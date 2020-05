Im Bikini gegen Corona: Eine russische Krankenschwester wird zum neuen Meme

Eine Krankenschwester in der Region Tula erschien an ihrem Arbeitsplatz in einem durchsichtigen Schutzanzug und einem Bikini darunter. Einer der Patienten machte ein Foto von ihr und schickte es an die Lokalzeitung. Er versah das Foto mit dem Vermerk, dass die Krankenschwester sich wohl in ihrem normalen Schutzanzug unwohl fühle und sie nicht erwartete, dass es so transparent wäre. Das regionale Gesundheitsministerium beschloss aber, ihr einen mündlichen Verweis zu erteilen. Die Internetnutzer entschieden jedoch, eine solche „Aktion“ der Krankenschwester in den sozialen Netzwerken zu unterstützen.

„Was für eine faszinierende Krankenschwester! Sogar der Opa ist trotz seines Beatmungsgerätes selbst aufgestanden!“ - schrieb der Nutzer @redsquare2018.

Ein Facebook-Nutzer schlug vor, sie nicht zu bestrafen, sondern die Krankenschwester für ihren „Mut und ihre Ausdauer bei der Arbeit“ zu belohnen.

„Es ist noch so wenig über das Coronavirus bekannt, dass man alle mögliche Methoden probieren muss, die bei der schnelleren Genesung helfen,“ so die Twitter-Nutzerin @polinovskaya61.

„Wenn wir mehr solcher selbstlosen Menschen hätten, wären wir alle in kürzester Zeit wieder auf den Beinen!“, lautete eine Unterschrift zur Zeichnung des Künstlers zahar1976, die er der Krankenschwester auf seinem Instagram-Profil widmete.

Der Künstler @oxycoldillustrator wollte mit seiner Arbeit die Krankenschwester unterstützen.

In der Zwischenzeit verglich ein russisches Nachrichtenforum die Krankenschwester mit den nackten Bergleuten in der HBO-Serie „Tschernobyl“:

Тульская медсестра пришла в палату к пациентам в прозрачном халате, под которым был только купальник.



По данным «Тульских новостей», в защитной форме было очень жарко, а прозрачность костюма девушка не рассчиталаhttps://t.co/1uUYVIJSxXpic.twitter.com/4LoDTw3XkM — Лентач (@the_lentach) May 20, 2020

- Grüß dich, Krankenschwester, die heldenhaft gegen die Coronavirus-Epidemie kämpft!

- Grüß dich, Bergmann, der heldenhaft gegen den Nuklearunfall im Tschernobyl-Kernkraftwerk kämpft.

Außerdem dankte Alexej Djumin, Gouverneur der Region Tula, der Krankenschwester für ihre Arbeit. Er glaubt, dass die Ärzte Dankbarkeit für die Arbeit verdienen und nicht Kritik für das Aussehen.

Auch wenn die Krankenschwester ihre Arbeit verlieren würde, glauben wir, sie würde ohne große Probleme eine neue Anstellung finden. Ihr wurde bereits ein Vertrag als Dessous-Model angeboten!

