuen Ring: Der Moskauer Zentral-Ring ist eine neue oberirdische Ringlinie, die die anderen Stationen entlasten soll. Eigentlich handelt es sich um eine Art Moskauer S-Bahn. Auf dieser Linie sowie auf vielen anderen fahren die neusten Zugmodelle. Sie verfügen über Touchscreens mit TV-Kanälen und spezielle Stationen zum Aufladen technischer Geräte. Zudem sind sie durchgängig. Man kann sich also im ganzen Zug frei bewegen. Diese High-Tech-Züge sehen ziemlich futuristisch aus.

Im Jahr 2024 soll die Große Ringlinie fertiggestellt werden. Das Projekt entstand noch in den 1980ern – es geht um eine 70 km lange U-Bahn-Linie! Sie wird die längste in der Welt sein.

Praktisch kann man in Moskau in jedem Viertel, auch am Stadtrand, eine Station, die zu Fuß erreichbar ist, finden. Es ist auch geplant, die U-Bahn-Linien zu den Moskauer Flughäfen zu verlängern.

Jetzt wollen wir Ihnen erzählen, wie man die Metro benutzt, was man dort bewundern kann und was man beachten muss.

Praktische Anleitungen: Wie benutzt man die Moskauer U-Bahn?

Offizielle Website der Moskauer Regierung und des Bürgermeisters

In den meisten Fällen ist die U-Bahn die schnellste Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Jedoch muss man sich darüber im Klaren sein, dass in der Hauptverkehrszeit Millionen Menschen die U-Bahn benutzen, weshalb sie einem Ameisenhaufen gleicht. Wie man dies überlebt, lesen Sie hier:

Manche Stationen heißen ähnlich, es gibt Stationen-„Zwillinge“ und solche, deren Namen Sie verwirren können, zum Beispiel die Station „Aeroport“, neben der es gar keinen Flughafen gibt. Aber viele von diesen Problemen kann man vermeiden:

Das am meisten benutzte Ticket ist die Troika. Wenn man 300 Rubel, umgerechnet etwas mehr als 4 Euro, darauf auflädt, kann man damit durchschnittlich vier Tage fahren. Troikas sind auch in Form eines Armbandes, eines Schlüsselanhängers oder sogar eines Ringes erhältlich. Außerdem kann man einen ganz normalen Einzelfahrtschein besorgen oder die Fahrt mit dem Handy mithilfe von Apple Pay oder Samsung Pay bezahlen. Wie das alles geht, lesen Sie hier:

Und noch eine schöne Nachricht: in der Moskauer U-Bahn gibt es WLAN in fast allen Zügen und es ist kostenfrei! Man muss aber darauf achten, dass es kein WLAN auf den Stationen selbst gibt. Man muss nur wissen, wie man eine Verbindung herstellt:

Für Touristen: Welche Stationen muss man unbedingt sehen?

Legion Media

Die Moskauer U-Bahn bezeichnet man als die schönste in der Welt: 44 Stationen gehören zum UNESCO-Kulturerbe. Um sie alle zu besichtigen, muss man wahrscheinlich einen ganzen Tag unter der Erde verbringen. Deshalb haben wir nur die schönsten für Sie ausgewählt:

Wenn Sie aber wirklich von dieser Schönheit besessen sind, haben wir in diesen Artikeln die Highlights jeder einzelnen Linie zusammengestellt:

Interessante Fakten und wichtige Fragen

Walerij Scharifulin/TASS

Wissen Sie, warum die Moskauer U-Bahn so schnell ist (die Züge kommen alle 90 Sekunden!) und was dort alles in der Nacht passiert? Wir haben das sehr gründlich ermittelt!

Wir haben zudem 18 unbekannte Fakten über die Moskauer U-Bahn gesammelt und über Geister und Mutanten geschrieben. Außerdem erfahren Sie, in welchen Stationen man sich im Fall eines Atomkrieges verstecken muss?

Fotos und Menschen, die sie nicht gleichgültig lassen werden

Dmitrij Swerew

Wenn Sie finden, dass es nichts Lustiges an der U-Bahn gibt, müssen Sie sich diese Foto-Sammlung ansehen:

Außerdem haben wir eine schöne Galerie der ungewöhnlichsten Züge zusammengestellt!

Und diejenigen, die sich für interessante und atmosphärische Fotos interessieren, müssen sich unbedingt die Werke des Moskauer Fotografen Dmitrij Swerew anschauen:

Und zum Schluss stellt sich die Frage: wer ist dafür alles verantwortlich? Das erfahren Sie hier:

