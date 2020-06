Von Hausbar bis Aufnahmestudio: Wie Russen ihre Garagen umbauen (FOTOS)

Die russische Fotografin Oksana Josgur aus der Stadt Nadym (Jamal-Halbinsel) hat ein Fotoprojekt über Garagen und deren Nutzung im russischen Norden erstellt.

„Ich bin in den 90er Jahren in einem kleinen Dorf mit tausend Einwohnern mitten in der Tundra aufgewachsen, wo die einzige Unterhaltungsmöglichkeit das lokale Kulturhaus, die Eisbahn, die Musikschule für Kinder oder die Sporthalle war“, erinnert sich die Fotografin.

„Erwachsene mussten sich ihre eigenen Freizeitmöglichkeiten ausdenken. Fast jeder hatte eine Garage und die Leute luden dort Freunde zum Grillen ein. Es war eine gute Abwechslung, fast so, als würde man zur Datscha fahren“, ergänzte sie.

Zunächst stellte man Stühle und Tonbandgeräte um das Auto herum. Aber schon bald nahm der Erholungsraum immer mehr Platz ein und wurde schließlich zur Hauptfunktion der Garage. Der Umbau der eigenen Garage ist damit im russischen Norden zu einem neuen Hobby geworden.

„Heutzutage werden Garagen zu Kaminen und Badehäusern umgebaut. Jede Garage spiegelt den Charakter ihres Besitzers wider. Alles wird mit Herz und Seele gemacht. Manchmal sind solche Garagen schöner als die eigenen Wohnungen“, sagt Oksana Josgur.

Diese Garage wurde in eine Bar mit Heimkinosystem umgewandelt. Ein weiteres Wohnzimmer befindet sich im ersten Stock.

Diese Garage dient als ein Treffpunkt für Mitglieder des örtlichen Motorradclubs.

Eine typische Garagen-Kooperation im russischen Norden.

Der zweite Stock dieser Garage dient als Ort für Musikproben. Ein Badehaus und ein Erholungsraum mit Kamin und Bar sind ebenfalls geplant. Die Fahrzeuge stehen im ersten Stock.

Ein Wohnzimmer mit Billardtisch in einer dreistöckigen Garage, die auch ein Badehaus, eine Küche und ein Schlafzimmer beherbergt. Der Eigentümer plant, einen Ausgang zum Dach anzulegen.

Diese Garage wurde in ein Aufnahmestudio umgewandelt.

Die Druckerei einer lokalen Zeitung ist in zwei einstöckigen Garagen untergebracht.

Ein Erholungsraum in einer typischen 5x6m großen Garage.

Die Garage eines Dekorationsmalers, in der alles liebevoll von Hand gefertigt wird.

Ein Bartresen für Treffen mit Freunden.

