Russischer Designer macht ein Modemagazin über Covid-19 (FOTOS)

Der russische Designer Artjom Iwanow war mit einigen seiner Freunde in Quarantäne im Botkin-Krankenhaus in St. Petersburg. Auf der Suche nach einer Unterhaltung in den vier Wänden begann er, seine „Krankenhauskollegen“ in ihren Zimmern aufzunehmen und eine Titelseite für die von ihm erfundene Zeitschrift namens „Botkin Covid Fashion“ zu entwerfen. Dieses Fotoshooting ist nicht weniger stylisch als bei Vogue oder Vanity Fair!

