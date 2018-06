Atemberaubende Polizistin wird zum russischen Internet-Star

Russia Beyond

Russland ist bekannt für seine schönen Frauen, aber diese Dame erobert die Herzen der ganzen Welt auf besondere Weise: Tatjana Sima (ihr Familienname bedeutet übersetzt "Winter") ist Beamtin der berittenen Polizei.

Das Twitter-Bild auf einem japanischen Konto hat bereits mehr als 150.000 Likes und fast 50.000 Aktionen ergattern können:

"Ich glaube, ich habe mich verliebt", heißt es auf da. Tatjana erzählte später russischen Medien, dass sie erst mit etwa zehn Jahren mit dem Reiten begann, bevor sie ihre Kavalleriefähigkeiten in einer Privatschule verbessern konnte.

Публикация от Татьяна Зима (@zimatatiana) 13 Мар 2018 в 12:37 PDT

Nachdem sie dann ihren Abschluss in Rechtswissenschaften gemacht hatte, trat sie in die berittene Polizeiabteilung ein, wo sie ihre Liebe zu Pferden und Arbeit kombinieren konnte. Es ist die perfekte Ergänzung.

Публикация от Татьяна Зима (@zimatatiana) 5 Июн 2018 в 12:37 PDT

Bei Veranstaltungen wie eben den Fußballspielen der aktuellen WM in Russland kontrollieren oft die "Pferdehelfer" die Menschenmenge. Wenn Sie gerade in Russland sind, können Sie Tatjana und ihre Kollegen in Aktion erleben.

Публикация от Татьяна Зима (@zimatatiana) 14 Июн 2018 в 12:15 PDT

