„Lizenz zum Töten“: Wie russische Scharfschützen arbeiten

Wir haben uns mit einem ehemaligen Scharfschützen der Abteilung für Spezialoperationen zusammengesetzt, um zu erfahren, was der Job beinhaltet. Zudem wollten wir mit einigen Mythen aufräumen.

Wie man zur Speznas kommt und ein professioneller Scharfschütze wird

Man benötigt eine spezielle Ausbildung, um in die russische Spezialeinheit aufgenommen zu werden und sich für Operationen zur Terrorismusbekämpfung zu qualifizieren. Idealerweise beginnt diese in einer spezialisierten Hochschule, die die Möglichkeit bietet, für fünf Jahre bei der Speznas auf russischem Territorium zu trainieren.

Wenn Sie nicht gerade die Lust verlieren oder Ihre Meinung ändern, können Sie eine Bewerbung bei den Spezialeinheiten einreichen (SOF: eine Mischung von Spezialisten aus den Elite-Sondereinheiten Russlands - GRU, SVR, FSB, FSO und anderen). Die Personalabteilung bewertet jede Bewerbung und bietet dann die Möglichkeit, einen Fitnesstest zu absolvieren (weitere Informationen zum Auswahlverfahren finden Sie hier).

Uljana Solowjowa/Sputnik Uljana Solowjowa/Sputnik

Erfolgreiche Bewerber müssen eine medizinische und psychologische Untersuchung durchlaufen, und dann mit 27 Jahren, ist man Mitglied des SOF.

Sollten Sie sich dann entscheiden, sich als Scharfschütze zu spezialisieren, müssen Sie erneut eine Reihe von besonderen psychologischen Tests bestehen, um Ihre Eignung für diese spezielle Aufgabe zu beweisen. Ihre Schießfähigkeiten spielen hier tatsächlich eine untergeordnete Rolle, denn das kann Ihnen beigebracht werden. Wichtig ist die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und das Gehirn aktiv zu benutzen.

Die Fähigkeiten eines modernen Scharfschützen

Sie müssen ein Experte für Ballistik werden, da Sie mit den Elementen wie Wind (Berechnung der Geschwindigkeit und den daraus resultierenden Abweichungen in der Flugbahn eines Geschosses während des Fluges) kalkulieren müssen. Zudem müssen Sie sich mit beweglichen Zielen auskennen, und zusätzlich in der Lage, alles nachts zu tun, in absoluter Dunkelheit.

Der Hauptanteil der Arbeit eines Scharfschützen findet nach Mitternacht statt. Sie müssen im Stande sein, die neuesten Technologien zu nutzen und unter Bedingungen Ziele am Boden auszumachen, in denen der Feind Sie aktiv verfolgt und versucht, Sie zu töten. Der Job eines Scharfschützen ähnelt im Wesentlichen einer Jagd: Eine Seite „jagt“ die andere.

Anton Denisow/Sputnik Anton Denisow/Sputnik

Abgesehen davon, dass Sie ein Experte mit einem Scharfschützengewehr sind, müssen Sie in der Lage sein auch auf Karabiner und Handfeuerwaffen zuzugreifen.

Ihr Ziel ist es beispielsweise, eine Position im feindlichen Gebiet einzunehmen. Die Unterstützung wird immer minimal sein. Machen Sie sich keine Illusionen darüber, dass Sie hinter den feindlichen Linien mit einem Hubschrauber abgesetzt und dann an derselben Stelle abgeholt werden - nein. Sie müssen die feindlichen Linien auf eigenen Beinen überqueren, eine Position einnehmen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, das Ziel erreichen und zurückkehren. Und all diese zusätzlichen Tätigkeiten, wie Feinde im Nahkampf nur mit Handfeuerwaffen und/oder Karabinern auszuschalten, müssen Sie alleine oder als Teil eines Scharfschützen-Trupps erledigen.

Je nach Mission kann ein Trupp aus bis zu zehn Männern bestehen: einem Anführer, Beobachtern, Scharfschützen, einem Operator und einigen Schützen, die Deckung bieten.

Ausbildung

Es gibt zwei Bereiche der Scharfschützenausbildung - Polizei und Militär. Einfach ausgedrückt: Stadt- oder Frontoperationen.

Polizeischarfschützen müssen in der Lage sein, ein 20 bis 30 cm großes Ziel (die Größe eines normalen menschlichen Kopfes) in 300 Metern Entfernung zu treffen. Bei dieser Übung muss normalerweise eine Puppe, die als Terroristenattrappe benutzt wird, mit einem Kopfschuss getroffen werden.

Anton Denisow/Sputnik Anton Denisow/Sputnik

Einem militärischen Scharfschützen hingegen wird beigebracht, Ziele in einem Kilometer Entfernung zu treffen. Die Aufgabe hier besteht darin, das Ziel zu treffen. Das für solche Entfernungen erforderliche Kaliber stellt sicher, dass Körperteile beim Aufprall abgerissen werden und in jedem Szenario der Tod eines Feindes durch Blutverlust erfolgt.

