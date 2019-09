Ein Nachtzug wird bald von Moskau nach ... Moskau fahren

Die Russischen Eisenbahnen RZD werden demnächst eine neue Zugstrecke eröffnen: Es wird buchstäblich eine Rundreise um Moskau sein. Laut dem Unternehmen sei die neue Route eingeführt worden, um das regionale Zugangebot weiterzuentwickeln.

Die russischen Internetnutzer haben das Projekt jedoch bereits als „Hotel auf Rädern“ bezeichnet, weil manche Reisende den Zug wahrscheinlich als billige Alternative für eine Übernachtung in Moskau benutzen könnten. Besonders diejenigen, für die die Rollgeräusche und das sanfte Schaukeln eines Zuges beruhigend wirken.

Der neue Zug №603Х fährt ab dem 1. November um 18:40 Uhr vom Paweletzki-Bahnhof ab. Sie fahren durch Domodedowo und mehrere Städte in der Region Moskau, bis Sie schließlich wieder in Moskau am nächsten Tag um 7:55 Uhr am Kiewski-Bahnhof ankommen. Der Grundtarif wird nur neun Euro betragen, während die Luxusoption ab 34 Euro verkauft wird.







