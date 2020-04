Was wissen wir über die russischen Ärzte im italienischen Spezial-Krankenhaus für Corona-Patienten?

Am 8. April 2020 berichtete das russische Verteidigungsministerium, dass russische Militärärzte zusammen mit ihren italienischen Kollegen damit begonnen haben, COVID-19-Patienten in einem eigens errichteten Krankenhaus in Bergamo aufzunehmen. Wir erzählen Ihnen, wie das russisch-italienische Feldlazarett errichtet wurde und wie es aufgebaut ist.