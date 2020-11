Seltene Tiere und unzugängliche Orte: 10 einzigartige Fotos der russischen wilden Natur

Russia Beyond

Denis Budkov/Courtesy of ROSPHOTO

Jedes Jahr nehmen Naturfotografen aus dem ganzen Land am Festival der unberührten Natur „Ursprüngliches Russland“ teil. Sie präsentieren seltene Bilder von UNESCO-geschützten Naturdenkmälern in Russland sowie Fotos von Tieren aus der roten Liste der bedrohten Arten der IUCN , die in ihrem natürlichen Lebensraum leben. Hier sind die besten Arbeiten aus 2020.