Bewachung des Präsidenten oder Bekämpfung von Terroristen

Wenn Sie Ihre Tests mit Erfolg bestehen und sich bis zum 27. Lebensjahr einen Platz beim SOF gesichert haben, werden Sie zu einem zusätzlichen Scharfschützen-Training geschickt. Danach sind Sie dann für weitere Einsatzbereiche im Alter von 30 Jahren qualifiziert, aber wahrscheinlich werden Sie älter sein.

Die Arbeit eines Scharfschützen erfordert Kampfbereitschaft ausschließlich in bestimmten, schwierigen Situationen, ohne Zeit zum Nachdenken und mit schneller Handlungsbereitschaft. Zum Beispiel, wenn ein Kamerad verwundet ist oder wenn Ihre Deckung aufgeflogen ist und Sie sofort fliehen müssen.

Die Entscheidung, wen wann und wohin zu schicken

Uljana Solowjowa/Sputnik Uljana Solowjowa/Sputnik

Die Arbeit eines Scharfschützen unterliegt in Russland der strengen nationalen Gesetzgebung. Der Feind wird nicht aufgrund seines Alters, Geschlechts, seiner Rasse oder Hautfarbe diskriminiert. Mehr noch, wenn eine Gruppe während einer Mission auf ein Kind oder eine schwangere Frau mit einem Gewehr oder einer Granate trifft, wird der Schütze das Ziel angreifen.

Terroristen werden sowohl von Scharfschützen in Außenposten als auch von Agenten, die innerhalb der Menge sind, ausgeschaltet. Die Waffen oder Sprengstoffe für das Ziel müssen bei der ersten Inspektion ausgewählt werden. Die Bedrohung muss dann von den Agenten unauffällig neutralisiert werden, um Panik zu vermeiden, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Für den Fall, dass dies nicht möglich ist, wird ein Scharfschützen-Trupp hinzugezogen.

Sergei Fadeitschew/TASS Sergei Fadeitschew/TASS

Die Entscheidung, einen Schuss auszuführen oder nicht, muss selbständig getroffen werden, da sich der Gruppenleiter nicht immer in der optimalen Position befindet, die Situation einzuschätzen. Niemand wird wahllos auf Ziele schießen.

Zum Beispiel, wenn ein Terrorist einen Sprengstoff in einer Menschenmenge zur Explosion bringen will. Der Trupp wird den Sprengstoff beseitigen und dann die Entscheidung treffen, das Ziel zu neutralisieren. Denn es ist nicht immer sinnvoll das Ziel zu töten. Oft ist es nicht erste Priorität, den Terroristen zu töten, es geht vor allem darum, ihn auszuschalten, damit er nicht die Möglichkeit erhält, den Zünder zu aktivieren oder seine Waffe auf Zivilisten zu richten.

Eine garantierte Beseitigung ist immer ein Kopfschuss: sofortige Ausschaltung durch den Tod. Die Geschichten, die Sie über Schüsse ins Herz oder in andere Organe hören, sind alle unseriös. Wenn das Ziel jedoch noch handlungsfähig ist, insbesondere in einer Menschenmenge, muss der Scharfschütze die richtigen Mittel wählen, um zu vermeiden, Unbeteiligte zu treffen.

Die Kosten des Scheiterns

Anton Denisow/Sputnik Anton Denisow/Sputnik

Wenn Sie einen Fehler begehen und einen Zivilisten töten, werden Sie vor ein Militärgericht gestellt, wo eine Untersuchung gemäß den Gesetzen des Landes durchgeführt wird. In Russland könnte ein solcher Fehler 15 Jahre Haft bedeuten.

Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass jeder Einzelfall von der jeweiligen Entscheidung des Scharfschützen und der Situation vor Ort zum Zeitpunkt des Vorfalls abhängig ist.

Das Gehalt eines modernen Scharfschützen

Anton Wergun/Sputnik Anton Wergun/Sputnik

Es hängt alles von der Aufgabe und dem Schwierigkeitsgrad ab.

Scharfschützen der Regionalabteilung erhalten ein monatliches Gehalt von 70.000 Rubel (etwa 900 Euro), während Scharfschützen aus Moskau 120.000 Rubel (etwa 1.500 Euro) erhalten.

Jeder bekommt andere Tagessätze. Manchmal haben Personen in unterschiedlichen Abteilungen denselben Auftrag und führen dieselben Aufgaben aus. Bei ihrer Rückkehr nach Hause erhalten sie möglicherweise einen Bonus von 3.000 bis 30.000 US-Dollar. Es hängt alles davon ab, wo Sie ihren Einsatz hatten. Aber es ist nicht das Geld, weswegen sich die Leute für diesen Job interressieren - es ist die Herausforderung an sich.

