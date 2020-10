Schönheiten in Uniform: Diese russischen Polizistinnen entwaffnen mit ihrem Lächeln (FOTOS)

Russia Beyond

Press photo. Ministry of Internal Affairs. Moscow

Treffen Sie die schönen russischen Damen in Uniform, die Verbrechen bekämpfen und Sicherheit auf den Straßen gewährleisten.

1. Nach Angaben des russischen Innenministeriums sind unter den insgesamt 740.000 Polizisten etwa 30 Prozent Frauen (Zahlen aus 2019).

2. Sie sind in verschiedenen Abteilungen tätig, unter anderem bei Ermittlungen, in der Kynologie (Ausbildung von Hunden), bei der Tourismuspolizei und in der Verwaltung.

3. Wie Männer trainieren auch sie an den Schießständen, lernen Kampfkünste und strafrechtliche Ermittlungen.

Press photo. Ministry of Internal Affairs. Moscow

4. Darja Jussupowa dient in der Reiterstaffel der Moskauer Polizei.

Press photo. Ministry of Internal Affairs. Moscow

5. Darja kategorisiert Offiziere nicht nach Geschlecht. „Bei der Polizei gibt es keine Trennlinie zwischen Frauen und Männern. Wir haben alle die gleichen Pflichten. “

6. Swetlana Stepanowa begann ihren Dienst bei der Polizei in Omsk im Patrouillen- und Wachdienst und arbeitet jetzt in der Abteilung für Jugendangelegenheiten.

7. Das ist Lilia Sawenkowa aus Astrachan, die als Ermittlerin bei der Kriminalpolizei arbeitet.

8. Und das ist eine der Verkehrspolizistinnen in Wladiwostok. „Ihren Führerschein, bitte“!

9. Anastasia Kondakowa ist Spezialistin der Personalabteilung bei der Polizei in Irkutsk. 2019 gewann sie den regionalen Schönheitswettbewerb „Frauen in Uniform“.

10. Kristina Shubina dient bei der Wolgograder Polizei, hat einen beliebten Blog auf Instagram und schreibt Lieder.

11. Treffen Sie Gajana Garijewa, die Leiterin des Pressedienstes des Innenministeriums für Dagestan.

12. Jetzt wissen Sie, wer die Sicherheit an den Moskauer Flughäfen gewährleistet! Dies ist Arina Nikolajewa, eine Polizistin am Flughafen Scheremetjewo.

