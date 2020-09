Morgenshtern: Russlands erster Mann, der die Auszeichnung „Frau des Jahres“ erhält

Der Preis geht an einen 22-jährigen Rapper aus Ufa, der seine Tracks live auf seinen Knien schreibt, Clips in einer Einstellung dreht und damit Millionen verdient. Wie das möglich?

„Oh, Girls, das ist so unerwartet und cool, wenn man bedenkt, dass ich einen riesigen Penis habe”, so bedankt sich Morgenshtern beim Publikum für die Auszeichnung „Frau des Jahres“ der glamourösen Zeitschrift Moda Topical. Er ist ein junger Mann mit Tätowierungen auf Gesicht und Körper, mit langem Frauenmantel, Pelzumhang, weitem Hut und Dolce&Gabbana-Tasche. All dies ist wahrscheinlich ein Scherz der Zeitschrift, um die Popularität ihrer Ausgabe zu steigern.

Der Rapper nimmt es jedoch offensichtlich ernst – später schreibter auf Instagram, dass eine solche Auszeichnung für ihn wie „frischer Wind“ sei, da er bereits der populärste, am häufigsten gehörte und diskutierte Künstler des Jahres 2020 in Russland geworden sei. Wer ist er und wie ist er so populär geworden?

Studienabbruch und Rap auf den Knien

Vor drei Jahren kannte fast niemand den 20-jährigen Alischer Walejew aus Ufa. Der junge Mann liebt Rap seit seiner Kindheit – im Alter von zwölf Jahren nahm er seinen ersten Track auf.

Während seines Studiums an der pädagogischen Hochschule sang er auf der Straße, um sein erstes Geld zu verdienen und nahm daneben Clips und Videos für YouTube auf. „Das war übrigens total cool – ich habe zwei bis drei Stunden gespielt und 1.500 Rubel (17 Euro) bekommen. Das Geld habe ich sofort vertrunken“,erinnert sich der Rapper.

Eines seiner frühen Videos thematisiert den Rausschmiss von der Universität. Der erfolgte, nachdem er ein Video auf YouTube eingestellt hatte, in dem er ein Schulmädchen zum Sex einlud. Bevor er ging, prophezeite Alischer dem Rektor, dass er in zehn Jahren berühmt sein werde und seine Songs „über den ganzen Scheiß“ im ganzen Land gehört werden.

Der Ruhm kam etwas früher – vier Monate nach der Einführung der neuen Rubrik Easy Rap auf seinem YouTube-Kanal. In den Videos zeigt er, wie er Tracks komponiert und Clips im Stil populärer russischer Rapper dreht, wobei das bei ihm nur Minuten dauert. „Hallo, ihr Mistkerle! Ich zeige euch, dass es total einfach ist, moderne Musik zu machen und jeder das kann“, so beginnt das erste Video seiner neuen Rubrik, das 13 Millionen Mal angeklickt wurde.

Etwa noch ein Jahr lang schreibt er weitere Tracks „auf den Knien“ und disst populäre Blogger und sogar Präsidentschaftskandidaten. 2018 zieht Alischer nach Moskau und veröffentlicht sein erstes Album, das aus alten Tracks besteht.

Anfang 2019 veröffentlicht er ein neues Album mit dem Track Зеленоглазые деффки (Grünäugige Bitches). Der Songschafft es in die Top 30 der amerikanischen Website Genius sowie in die Top 10 der Musikcharts des russischen sozialen Netzwerks VKontakte. Im Winter 2019 berichtet der Rapper, dass er das Video-Blogging einstelle und beschließe, sich seiner musikalischen Karriere zu widmen und in Russland auf Tournee zu gehen.

Halskette für 3 Millionen Rubel und Album-Aufnahme als Livesendung

In den Jahren 2019/20 erfahren selbst diejenigen, die sich noch nie für russischen Rap interessiert haben, dank mehrerer Clips und der Veröffentlichung des neuen Albums von Morgenshtern.

Einer der Clips, der dem Kauf eines neuen Mercedes-Benz gewidmet ist, zieht 78 Millionen Besucher an. In dem Video für den Track Новыймерин (мерин ist in Russland der Spitzname für einen Mercedes) wirft Morgenshtern buchstäblich mit Geld um sich und spricht darüber, dass er dies seinen Einnahmen aus der Tournee zu verdanken haben.

Am 17. Januar 2020 veröffentlicht Alischer das Album Легендарная пыль (Legendärer Staub), das eine Woche lang live aufgenommen wird. In den zwei Tagen nach der Veröffentlichung wird das Album 21 Millionen Mal angehört. Gleichzeitig bestellteer eine Halskette für 3 Millionen Rubel (34.000 Euro).

Zu einem der Songs auf TikTok tanzt auch die Basketball-Legende Shaquille O'Neal mit seinem Sohn.

Das Hauptpublikum von Morgenshtern sind junge Teenager. Wahrscheinlich gefällt ihnen die Freizügigkeit und innere Freiheit, von der der Rapper in seinen Tracks spricht, und natürlich das Beispiel des „leichten“ Geldverdienens.

Morgenshtern selbst erklärt den Grund für seine Popularität wie folgt: „Ich schäme mich nicht, diesen Scheiß zu machen, ich mache diesen Scheiß gerne. Ich folge gerne meinen Impulsen und Wünschen. Ich mache es einfach, ohne daran zu denken, ob es mir schaden oder nützen wird. Viele Leute sagen, es sei nur ein Image, aber ich glaube, die Leute haben das Gefühl, dass es echt ist.“

