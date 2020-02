Fünf Hollywood Stars mit christlich-orthodoxem Glauben

1. Tom Hanks

Der berühmte Hollywood-Schauspieler konvertierte 1988 als Erwachsener zum orthodoxen Christentum. Er traf diese Entscheidung, als er seine zweite Frau, die Schauspielerin Rita Wilson, heiratete. Sie hat bulgarische und griechische Wurzeln und ist eine griechisch-orthodoxe Christin. Hanks erzählt häufig, dass er seine Frau in ihrer Taufkirche geheiratet habe.

Auch die Kinder des Paares wurden orthodox getauft. Die Familie besucht in Los Angeles regelmäßig eine griechisch-orthodoxe Kirche. Hanks ist seit Dezember sogar griechischer Staatsbürger (eng). Im Februar 2016 besuchte er die russisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskirche in der Antarktis, betete dort und stieg auf den Glockenturm. Diakon Maxim Gerb nannte den Hollywood-Star eine „offene und freundliche Person“.

2. Jim Belushi

Jim Belushi, der von albanischen Einwanderern abstammt, ist ebenfalls orthodoxer Christ (albanische Kirche) und besucht in den USA die Gotteshäuser der orthodoxen christlichen Eparchie in den USA. 2009 erhielt er die albanische Staatsbürgerschaft.

3. Cary-Hiroyuki Tagawa

Der US-amerikanische Schauspieler japanischer Abstammung ist vor allem als Bösewicht in Hollywood-Filmen bekannt (u.a. „Mortal Kombat“, „License to Kill“, „Planet der Affen“). 2015 wurde der Schauspieler in einer russisch-orthodoxen Kirche in Moskau getauft und erhielt den Namen Panteleimon. Ein Jahr später wurde er russischer Staatsbürger.

Er erklärte, sich beide Entscheidungen nicht leicht gemacht und lange überlegt zu haben: „Ich folge nicht dem neuesten Trend“, sagte (eng) er. „Ich folge meinem Herzen. Es gibt keine einfachen Entscheidungen, weder in den Staaten noch irgendwo sonst auf der Welt. Dies wird eine neue Herausforderung für mich“, erklärte Tagawa bei einer Pressekonferenz zu seinem Film „Confession of Samurai“.

4. Milla Jovovich

Die Hollywood-Schauspielerin wurde in Kiew geboren und obwohl sie bereits in jungen Jahren in die USA gezogen ist, ist sie stolz auf ihre Wurzeln und spricht ausgezeichnet Russisch. In Bezug auf ihren Glauben sagte (eng) sie einmal: „Ich bin von Geburt an russisch-orthodox, aber ich gehe in jede Kirche, in der ich Liebe und Geist empfinde.“

2015 ließ sie ihre Tochter Dashiel Edan in Los Angeles in der russisch-orthodoxen „Holy Transfiguration-Cathedral“ (zu Deutsch „Kathedrale Heilige Verklärung“) taufen.

5. Jennifer Aniston

Die beliebte Schauspielerin hat griechische Wurzeln und ist Mitglied der griechisch-orthodoxen Kirche. In Los Angeles besucht auch Aniston die russisch-orthodoxe „Holy-Transfiguration-Cathedral“. Aniston ist das Patenkind von Schauspieler Telly Savalas, der ebenfalls griechische Wurzeln hat und ein Freund ihres Vaters ist.

