Faktencheck: Kroch tatsächlich eine SCHLANGE in den Mund einer schlafenden Frau? (VIDEO)

Als eine russische Frau aus einem Dorf in der südrussischen Republik Dagestan in ihrem Hinterhof eingeschlafen war, war eine durch dem Mund in den Bauch gekrabbelte Schlange das letzte, was sie erwartet hatte. Ihr Mund öffnete sich im Schlaf, und eine Schlange musste ihn mit einem neuen Versteck verwechselt und direkt in die Frau hineingekrochen sein.

Die Frau wurde sediert und ins Krankenhaus gebracht, wo Ärzte die Schlange mit einem langen Schlauch aus dem Mund der Frau zogen.

In dem Video, das kurz darauf in russischen Netzwerken viral ging, liegt die Frau bewusstlos im Operationssaal, während schockierte Mediziner darum kämpfen, die Schlange aus ihrem offenen Mund zu ziehen.

Die Schlange ist schätzungsweise mindestens einen Meter lang. Nach der Entfernung der Schlange erschienen keine weiteren Nachrichten über den Zustand der Patientin.

Bald nachdem sich das Video in den Nachrichten und in den sozialen Medien verbreitet hatte, wurden Bedenken hinsichtlich seiner Glaubwürdigkeit geäußert. Journalisten versuchten ohne Erfolg das Opfer zu finden, und die örtlichen Ärzte bestritten, dass sie eine solche Operation durchgeführt hatten.

Ein Reptilienspezialist sagte, dass ein solcher Vorfall zwar theoretisch möglich, aber höchst unwahrscheinlich ist. Deswegen stellten einige Zuschauer die seltsame Unfähigkeit der Frau in Frage, nicht aufzuwachen, als die Schlange in ihren Mund gekrabbelt sei.

Dennoch bleibt die Frage, ob die Geschichte nun echt ist oder frei erfunden.

