Vorsicht an der Bahnsteinkante: Sieben Tipps für Zugreisen in Russland

Wann ist die beste Zeit, um Fahrscheine zu kaufen und welche kostenlosen Services gibt es an Bord? Eine Anleitung mit sieben Tipps.

1. Wie Sie einen modernen Zug finden

In Russland fahren auf einigen Strecken noch alte Züge, die weder über eine Klimaanlage noch über Bio-Toiletten verfügen. Der Fahrpreis kann jedoch ebenso hoch sein wie bei einem modernen Zug. Um komfortabel zu reisen, achten Sie beim Fahrscheinkauf auf die Codierungen in kyrillischer Schrift.

Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

„3Э“ bedeutet Liegewagen mit Klimaanlage und Bio-WC, "3T" und "3Д" Waggon mit Klimaanlage, aber möglicherweise ohne Bio-Toilette, „3У“ und „3Л“ bedeuten, dass weder eine Klimaanlage noch Bio-Toilette garantiert werden. Wenn die Waggons keine Klimaanlage haben, ist es besser, die Sitze 9-12, 21-24, 43 -44 und 49-50 zu vermeiden, da diese Fenster haben, die als Notausgang dienen und die Sie nicht öffnen können.

In der Kategorie Schlafwagen gilt "2Э " als beste Wahl. Im Ticketpreis enthalten sind Verpflegung, Zeitschriften, Hausschuhe und Zahncreme (das gilt jedoch nicht bei Doppeldecker-Waggons). Bei "2K" verfügt der Waggon über Klimaanlage und Bio-Toilette. Die Codierungen „2У“, „2Т“ und „2Д“ besagen, dass es keine Garantie dafür gibt.

2. Wann kaufe ich ein Ticket?

Der bequemste Weg, eine Fahrkarte zu kaufen, ist die Buchung über die Webseite der Russischen Eisenbahn - RZD (eng). Dabei gilt: Je früher Sie das Ticket kaufen, desto günstiger ist es. Für praktisch alle Züge im ganzen Land (und Züge nach Finnland) können Sie die Fahrkarte bis zu 90 Tage im Voraus kaufen. Dies ist der günstigste Tarif. Fahrkarten für Züge in andere Länder können bis zu 60 Tage im Voraus gekauft werden. Ausnahmen sind Moldawien und die Ukraine, Fahrkarten in diese Länder können frühestens 45 Tage vor Abfahrt gekauft werden.

Pjotr Kowaljow/TASS Pjotr Kowaljow/TASS

Frühbucher-Rabatte können im Winter bis zu 50 Prozent und im Sommer bis zu 30 Prozent betragen.

Während des ganzen Jahres liegen die niedrigsten Tarife zwischen Januar und April und zwischen Oktober und Dezember. RZD bietet üblicherweise Ermäßigungen für Züge, die an Feiertagen verkehren: Am 31. Dezember und 1. Januar sowie am 8. und 9. Mai. Bei RZD gibt es auch oft attraktive Aktionen, wie beispielsweise eine Ermäßigung von 50 Prozent für den Schlafwagen oder Fahrkarten für 100 Rubel. Schauen Sie unter Акции auf der russischen Version der RZD-Website.

Wenn Sie häufig mit dem Zug innerhalb Russlands reisen, lohnt es sich auch, den RZD-Newsletter zu abonnieren, um über Sondertarife informiert zu werden. Sie können auch die RZD-Bonuspunktekarte beantragen und so gesammelte Punkte gegen Bahnfahrkarten einlösen.

3. Manchmal lohnt es sich, die Fahrkarte am Schalter zu kaufen

Einige Ermäßigungen gibt es nur am Schalter im Bahnhof. Sie können ihre Fahrkarte aber in jedem Bahnhof kaufen, nicht nur an dem, von dem aus Ihr Zug abfährt.

Sergej Fadeitschew/TASS Sergej Fadeitschew/TASS

In der Woche vor oder nach Ihrem Geburtstag können Sie am Schalter ein Ticket für den Hochgeschwindigkeits-Elektrotriebwagen Sapsan-Zug für sich und bis zu drei weiteren Personen zum halben Preis erwerben oder Sie erhalten 35 Prozent Rabatt auf Fahrkarten für internationale Züge. Für einen Hin- und Rückfahrtschein in der De Luxe-Klasse für einen Zug innerhalb Russlands gibt es 30 Prozent Rabatt.

4. Gruppenreisen sind günstiger

Pjotr Kowaljow/TASS Pjotr Kowaljow/TASS

In einigen Zügen gibt es Gruppenrabatte. Für Gruppen ab sechs Personen gibt es beispielsweise einen Rabatt von 20 bis 30 Prozent für internationale Züge. Für bis zu vier Personen können Sie ein Ticket für Aeroexpress-Services (Non-Stop-Züge von Moskauer Flughäfen) für nur 950 Rubel kaufen (ein Standardticket für eine Person kostet 500 Rubel).

5. Wie erhalte ich eine Erstattung?

Sie können ein elektronisches Ticket auf der Webseite bis spätestens eine Stunde vor Abfahrt stornieren. Wenn Sie acht Stunden vor Abfahrt stornieren, können Sie die vollen Kosten des Tickets zurückfordern (bei internationalen Zügen sind es 24 Stunden). Sind es weniger als acht Stunden, haben Sie Anspruch auf Erstattung des Fahrpreises abzüglich der Kosten für die Sitzplatzreservierung (in der Regel ein Drittel oder die Hälfte des Fahrpreises).

Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

Der Zug ist gerade abgefahren? Melden Sie sich sofort am Schalter.

Dann haben Sie die Wahl, ob Sie innerhalb der nächsten zwölf Stunden mit einem anderen Zug fahren wollen oder eine Erstattung abzüglich einer Gebühr bekommen. Wenn Sie Ihren Zug wegen Krankheit oder aufgrund eines Verkehrsunfalls verpassen, können Sie bis zu fünf Tage, für internationale Züge bis zu zehn Tage, später die Erstattung beantragen (bis zur Hälfte des Fahrpreises). Sie benötigen dafür einen Nachweis.

6. Kostenloser Service im Zug

In Fernzügen in Russland können Sie den Zugbegleiter nach Brettspielen fragen. An Bord ist üblicherweise Dame, Schach und Domino.

Alexander Awilow/Moskva Agency Alexander Awilow/Moskva Agency

Sie können auch nach einem Teelöffel, einem Glas, Nähzeug und Medikamenten fragen, alles kostenlos. Neuere Züge haben Mikrowellen und Kühlschränke für die Fahrgäste an Bord, in Schlafwagen gibt es Hausschuhe, Zahnbürsten und Zahncreme. Bei älteren Zügen gibt es heißes Wasser aus dem Boiler. Neuere Modelle haben Wasserspender an Bord.

7. Vorsicht vor den Steckdosen

Michail Woskressenski/Sputnik Michail Woskressenski/Sputnik

Es gibt zwar in allen Waggons und Abteilen Steckdosen, dennoch ist die Spannung in den Zügen instabil und es besteht die Möglichkeit, dass der Akku Ihres Telefons oder Laptops beschädigt wird. Verwenden Sie am besten einen tragbaren Akku oder lassen Sie das Gerät nicht lange in der Steckdose.

