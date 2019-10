Meinung: Braucht Russland Halloween?

Ende Oktober bereitet der russische Einzelhandel alles für Halloween vor. Bars, Cafés und Geschäfte werden mit Kürbissen geschmückt: mit echten, in die eine gruselige Fratze geschnitzt wurde oder mit Kürbissen aus Styropor oder Plastik. Schaurige Bilder werden aufgehängt und die Räume mit Spinnennetzen dekoriert. In den Medien dreht sich ebenfalls alles um Halloween.

Ich habe eine jüngere Kollegin gefragt, ob wir diesen Tag unbedingt feiern müssten. Ihre Antwort war: „Ja! Es macht so viel Spaß. Diese „Süßes oder Saures”-Tradition haben wir Russen nicht. Es ist cool, Feiertage anderer Kulturen zu feiern. So lernt man sie besser kennen.“

Andrej Rudakow/Sputnik Andrej Rudakow/Sputnik

Die meisten Russen unter 30 kennen Halloween aus US-amerikanischen Comics und Filmen, die sie als Kinder gesehen haben. Die Russen haben ein eigenes, ähnliches Fest. Doch die US-Variante lässt sich viel besser vermarkten und ist weltweit bekannt.

Gedenken an die Verstorbenen

Eine Reihe russischer Politiker und Bürgeraktivisten sind jedoch gegen Halloween. Witalij Milonow, ein offen anti-homosexueller Politiker, hat kürzlich dazu aufgerufen, russische Schulen sollten kontrolliert werden, ob sie „Halloween-Propaganda” verbreiten. Er glaubt, bei Halloween ginge es um die „Anbetung dunkler Mächte, verstorbener Seelen und Satanismus“.

Konstantin Tschalabow/Sputnik Konstantin Tschalabow/Sputnik

In gewisser Weise hat Milonow Recht. Es geht tatsächlich um die Erinnerung an Verstorbene. Das Wort stammt von „All hollows eve“, was übersetzt bedeutet: „Abend vor Allerheiligen”, der Tag, an dem der verstorbenen Heiligen gedacht wird.

In der russisch-orthodoxen Tradition wird Allerheiligen am ersten Sonntag nach Pfingsten gefeiert. In Russland sind dann Sommerferien. In den meisten anderen christlichen Kirchen ist Allerheiligen am 1. November. Darauf folgt Allerseelen, an dem aller Verstorbenen gedacht wird.

Was hat es jedoch mit „Süßes-oder-Saures” auf sich und wie hängt dies mit heimgegangenen Seelen zusammen?

„Trick or treat“ so die englische Übersetzung des bekannten Spruchs, hieß ursprünglich „Souling”. Die Kinder gingen von Tür zu Tür und versprachen, für die Verstorbenen der Hausbewohner zu beten. Als Dank gab es „soul cake”, kleine runde Kuchen.

Swjatki-Feierlichkeiten M. Germaschew M. Germaschew

Man glaubte, dass zu dieser Zeit die Seelen der Toten auf der Erde wandeln würden und wollte sie durch Tanz und Gesang zufrieden stellen. Diese Tradition gab es im antiken Griechenland, in Rom, Irland und Schottland, in Wales und Cornwall ebenso wie in der Bretagne und anderen Teilen Europas.

In Russland sind die Swjatki-Feierlichkeiten am ehesten mit Halloween vergleichbar. In den zwölf Tagen nach dem russischen Weihnachten bis zum Tag der Taufe Jesu gab es traditionell leckere Speisen, Lieder, Tänze und allerlei mystische Bräuche, mit denen man zu heidnischen Zeiten die bösen Geister vertreiben und zu späteren Zeiten Gott lobpreisen wollte oder auch nur um eine gute Ernte im kommenden Jahr bitten wollte.

Swjatki-Feierlichkeiten gemeinfrei gemeinfrei

Wie feiern die Russen Halloween?

Warum geben die Russen den Swjatki-Feierlichkeiten dann nicht einfach einen modernen Anstrich? Nun, es scheint viel cooler zu sein, „fremde” Bräuche zu pflegen. Es ist fast ein bisschen wie in einem Hollywood-Film. Könnte man dann aber nicht gleich auch Thanksgiving feiern? Oder den 4. Juli? Oder das „Latin Day of the Dead”-Festival?

Ich halte die russische Begeisterung für Halloween für einen puren Zufall. Anfang November beginnen in Russland die Herbstferien. Am 4. November ist der Tag der nationalen Einheit, ein Feiertag. Da passt der Abend des 31. Oktober ganz gut als Einstieg in die freie Zeit.

Juri Smitjuk/TASS Juri Smitjuk/TASS

Zudem ist es heutzutage Brauch, sich an Halloween zu verkleiden. Das lieben vor allem die Kinder. Zu Swjatki wird das selten gemacht. Das Fest war zu Sowjetzeiten als religiöse Feierlichkeit verpönt und ist etwas in Vergessenheit geraten. Möglicherweise stehen aber noch kurz nach Silvester junge Leute vor Ihrer Tür und fragen: „Süßes oder Saures?”. In Russland heißen sie Koljadowschiki.

Halloween in Russland ist einfach ein Trend wie in anderen Ländern mittlerweile auch. Konservative und traditionsbewusste Russen mögen noch so sehr dagegen sein, für Kinder ist es einfach nur ein großer Spaß. Und auch die russischen Erwachsenen werden sich diese Gelegenheit, ein weiteres Fest zu feiern, nicht entgehen lassen - ganz egal, woher die Tradition stammt.

Wir Russen sind Kosmopoliten. Jedes Fest, wo auch immer es von wem gefeiert wird, ist auch unser Fest. Daher nehmen Sie Süßes oder Saures, trinken Sie etwas. Alles ist gut, nur nicht der kulturelle Chauvinismus.

