Wie denken Menschen aus anderen Nationen über Russland?

Leg Dich nicht mit ihnen an!

„Das Schriftzeichen für Russen ist 战斗 战斗 , was „Volk des Krieges“ bedeutet. Aus welchem Grund auch immer, sie scheinen es stets für notwendig zu halten, zu kämpfen.“ (Bo Sun)

„Seit den Mongolen im Jahr 1223 ist niemand mehr erfolgreich in Russland eingedrungen. Viele haben es versucht, aber sie scheiterten üblicherweise an der Taktik der verbrannten Erde und logistischen Problemen, zuerst Karl XII. von Schweden, dann Napoleon und schließlich Hitler.“ (Ryan Jiang)

Das Essen schmeckt nicht!

„Ich bin Engländer und mit einer Russin verheiratet. Jeder Russe wird behaupten, es gebe keine ‚Russische Küche‘, sondern nur Lebensmittel, die gut zu Wodka passen … und das ist nur teilweise ein Scherz. Russisches Essen variiert von absolut göttlich bis zu ‚Was um alles in der Welt mag das sein?‘. Ucha, die Fischsuppe, gehört zur letzten Kategorie. Jedes Mal, wenn es mir angeboten wurde, war es eine graue Masse mit einem Fischskelett. Ein Fischskelett, wie es Katzen in Cartoons haben.“ (Sean Clitheroe)

„Alles was ich in Russland gegessen habe, ob es nun Kartoffeln oder Hühnchen oder sonst etwas war, war zu Tode gekocht. Es war nicht mehr wieder zu erkennen oder es war ertränkt in Butter und Sahne, zum Beispiel Kascha oder, mein persönlicher ‚Favorit‘ Okroschka (Igitt!). Kwas (ein fermentiertes Brotgetränk) und Kefir (im Grunde Buttermilch) gehören nicht zusammen in ein Gericht. Einfach nein.“ (Naï Damato)

Hübsche Mädchen, hässliche Männer!

„Ich war erstaunt, viele Paare in den Vierzigern und Fünfzigern zu sehen, die aus einem übergewichtigen, stark behaarten Mann und einer Frau, die mindestens so fantastisch ‚gealtert‘ war wie Halle Berry, bestanden. Sogar unter jüngeren Paaren gibt es viele unattraktive, brutal aussehende Männer, die eine Freundin haben, die aussieht wie ein Supermodel.“ (Ryo Yokoe, Japan)

„Ich bin Brite. Meine Freundin ist Russin/Ukrainerin. Natürlich ist sie wunderschön. Wir haben uns über das Online-Dating-Portal eHarmony kennengelernt. Wir verabredeten uns in einer Bar in der Nähe ihres Wohnortes. Sie fiel mir sofort auf, als sie hereinkam, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese umwerfende Frau mein Date sein sollte und blickte mich weiter um. Erst als diese atemberaubende Person vor mir stand, wurde mir klar, dass ich tatsächlich mit ihr verabredet war.” (Andrew McLeish)

Großartige Kunst!

„Ich bin sicher, dass fast jeder Chinese russische Lieder, Gedichte und Romane kennt. Viele russische melancholische Lieder sind wie ein starker Mann, der Ihnen ein paar sanfte Worte zuflüstert.“ (Xiao Lin)

„Die Autoren! Dostojewski ... Solschenizyn ... so viele, dass es den Verstand verwirrt. Als Kind las ich ein Buch mit russischen Sprichwörtern und Redewendungen. Zu meinen Favoriten gehörten ‚Jeder Mann ist ein Held für seinen Hund‘ und ‚Ein halbes Brot bleibt ein Brot, aber die halbe Wahrheit ist eine Lüge.‘“ (Cortney Hollister, USA)

Sie haben viel gelitten und viel erreicht!

„Sie sind eine Nation, die stark gelitten hat. Denken Sie an die stalinistischen Säuberungen und den unglaublichen Verlust an Leben im Zweiten Weltkrieg. Das hat Spuren auf der kollektiven Seele hinterlassen. Dennoch haben sie der Welt mit ihrer Kunst, Literatur und Lebensfreude einen Vorgeschmack auf den russischen Ausnahmezustand gegeben.“ (PJ Clarke, USA)

„Du hast uns ins All getrieben. Wir haben euch auf den Mond getrieben. IN YO FACE! 'Merica!“ (Fredrick Wheatley, USA)

„Ich habe drei Jahre lang Russisch an der Universität gelernt. Mein Lehrer gab mir den russischen Namen Tolja. Russland ist ein Land mit einer langen und stolzen Geschichte. Russland ist ein Land der Katastrophen und der Selbsterlösung. Seine Historie ist geprägt von Verrückten und Helden.“ (Du Shu-Jie)

Russland ist günstig!

„Die Preise sind in Russland sehr niedrig. Wir haben selten mehr als 250 Rubel (etwa 3,60 Euro) für Essen ausgegeben. Aus der Sicht eines Ausländers sind Lebensmittel absolut erschwinglich. Kraftstoff ist billig und Züge ebenso, vor allem in Anbetracht der Entfernungen, die Sie zurücklegen.“ (Amanda Tran, Australien)

„Ich war zur Zeit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 einen Monat in Russland, was für einen preisbewussten Reisenden wahrscheinlich eine sehr schlechte Zeit ist. Doch ich habe in 30 Tagen nur etwa 1.400 USD (umgerechnet 1270 Euro) ausgegeben, inklusive Flüge. Ich persönlich denke, das war ein Schnäppchen!“ (Nirlendu Saha, Indien)

Russen sind wahrhaftig!

„Russen geben nicht vor, glücklich zu sein! Das Lächeln ist reserviert für die Zeit, in der es angebracht ist. Die Russen beeindrucken mich mit ihrer ruhigen und zurückhaltenden Art. Russland ist oft authentischer als die USA.“ (Fredrick Wheatley, USA)

„Viele von uns sehen sie als zufriedene Menschen, die nicht viel vom Leben erwarten. Sie wollen sich einfach nur wohl fühlen. Ihnen reicht die Grundausstattung: Brot, Zigaretten und Wodka. Sie sind glücklich, wenn sie die Kinder zur Schule schicken können, für die Alten da sein kennen, wenn sie respektiert werden und einmal friedlich sterben werden. Sie sind nicht aggressiv, wie viele glauben.“ (Soogun Omoniyi)

