In Russland wurde offiziell ein neues Gebet als Schutz vor dem Coronavirus genehmigt

Kirill, der Patriarch von Moskau und ganz Russland, hat den Text eines besonderen Gebets zum Schutz der Gläubigen vor dem Coronavirus genehmigt.

Seit dem 22. März gibt es für die Gemeinden der Russisch-orthodoxen Kirche ein „intensives Gebet, um die Krankheit zu überwinden und den Ärzten, die sie bekämpfen, Kraft zu verleihen“, heißt es auf Website des Moskauer Patriarchats.

Der Text des neuen Gebets ist in Kirchenslawisch verfasst, wobei das Wort Coronavirus darin durch die Wendung verderbliche Seuche ersetzt wurde:

O Herr, Ich schütte meine Rede vor Dir aus und zeige an vor Dir meine Not: Bewahre uns vor der verderblichen Seuche, die über uns kommt. Hab Erbarmen mit uns demütigen und unwürdigen Dienern, die wir mit festem Glauben und mit gebrochenem Herzen Buße tun und Dich, unseren barmherzigen und ehrfürchtigen Gott, auf Knien um Gnade bitten. Denn in deiner Macht, o Herr, steht es, uns zu vergeben und uns zu retten, und wir lobpreisen Dich, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, jetzt und immerdar, und in alle Ewigkeit. Amen.

Zuvor hatte die Russisch-orthodoxen Kirche eine Erklärung herausgegeben, in der sie die Gläubigen dazu aufrief, „sich [zu] mäßigen sowie einen klaren Kopf und fromme Ruhe [zu] bewahren“, aber auch forderte, nicht zu tolerieren, „leichtfertig mit einer Coronavirusinfektion umzugehen, medizinische Anweisungen zu vernachlässigen, präventive Maßnahmen zu ignorieren und sich selbst und andere in die Gefahr einer Ansteckung zu bringen“.

