Was werden die Russen zuerst tun, wenn die Ausgangssperre aufgehoben wird?

Es stellt sich heraus, dass die in Selbstisolation lebenden Russen am meisten davon träumen, sich die Haare schneiden zu lassen. Und dann wird alles wieder wie vorher.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten in Russland seit Ende März, und die Kontrolle über die Bewegungen der Bürger wird ständig verschärft. Derzeit kann man das Haus nur verlassen, um zum nächsten Lebensmittelgeschäft zu laufen oder mit seinem Hund spazieren zu gehen. Aber niemand kann das Träumen verbieten! Wir haben die Menschen in Russland gefragt, was sie vorhaben, wenn alles vorbei ist.

„ Wir sehen aus wie Rockmusiker der 1970er “

„Sobald die Beschränkungen aufgehoben sind, werde ich meine Haare schneiden lassen“, sagt Roman aus Moskau und schickt das Foto eines Pudels. „Wir sitzen hier jetzt alle mit zotteligem Haar. Bis Mai werden wir dann aussehen, wie die Mitglieder der [sowjetischen Rockband] Pesniary 1978.“ Aber diese Frisur wird gerade im Trend liegen, da jeder aus der Ausgangssperre so aussehen wird, sagt er.

Pesniary Tsch. Mesin/TASS Tsch. Mesin/TASS

Walentina aus St. Petersburg träumt nicht nur davon, sich die Haare machen zu lassen, sondern auch eine Maniküre zu bekommen, denn das letzte Mal als sie eine hatte, war in den letzten zehn Tagen im März. „Ich werde zu meinem Friseur auf der Petrograder Seite gehen und von dort zu Fuß zur Dostojewski-Straße. Unterwegs werde ich mir einen Kaffee und einen Donut kaufen. Dann gehe ich zur Rubinsteinstraße und werde ein Glas Wein trinken und Spaghetti essen. Danach werde ich zum Studieren nach Moskau fahren - und mit meinen Freunden grillen.“ Und ihr Freund kann es kaum erwarten, wieder in sein Fitnessstudio zu gehen oder zumindest draußen zu trainieren, denn selbst das ist jetzt verboten.

„ Kinder finden es am schwierigsten, zu Hause festzusitzen “

Moskauer, die sich zu Hause mit Kindern in Isolation befinden, haben nur einen Traum: Endlich ihre Kinder zum Spielen nach draußen auf den Spielplatz schicken zu dürfen. „Kinder finden es am schwierigsten, zu Hause festzusitzen“, sagt Nadeschda, Mutter von zwei Kindern. „Sie verstehen nicht, wer dieses Coronavirus ist, das ihnen das Ausgehen verbietet.“

Legion Media Legion Media

„Ich hoffe, dass ich mit der Zeit aufhören werde, mich nervös umzusehen, aus Angst vor einer Geldstrafe“, fügt Maria hinzu, eine andere Mutter von zwei Kindern. Wegen Verstoßes gegen die Isolationsregeln werden erhebliche Bußgelder verhängt - mindestens 5.000 Rubel (etwa 62 Euro).

Bis in die frühen Morgenstunden ausgehen… und einkaufen!

„Ich werde in meinem Lieblingspark, dem Gorki Park, Skateboard fahren“, sagt Tamara aus der Stadt Widnoje in der Nähe von Moskau. „Sobald es erlaubt ist, werde ich in den Urlaub fahren. Zurzeit arbeite ich aus der Ferne - ich halte Vorlesungen an einem College.“



„Zuerst werde ich einen Raf-Kaffee trinken und dann in ein Bekleidungsgeschäft gehen, und quer durch das gesamte Zentrum von Moskau schlendern“, sagt Swetlana.

Daria, eine Fotografin, wird sich ihr anschließen. „Ich werde einen Spaziergang im Zarizyno Park machen, wo ich Enten fotografiere. Dann werde ich meine geliebte Metro nehmen und in einen Kleiderladen gehen. Ich werde jedes Outfit anprobieren! Und dann werde ich alle zum Grillen einladen“, sagt sie verträumt.

Andrei Arkuscha/Global Look Press Andrei Arkuscha/Global Look Press

„Ich werde bis zum Umfallen durch den WDNCh-Park spazieren. Zurück werde ich deshalb wohl humpeln und… mir an jeder Ecke einen Kaffee zum Mitnehmen gönnen“, sagt Julia. Als nächstes, fügt sie hinzu, will sie nach Nischni Nowgorod fahren, um ihre Familie zu besuchen und ihre Haare schneiden lassen, denn dort ist der Friseur, dem sie ihre Haare anvertraut. „Und mein Vater plant, eine Pauschalreise in die Türkei zu buchen, da er seit dieser Zeit bereits zwei stornieren musste.“

Ein anderes junges Mädchen, Swetlana, will sofort zu einem Kletterpark im Wald, „um sich an Seilen entlang zu hangeln, am Lagerfeuer zu sitzen, Glühwein zu trinken, sich den Bauch mit Schaschlik [gegrilltes Fleisch] vollzuschlagen und Gitarre zu spielen. Und dann will ich am nächsten Tag wieder an den Seilen entlang klettern. Wir bereiten uns auf das Bergsteigen vor und die Vorbereitungen enthalten eine Vielzahl von Übungen zur Rettung und zum Auf- und Abseilen. Wir haben Schlafsäcke und alles, was wir brauchen. Macht mit!“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.