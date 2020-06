Sieben Gründe: Was gegen den Besuch einer russischen Datscha spricht

Es ist schwer, dorthin zu gelangen

Die Probleme beginnen ganz am Anfang - wie kommt man zur Datscha? Wenn Sie ein eigenes Auto haben, sollten Sie mit drei Stunden im Stau rechnen, denn Sie sind nicht allein mit der Idee, zur Datscha zu fahren. Alle machen sich Freitagabend oder Samstagmorgen auf den Weg.

Wenn Sie kein Auto haben, müssen Sie eine überfüllte S-Bahn oder den vollen Bus nehmen, in dem Sie stehen müssen, weil die Frau mit den Töpfen voller Sämlinge Platz braucht. Sie unhöflicher Junge!

Dann müssen Sie vom Bahnhof oder der Bushaltestelle aus mehrere Meilen bis zur Datscha laufen, mit all den Taschen voller Lebensmittel für zwei Tage.

2. Es ist harte Arbeit

Wenn Sie sich eine Datscha wie das Paradies vorstellen, indem Sie Cocktails schlürfend in der Sonne liegen, täuschen Sie sich. In der Datscha muss man arbeiten, denn es gibt immer etwas, das repariert oder gepflanzt werden muss. Der Rasen muss auch wieder gemäht werden. Natürlich können Sie alles mit Beton abdecken, aber dann ist es noch viel weniger ein Paradies. Und es gibt dann immer noch etwas in oder am Haus zu tun.

Alle Kleider riechen nach Rauch

Bei einem Wochenende in der Datscha geht es immer um Grillen oder Schaschlik, wie wir es in Russland nennen. Es gibt immer einen Grillmeister. Doch ganz egal, ob diese Rolle Ihnen zufällt, so oder so wird Ihre Kleidung nach Rauch riechen. Sie müssen ihre stinkigen Klamotten zu Hause in der Stadt gründlich waschen. Oder Sie entscheiden sich für die Variante „Datscha-Kleidung“.

Verrückte Nachbarn

Nun, in Ihrem Wohnhaus haben Sie auch mehrere Nachbarn, von denen einige mit Sicherheit laut sind. Aber Sie sehen sich wenigstens selten. Auf dem russischen Land errichten diejenigen, die es sich leisten können, hohe Mauern aus Ziegelsteinen, um nicht gesehen zu werden.

Die meisten Datschen haben jedoch nur einen Maschendrahtzaun oder einen Holzzaun - beide erlauben Ihren Nachbarn, Sie auszuspionieren. Das bedeutet, dass Sie nicht immer Ihre Bäume beschneiden können, wenn Ihnen danach ist … Dazu kommen laute Feiern in Nachbars Garten und mitternächtliche Gitarrenkonzerte! Sonntags um 7 Uhr wird Rasen gemäht, bei +30 ° C Laub verbrannt und überall ist Rauch.

Aber es hat auch gute Seiten, verrückte Nachbarn zu haben - man kann mit ihnen ins neue Jahr feiern, ein Feuerwerk zünden und die ganze Nacht draußen trinken.

Toilette? Was ist das?

Die meisten klassischen Datschen haben ein Plumpsklo, wenn die Natur ruft. Wenn Sie also nachts müssen, müssen Sie sich anziehen, Schuhe anziehen, eine Laterne nehmen und beten, dass sich kein nachtaktives Tier auf Sie stürzt.

Eine weitere Besonderheit bei diesen Toiletten besteht darin, dass sie aus einem tiefen Loch bestehen, das sich im Sommer allmählich füllt. Und dann muss der Inhalt in einer Klärgrube entsorgt werden. Wann der richtige Zeitpunkt ist, verrät Ihnen Ihre Nase. Sie werden es riechen.

Außerdem sind diese kleinen Holzhütten ein Paradies für Dutzende von Insektenarten. Wenn Sie ein begeisterter Biologe oder Entomologe sind, werden Sie Ihre Freude daran haben!

Heißes Wasser, eine Dusche? Wir sind hier doch nicht in der Stadt!

Datschas sind nichts für Weicheier. Außentoiletten können fast schon als Luxus betrachtet werden. Das ist schon sehr selten. Im besten Falle finden Sie zum Duschen ein weiteres Holzhäuschen vor mit einem solarbeheizten Wasserreservoir.

Wenn Ihr Grundstück keine Wasserleitung hat, müssen Sie dieses regelmäßig selbst befüllen. Hoch die Leiter, vollbeladen mit Wassereimern …

Selbst wenn Sie eine Wasserleitung haben, müssen Sie darauf hoffen, dass der Sommer heiß genug ist, um das Wasser wenigstens ein bisschen zu erwärmen. Viel Glück! Besser warten Sie aber mit dem Bad, bis Sie wieder zu Hause sind.

Keine Heizung

Wenn es ein warmer Sommer ist, scheint dieser Mangel an Komfort mit Toilette und Dusche nicht so schlimm zu sein. Und hölzerne Datschen halten immer eine angenehme Kühle, wenn es draußen unerträglich heiß ist.

Aber wenn es ein regnerischer Sommer mit Temperaturen nicht über + 15 °C ist, müssen Sie Ihre verrauchte Kleidung in mehreren Schichten übereinander tragen, denn eine Heizung gibt es nicht. Deshalb verbringen die Russen den Winter normalerweise nicht auf der Datscha. Elektrische tragbare Heizgeräte können kein ganzes Haus erwärmen, das im Winter buchstäblich einfriert.

