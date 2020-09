Was Russen nicht an ihrem Charakter mögen (UMFRAGE)

Laut einer aktuellen Umfrage des Allrussischen Zentrums für Meinungsforschung (WZIOM) glauben die meisten Russen (70 Prozent) an die Existenz eines nationalen Charakters. Ungefähr 20 Prozent der Befragten gaben an, dass es mehr Unterschiede als ähnliche Merkmale im Charakter der Russen gibt.

Alkoholabhängig, aber sehr gefühlvoll

Die an der Studie teilgenommenen Menschen sollten sowohl positive als auch negative Merkmale des russischen Charakters identifizieren. Die meisten von ihnen wurden mit solchen Begriffen wie Freundlichkeit und Empathie beschrieben. Diese Merkmale haben 32 Prozent der Befragten festgestellt.

Ein Viertel der Russen nannten auch Männlichkeit und Festigkeit, während 18 Prozent auch die Zuverlässigkeit erwähnten. Zu den populären Antworten gehörten auch die Merkmale Hilfsbereitschaft, Patriotismus, Aufrichtigkeit und Optimismus.

Mehr als 20 Prozent der Befragten nannten Alkoholsucht als das wichtigste negative Merkmal der Russen. Weniger als ein Fünftel der Befragten fügten Faulheit und Vertrauen in „Awóss“ (der Begriff bedeutet Hoffnung auf Glück, auch wenn die Chancen dafür schlecht stehen, und das Vertrauen auf die Hilfe Gottes und übernatürlicher Kräfte) hinzu. Die Befragten unterstrichen auch ihre übermäßige Geduld, Entfremdung und sogar Neid. Mehr als die Hälfte der Befragten stimmte jedoch zu, dass der russische Charakter mehr positive als negative Merkmale aufweist.

Alexej Kosyrjew, stellvertretender Leiter der Philosophischen Fakultät der Moskauer Staatsuniversität, kommentierte das Ergebnis dieser Umfrage. Er erinnerte sich an Ilja Oblomow, die Hauptfigur aus dem Roman „Oblomow“ von Iwan Gontscharow. Oblomow hatte sein ganzes Leben auf einem Sofa verbracht und laut Kosyrjew sei Prokrastination auch ein Teil des nationalen Charakters. „Wir können Berge versetzen. Aber wir brauchen einen Deutschen, der Moskau erreicht, und nur dann werden wir ihn nach Berlin zurückwerfen... Wir brauchen einen sehr starken Ansporn, etwas zu tun. Wir können nicht methodisch und schrittweise vorgehen.“

Existiert ein „westlich” geprägter Charakter?

Obwohl die Russen an einen nationalen Charakter glauben, denken nur 47 Prozent der Befragten, dass man dasselbe über Menschen in den westlichen Ländern (z.B. in Europa und in den USA) sagen könnte.

Diejenigen (7 Prozent der Befragten), die an die Existenz eines solchen „westlic” geprägten Charakters glauben, zählen zu dessen Merkmalen Verantwortung, Respekt füreinander und für das Gesetz, Pragmatismus und Rationalität.

Zu den negativen Charakterzügen gehören den Befragten zufolge Merkantilismus und Materialismus (11 Prozent). Einige Leute merkten an, dass die negative Sicht der Russen auch in der „westlichen Natur“ liegt.

38 Prozent der Befragten gaben an, dass es gemeinsame Charaktermerkmale zwischen Russen und Menschen aus dem Westen gibt, während 47 Prozent eher an mehr Unterschiede glauben.

