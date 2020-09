5 Gründe, warum Sie einen russischen Freund haben sollten

1. Sie sind ehrlich

Nein, Russen sind nicht unhöflich. Aber sie sind sehr ehrlich und verachten politische Korrektheit als etwas Unaufrichtiges, das in einer Freundschaft keinen Platz hat. Sie werden Ihnen immer sagen, was Sie ihrer Meinung nach falsch machen, weil sie denken, dass genau das der Grund ist, warum Sie Freunde brauchen: damit jemand ehrlich zu Ihnen ist.

Der Amerikaner Benjamin Davis, der seit einigen Jahren in St. Petersburg lebt, erinnert sich, dass ihn sein Freund Iwan bei seinem ersten Besuch in dessen Wohnung mit den Worten in die Küche bat: „Du kommst von draußen. Dort ist es schmutzig. Möchtest Du Dir die Hände waschen?“ Benjamin antwortete: „Nein, nicht nötig. Ich habe sie ja nicht auf dem Boden gehabt.“

„Iwan schüttelte den Kopf und murmelte so etwas wie ‚diese Amerikaner‘ vor sich hin“, erzählt Ben. „Damals wurde mir ein wesentlicher Unterschied zwischen Amerikanern und Russen klar. Ein Amerikaner würde den Besuch niemals zum Händewaschen auffordern, wie Iwan es getan hat. Amerikaner sagen selten, was sie wirklich wollen. Sie machen Andeutungen und wenn Sie die nicht verstehen, sind sie enttäuscht. Das sagen sie Ihnen aber nicht ins Gesicht, sondern sie ziehen sich zurück“, erklärt Ben.

Der britische Schauspieler Andrew Byron, der viele russische Freunde hat, ist immer noch überrascht, dass diese kein Problem haben, ihn auf etwas hinzuweisen, was sie für falsch halten: „Wenn meine russischen Freunde sehen, dass ich in Socken durch ihre Wohnung laufe, werden sie mich bitten, Hausschuhe anzuziehen.“

2. Sie teilen ihr Zuhause

Die Gastfreundschaft der Russen ist beeindruckend und für viele Ausländer durchaus unerwartet. Sie lieben es, Freunde zu sich nach Hause einzuladen. Sie werden etwas Besonderes für Sie kochen, sie geben sich Mühe bei der Tischdekoration und werden Sie erst wieder gehen lassen, wenn Sie betrunken sind.

Für Aðalsteinn Kjartansson aus Island war die russische Gastfreundschaft ein Kulturschock: „In der Nacht vor meiner Abreise nach Island wurde ich von einer der Russinnen, die ich einige Tage zuvor kennengelernt hatte, nach meinen Reiseplänen gefragt. Als sie erfuhr, dass ich einen kurzen Halt in Lettland machen wollte und noch kein Hotel gebucht hatte, rief sie sofort ihre Eltern an, die in Lettland lebten, damit diese mich am Flughafen abholten. Und mehr noch: Ihre Eltern bekochten mich, boten mir ein Bett für die Nacht und brachten mich am nächsten Tag wieder zum Flughafen. Unterwegs hielten sie noch an und kauften mir ein Stück ihres Lieblingskuchens. Das war eine wirklich unerwartete Gastfreundschaft!“

3. Geld ist ihnen nicht wichtig

Wenn Sie einen russischen Freund haben, rechnen Sie damit, dass er Sie immer und überall einladen möchte. Die Russen sind großzügig und zeigen so ihre Zuneigung. Wenn Sie sich lange kennen und Sie nicht genug Geld haben, um einen Teil einer Rechnung zu übernehmen, wird der Russe das ohne viel Aufhebens übernehmen und das Geld höchstwahrscheinlich niemals zurückverlangen.

Andrew Byron besuchte Anfang der neunziger Jahre zum ersten Mal seinen russischen Brieffreund Konstantin in Moskau, und er war erstaunt, wie unglaublich großzügig dieser Kerl war. Konstantin hatte nicht viel Geld, aber er lud den Engländer zu einer Bootsfahrt und in Museen ein und sogar ins Bolschoi-Theater. Andrew sollte alles sehen, was Moskau zu bieten hat. Die beiden sind noch immer beste Freunde und jedes Mal, wenn Andrew nach Moskau kommt, übernimmt Konstantin alle Ausgaben.

4. Sie lieben ernste Gespräche

Russen hassen Smalltalk. Was sie mögen, ist das tiefsinnige und sehr persönliche Gespräch. Wenn Sie mit einem russischen Freund etwas trinken müssen Sie darauf vorbereitet sein, dass Sie viel lachen, aber auch weinen werden und alles erfahren über die komplizierten Beziehungen zu den Eltern und die Probleme seiner großen Familie. Selbst wenn Sie nur Kollegen sind, werden Sie bei einem Gelage wohl ihren gemeinsamen Urlaub planen.

Benjamin Davis erinnert sich, dass er in einer Bar in St. Petersburg ein Bier trinken wollte. Neben dem Barkeeper war dort nur ein weiterer Mann. Er stand an der Theke und beobachtete Ben. „In Amerika hätte ich jetzt gefragt ‚Wie geht es?‘ und er hätte geantwortet ‚Es geht gut. Was für ein Wetter draußen.‘ Ich wandte mich also dem Russen zu und fragte: ‚Wie geht es?‘ Fünf Stunden später saß ich auf der Geburtstagsfeier seines besten Freundes. Ich wusste bereits, dass sein Vater ein General beim Militär gewesen war und dass seine Mutter den Vater verlassen hatte. Ich wusste auch, dass er noch bei seiner Mutter lebte und diese sich freuen würde, wenn ich zum Abendessen käme und mich ganz bestimmt mögen würde.“

5. Es wird lustig werden

Russen sind sehr abhängig von ihrer Stimmung. Wenn sie schlechte Laune haben, sagen sie eine Verabredung ab, aber sie lassen sich keine Ausrede einfallen. Aber wenn sie gute Laune haben, wissen sie, wie man Spaß hat. Ihnen fällt immer etwas ein, was man unternehmen kann.

Während seiner Reise in die eiskalte sibirische Stadt Chanty-Mansijsk freundete sich der französische Expat in Russland, Erwann Pensec, mit einem Tätowierer an. Der Russe lud Erwann ein, mitten in der Nacht im Wald rodeln zu gehen. Und Erwann erinnert sich an diese Nacht als eine der lustigsten, die er jemals in Russland hatte. „Ich besuchte ihn noch drei oder vier Mal und jedes Mal war es eine verrückte und großartige Erfahrung! Wir haben an einem zugefrorenen See gefischt, in einer Holzhütte auf Fellen geschlafen und sind in die Banja gegangen. Nun, ich gebe zu, es war auch Alkohol im Spiel.“ Erwann hat noch immer Kontakt zu seinem russischen Freund.

