Was Russland den Eisenbahn-Liebhabern zu bieten hat

1. Lenin-Gedenkmuseum – Moskau

Ursprünglich bestand die Exposition des Museums der Moskauer Eisenbahn aus einem einzigen Objekt – dem Zug, mit dem der Leichnam des Revolutionsführers Wladimir Lenin von St. Petersburg nach Moskau überführt wurde. Die Dampflokomotive, die die wertvolle Fracht transportierte, wurde anfangs auf einem Abstellgleis des Pawelezkij-Bahnhofs ausgestellt, später dann wurde ein Museumsgebäude für sie gebaut, welches vor den Olympischen Sommerspielen 1980 ausgebaut wurde. Vor der riesigen Lenin-Marmorbüste fanden im Museumsareal zu Sowjetzeiten verschiedenste Zeremonien statt – zum Beispiel die Aufnahme in die Pionierorganisation. In den Zweitausendern wurde die Ausstellung um Archivdokumente, Fotografien und Installationen zur Geschichte der Eisenbahn bereichert.

In der Museumsabteilung, die sich in der Nähe des Rischskij-Bahnhofs befindet, können Sie sich Eisenbahntechnik in natürlicher Größe ansehen. Es gibt einen Kesselwagen, einen Sanitätswagen, Trophäen-Dampfloks und vieles mehr.

2. Einmal ein Lokführer sein – St. Petersburg

Das Museum der Russischen Eisenbahnen verfügt auch über eine große Sammlung verschiedener Züge: Es gibt einen Waggon, der 1902 von der Chinesischen Ostbahn gebaut wurde, die erste russische Lokomotive von 1924 und experimentelle Hochgeschwindigkeitszüge.

Aber das Interessanteste hier ist der Simulator Fahrerstand, in dem Sie für nur 200 Rubel (2,5 Euro) lernen können, einen ganzen Zug zu führen.

3. Der gesamte Schienenverkehr Russlands im Kleinformat – St. Petersburg

Das Museum für den Eisenbahnverkehr Russlands wurde 1813 gegründet. Es war der allererste Versuch, die Geschichte des russischen Zugverkehrs zu archivieren. Ingenieure aus dem ganzen Land schickten dem Museum Modelle und Zeichnungen von absolut allen gebauten Transportmitteln und Bauwerken der Eisenbahn, einschließlich der Brücken.

Im Jahre 1902 wurde für das Museum in St. Petersburg ein Gebäude im Jussupow-Garten errichtet, das heute immer noch für diesen Zweck genutzt wird.

Hier werden auch ein vollständiges Schema des Zugverkehrs in Russland sowie Gemälde und Grafiken zum Thema gezeigt. Eine separate Halle ist der Geschichte der gepanzerten Züge und Eisenbahnen während des Zweiten Weltkriegs gewidmet.

4. Fahrt mit einer Draisine – Pereslawl-Salesskij

Das gemütlichste Privatmuseum zum Thema Eisenbahn befindet sich tief im Wald auf einer Schmalspurbahn. Die meisten Lokomotiven und Waggons können bestiegen werden. Sie sitzen auf Retro-Bänken und staunen über die niedrigen Decken. Das kleine Museum verfügt über eine ziemlich große Sammlung: Es gibt Güterwagen, Diesellokomotiven und sogar mobile Elektrizitätswerke.

Aber die wichtigste Attraktion hier ist eine Fahrt mit einer Draisine. Sie beschleunigt recht zügig (im wahrsten Sinne des Wortes) und erweckt den Eindruck, als würde sie nie anhalten! Aber keine Angst – es gibt Haltestellen auf der Strecke.

5. Mit einem alten Zug um den Baikalsee fahren

Die Stichstrecke der Baikal-Rundbahn (BRB) war einst eine Teilstrecke der berühmten Transsibirischen Eisenbahn. Aber Mitte des 20. Jahrhunderts wurde hier ein Wasserkraftwerk gebaut und ein Teil der Strecke überflutet. Deshalb umgeht die Transsibirische Eisenbahn heutzutage den Baikalsee.

Auch heute noch ist es möglich, auf diesem Abschnitt der Strecke zu fahren und sich auf einer Länge von 90 km an der Aussicht auf den See und an den Wundern der Technik – zahlreichen Tunneln, Brücken und Viadukten – zu erfreuen. An der Station Baikal befindet sich ein kleines Museum, das der Geschichte des BRB gewidmet ist.

