Diese 25 Jahre alte Pfütze hat ihr eigenes Instagram-Profil (FOTOS)

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist diese Schlammpfütze in der fernöstlichen Stadt Juschno-Sachalinsk unbesiegbar.

Der Anwohner Nikolai hat sich kürzlich dazu entschlossen, der Pfütze ein eigenes Instagram-Profil zu widmen, da sie seit langem zu einem Ort von Interesse geworden ist.

Die Pfütze erschien zum ersten Mal 1994. 2014 baten die Einheimischen die lokalen Behörden, sie nun endgültig zu beseitigen. Die Straßenbauarbeiten wurden jedoch ständig verschoben - zuerst bis 2017, dann zuletzt bis 2024!

„Hallo, alle zusammen! Ich bin die Pfütze in der Nähe der Tichookeanskaja-Straße, 10 in Juschno-Sachalinsk. Ich bin gerade 25 Jahre alt geworden. Es ist Zeit, Instagram wie ein Erwachsener zu erobern! :) “, so begrüßte die Pfütze ihre Follower.

Innerhalb von vier Tagen erhielt die Seite 3.000 Besucher. Die Pfütze zog auch sofort die Aufmerksamkeit der lokalen Medien sowie der Behörden auf sich. Nach ungefähr einer Woche wurden Arbeiter entsandt, um die Pfütze mit Sand zu füllen.

„Sieht sehr nach trockenem Schlamm aus, der mit schweren Baumaschinen flach gemacht wurde“, war ein skeptischer Kommentar der Pfütze. „Wir sehen uns höchstwahrscheinlich beim nächsten Regensturm wieder.“

Die Pfütze hatte recht und eine Woche später nach diesem Kommentar wurde sie wiederbelebt.

„Hallo! Wie geht's! Habt ihr mich vermisst? Ich habe euch alle auch vermisst... Heute ist ein wunderschöner Regentag. Wenn also jemand ‚Hallo‘ sagen möchte, begrüße ich ihn gerne! Wir werden Spaß haben, es gibt genug von mir für Selfies mit allen! “

Ende Oktober wurde die Pfütze zu einem populären Ort für Fotoshootings. Aus Scherz forderte die Pfütze sogar die Behörden auf, sie in die Liste der lokalen Touristenattraktionen aufzunehmen.

Die Stadtverwaltung von Juschno-Sachalinsk hat sich an die Pfütze per Telegram-Messenger angewandt: „Guten Abend, liebe Pfütze! Wir kennen uns bereits. Außerdem sind Sie in den engen Kreisen der Spezialisten der Abteilung für kommunale Dienstleistungen bekannt. Wir haben gute Nachrichten für Sie.“ Die Pfütze sollte erst 2024 verschwinden. Aber wie es scheint, werden die Reparaturarbeiten auf 2022 vorgezogen.

