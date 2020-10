Russische Promis: So würden sie als ZOMBIES aussehen (FOTOS)

Russia Beyond

gemeinfrei; Make Me a Zombie

Zum Halloween-Fest haben wir uns mit Hilfe des Online-Tools „Make Me a Zombie“ die Frage gestellt, wie bekannte russische Schriftsteller, Herrscher und Prominente ausgesehen hätten, wenn sie die Apokalypse überlebt und sich in Zombies verwandelt hätten! Wen finden Sie am schrecklichsten?