Phänomene der Natur: Die ungewöhnlichsten Eisgebilde in Russland (FOTOS)

Gefrorenes Wasser kann die seltsamsten Formen annehmen. Auf russischen Seen schwimmen daher Pfannkuchen aus Eis oder sie verwandeln sich in ein Eisblumenmeer.

Eis ist mehr als nur gefrorenes Wasser. Manchmal entstehen daraus wahre Wunder. Im Golf von Ob und im Finnischen Meerbusen in der Region Leningrad gibt es riesige Kugeln aus Eis. Auf der gefrorenen Oberfläche des Baikalsees tauchen jedes Jahr mysteriöse Ringe auf.

Baikalsee Legion Media Legion Media

Nikita Tananajew, Hydrologe und ein führender Wissenschaftler am Permafrost-Institut in Jakutsk, verrät uns mehr über eisige Phänomene.

Pfannkucheneis

Die interessantesten Eisgebilde finden sich auf Gewässern, denn dort wirken zahlreiche Einflüsse, von der Strömung bis zur Temperatur, auf ihre Entstehung. Da sie Einfluss auf den Schiffsverkehr in der russischen Arktis haben, sind sie gut erforscht. Die Ergebnisse dieser Forschungen werden im Eis-Atlas vom russischen Arktis- und Antarktisforschungsinstitut veröffentlicht.

Pfannkucheneis Getty Images Getty Images

Im Winter und Frühling finden sich auf Seen in ganz Russland und auf dem Meer häufig runde Eisplatten, die mehr als zehn Zentimeter dicke Ränder haben können (weitere Infos finden Sie hier (rus)).

Dieses sogenannte Pfannkucheneis ist keine Seltenheit auf großen offenen Gewässern und Seen vor allem im russischen Norden. „Diese sind die Pfannen, auf denen die Natur das Eis backt“, beschreibt Tananajew anschaulich. Pfannkucheneis bildet sich, wenn die Temperatur sich um Null Grad bewegt und auf dem Wasser Wellenbewegungen auftreten.

A. Rose/Global Look Press A. Rose/Global Look Press

„Zunächst bildet sich auf der bewegten Wasseroberfläche eine dünne Kruste, die als Falt- oder Schaumeis bezeichnet wird. Die Oberflächenspannung verursacht die runde Form. Manchmal bildet sich Pfannkucheneis aus Nadeleis oder Ansammlungen von Neuschnee. Weil sich die runden Eisplatten manchmal im Wind drehen, nennt man sie auch Eisballerinas”, erklärt Tananajew.

Onegasee, Karelien Igor Podgorny/Sputnik Igor Podgorny/Sputnik

Pfannkucheneis findet sich zum Beispiel am Onegasee in Karelien, an der Isset in Jekaterinburg und im Altai sowie am Baikalsee. Der Durchmesser kann bis zu drei Meter betragen, sie können bis zu 15 Zentimeter dick sein und einen ganzen See vollständig bedecken. Wenn die Temperaturen zu niedrig sind, gefriert das Eis zu schnell und statt der runden Form entstehen sogenannte Eisschuppen.

Eisblumen

Dieses unglaublich schöne Naturphänomen ist in der Arktis häufiger anzutreffen, kann aber manchmal auch in niedrigeren Lagen beobachtet werden. Ende November 2019 erschienen Eisblumen auf dem Iljinskoje-See in Tatarstan und in Mari-El. Die Ursache war ein extremer Temperaturunterschied zwischen Wasser und Luft (über 20 Grad Celsius).

kiraturin kiraturin

Die Lufttemperatur sinkt drastisch, während die Temperatur auf der Wasseroberfläche nahe dem Nullpunkt bleibt. Es herrscht fast kein Wind. Die Feuchtigkeit auf der Eisoberfläche kühlt stark ab und kondensiert als Kristalle. Es ist vergleichbar mit Morgentau, nur auf dem Wasser.

kiraturin kiraturin

Eiskugeln

2016 präsentierte sich dieses seltene Naturphänomen auf der Jamal-Halbinsel und ein Jahr später im Finnischen Meerbusen.

Jewgeni Tschikotilow/TASS Jewgeni Tschikotilow/TASS

Riesige Eiskugeln, die von Wellen an Land gedrückt werden, bilden sich normalerweise bei Tauwetter nach Schneefall und starkem Sturm.

Jewgeni Tschikotilow/TASS Jewgeni Tschikotilow/TASS

Meereswellen rollen Schneeklumpen entlang des Ufers und formen sie zu Schneebällen. Der kalte Wind überzieht sie mit einer Eisschicht und drückt sie zurück an Land.

Aleksander Abrosimow (CC BY-SA 4.0) Aleksander Abrosimow (CC BY-SA 4.0)

Haareis

Besondere Eisformen bilden sich nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an Land und im Unterholz, überall da, wo es feucht ist. Dieses Eis ist weich und dehnbar. Das sogenannte Haareis bildet sich auf Gehölz, das vom Pilz Exidiopsis effusa befallen ist.

Legion Media Legion Media

Berg- und Höhleneis

In der Stadt Kungur im Gebiet Perm liegt eine Eishöhle. Dort ist immer Winter. Die kilometerlangen unterirdischen Gänge sind voller Stalaktiten und Stalagmiten aus Eis, die niemals schmelzen. In der Höhle vermischen sich Luftströme mit unterschiedlichen Temperaturen, was zu starker Kondensation führt. Die Feuchtigkeit setzt sich ab und gefriert in einer Vielzahl von Formen, von Nadeln bis zu Blumen.

Kungur-Eishöhle Oleg Worobjow Oleg Worobjow

Auch in den Bergen sind Wissenschaftler auf ungewöhnliche Eisformen gestoßen. Zum Beispiel das sogenannte Stängeleis. „Es heißt so, weil es wie ein Stängel einer Blume aussieht. Es bildet sich in den Bergen bei starken Temperaturschwankungen: Tagsüber muss die Temperatur über Null liegen, nachts muss sie unter Null fallen. Diese Eisformationen können 10 bis 15 cm lang werden und an ihrem Ende kann sich durchaus eine Eisblüte bilden”; sagt Tananajew. Es gibt dieses Eis zum Beispiel im Kaukasus.

Kungur-Eishöhle Oleg Worobjow Oleg Worobjow

In den Bergen in Jakutien finden sich große Gletscher wie der Buluus oder der Bolschaja Momskaja und Aufeis, das auch im Sommer nicht schmilzt.

„Diese können auch sehr interessant aussehen. In den Flusstälern der Werchojansk-Kette habe ich einmal himmelblaue Eiswannen entdeckt. Die ungewöhnliche Farbe kam durch die Lichtbrechung“, erzählt Tananajew.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.