Chabib „The Eagle“ Nurmagomedows TOP 5 Kämpfe

20. Januar 2012 – gegen Kamal Shalorus

Chabib besiegte seinen ersten Gegner in der Ultimate Fighting Championship (UFC) auf seine klassische Art – er warf seinen Gegner zu Boden, zerschmetterte ihn dort förmlich und zwang ihn zu einer schmerzhaften Aufgabe. Shalorus versuchte erfolglos, sich von Chabib zu befreien, doch alle seine Bemühungen waren vergeblich. Nachdem er Chabib den Rücken zugewandt hatte, packte ihn der Russe sofort unter den Hals und würgte ihn.

19. Januar 2013 – gegen Thiago Tavares

2013 war Thiago Tavares aus Brasilien einer der vielversprechendsten MMA-Kämpfer. Er blickte Chabib bei den Face-Offs vor dem Wettkampf finster an, während die brasilianischen Zuschauer dem lächelnden Russen zuschrie: „Du bist tot!“ Der Grund für diese Reaktion der Menge war Chabibs T-Shirt, auf dem geschrieben stand: „Wenn Sambo einfach wäre, würde man es Jiu Jitsu nennen“. Sambo ist ein Kampfsport, der in den 1920ern für die Sowjetische Armee entwickelt wurde.

Zwei Minuten nach Kampfbeginn schlug Chabib seinem Gegner mit einem großartigen Aufwärtshaken auf den Kiefer zu Boden. Der Brasilianer ging nach unten und blieb regungslos liegen, während der Russe auf ihm saß und dessen Kopf mitleidlos mit den Ellbogen malträtierte.

12. November 2016 – gegen Michael Johnson

Dies war der Wettkampf, bei dem Chabib sein ganzes Potenzial zeigte.

Chabibs Gegner war diesmal der Amerikaner Michael Johnson, an dem der „Adler“ vor allem seine schmerzhafte Technik demonstrierte. In der dritten Runde hielt Johnson sich nur noch dank seinem Kampfgeist und seiner Willensstärke auf den Beinen. In den beiden Runden zuvor war er durch Nurmagomedow, der Johnson mit überwältigender Stärke minutenlang am Boden fixierte und ihn mit den Ellenbogen bearbeitete, vollkommen ausgepowert worden.

Zunächst demonstrierte der Russe dem Amerikaner seine Überlegenheit auf den Beinen – er landete eine Reihe präziser Treffer und brachte Johnson nach anderthalb Minuten zu Boden, wo er seinen Gegner in die Zange nahm. Diese Technik wird von allen Gegnern Chabibs gefürchtet, da sie der mächtigen Umklammerung kaum etwas entgegensetzen können.

Nachdem er mit Händen und Füßen die Kontrolle über seinen Gegner erlangt hatte, führte Nurmagomedow seine Angriffe aus, sprach gleichzeitig mit ihm und überredete Johnson, sich zu ergeben. Der Amerikaner weigerte sich, aufzugeben, selbst nachdem „The Eagle“ auf ihm saß und begonnen hatte, mitleidlos auf seinen Gegner mit Faust und Ellenbogen Schläge am Kopf zuzufügen. Der Schiedsrichter musste eingreifen, als Chabib seine Position änderte und den Kimura (benannt nach dem legendären japanischen Judoka und Profi-Ringer Masahiko Kimora) einsetzte, was dazu geführt hätte, dass Chabib seinem Gegner das Schultergelenk gebrochen hätte.

30. Dezember 2017 – gegen Edson Barboza

Chabib demonstrierte seine Überlegenheit gegenüber einem der besten Kämpfer der MMA-Szene.

Edson Barboza war berühmt für seine gefährlichen High-Kicks und berüchtigt dafür, seine Gegner auf diese spektakuläre Art und Weise k. o. zu schlagen. Vor dem Kampf wurde er als „größte Gefahr“ für Chabib promotet.

Doch sobald der „Cage“, die Wettkampfarena, geschlossen war, war von der ganzen brasilianischen „Bedrohung“ nichts mehr übrig. Chabib verkürzte die Distanz zu seinem Gegner und gab diesem keine Gelegenheit, seine High-Kicks einzusetzen – stattdessen lag er in Chabibs Umklammerung minutenlag am Boden und musste die Ellbogen- und Faustschläge des Russen einstecken.

Nach der ersten Runde war Barboza völlig erschöpft und kam nur mit Hilfe seiner drei Teamkollegen wieder auf die Beine.

Und in der zweiten Runde stand dem Brasilianer völlige Frustration im Gesicht geschrieben, da er nicht wusste, was er tun sollte und wie er Chabib besiegen konnte.

Am Ende wurde der Kampf nach Punkten entschieden und Chabib besiegte den Brasilianer mit 30 zu 25 Punkten.

6. Oktober 2018 – gegen Conor McGregor

Die unterhaltsamste und aufsehenerregendste Darbietung von Chabib war sein Kampf mit dem berüchtigten Conor McGregor.

Zur Entscheidung kam in der vierten Runde, als Nurmagomedow seinem Gegner erfolgreich die Beine wegriss und dann nach einer Reihe von Schlägen meisterhaft seine Position verbesserte. Zuerst versuchte „The Eagle“, von hinten einen Würgegriff auszuführen, und dann, als dieser Griff nicht zum gewünschten Ergebnis führte, versuchte er es noch einmal, indem er hinter den Rücken ging und dem Iren in einen erbarmungslosen „Schwitzkasten“ nahm.

Chabibs Verhalten am Ende des Kampfes zeigte, dass zwischen den Rivalen eine persönliche Feindschaft bestand. Nurmagomedow drückte Conors Kiefer mit heftiger Gewalt nieder, und nur Sekunden später war McGregor schließlich gezwungen, dem Russen auf die Hand zu klopfen und damit seine Kapitulation zu signalisieren.

Der Schiedsrichter, der sich in unmittelbarer Nähe der Gegner befand, begann sofort, sie zu trennen, aber Chabib schien nicht locker lassen zu wollen. Und danach begannen die berühmt gewordenen Ereignisse: Der „Adler“ sprang aus dem Käfig und es begann eine Massenschlägerei sowohl im Oktogon als auch im Zuschauerraum.

Nach seinem 29. Kampf (und Sieg) gegen Justin Gaethje gab Chabib am 24. Oktober 2020 sein Karriereende bekannt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.