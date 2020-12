Der größte natürliche Kühlschrank der Welt liegt in Russland – wo sonst?

Sechs Jahre lang (von 1950 bis 1956) wurde dieser riesige Permafrostkühlschrank aus 200 Höhlen in Handarbeit gebaut. Er bleibt auch im Sommer eiskalt und hat den Status eines Kulturdenkmals.

Wie so oft zu Stalins Zeiten wurde auch die Aufgabe, das weltweit größte Tiefkühlfischlager zu schaffen, von in den russischen Norden verbannten Sowjetbürgern ausgeführt. Aber warum brauchte der sowjetische Staat einen riesigen Kühlschrank, der im Permafrost der Region Jamal gebaut wurde, wo die Temperaturen im Winter auf unter -50 °C fallen?

Fischfang im Norden

In den frühen 1920er Jahren brauchte der neu geschaffene bolschewistische Staat dringend Geld. Nach den Turbulenzen der Revolution, des Bürgerkriegs und aller Schwierigkeiten, die die Gründung des neuen Staates mit sich brachte, waren geografische Erkundungen zunächst zum Erliegen gekommen. Aber bald wurden sie wieder aufgenommen und 1920 wurde eine neue Bucht im Golf von Ob, einem Teil des Kara-Meeres im Arktischen Ozean, entdeckt.

Der Golf von Ob wurde schon im 17. Jahrhundert von Seeleuten auf dem Weg zur Mündung des Obs genutzt. Nun war auch ein geeigneter Ort für den Bau eines Hafens gefunden worden. Warum wurde dieser Hafen gebraucht? Der Golf von Ob erwies sich als guter Ort für Störe auf ihrer Wanderung. Das bedeutete guten Fang von Fisch und Kaviar. Bis 1930 entstand dort eine Fischfabrik. Es wurden riesige Mengen gefangen. 60 Boote waren bis 1940 im Einsatz und es entstand eine Siedlung, Nowyi Port.

Hafengründung

Fast alle Bewohner von Nowyi Port waren Exilanten: Deutsche aus der Wolga-Region, Westukrainer, Moldawier und viele andere, die aufgrund von Krieg und stalinistischen Repressionen in diese kalte Region verbannt worden waren. Zu Beginn hatte die Hafenstadt Nowyi Port rund 1.000 Einwohner, davon waren 400 arbeitsfähig.

Die Fischproduktion stieg und Lagerflächen wurden zunehmend knapp. Im Winter wurde der Stör auf seiner Wanderung gefangen und im Sommer zum Festland transportiert. In der Zwischenzeit musste der Fisch gelagert werden. Das abgelegene Dorf hatte nicht genug Strom, um Kühlschränke zu betreiben. So wurde beschlossen, den Permafrost als einen riesigen natürlichen Kühlschrank zu nutzen. Die Sowjetregierung entschied, ungeheuerlich genug, dass es billiger sei, die notwendigen Bauarbeiten per Hand ausführen zu lassen, als schwere Maschinen in die abgelegene Region zu transportieren.

Ein Deutscher baut einen Kühlschrank im Permafrost

Gustav Beckman portadm.ru

Gustav Beckman war ein Deutscher, der 1942 im Alter von 30 Jahren nach Nowyi Port verbannt worden war - wahrscheinlich nur deshalb, weil er Deutscher war. Die UdSSR war ein Jahr zuvor von Deutschland angegriffen worden.

Beckman begann in Nowyi Port zunächst als Fischer und später als Techniker zu arbeiten. Seine Aufgabe bestand darin, Fangquoten für andere Fischer festzulegen - damit man genau wusste, welche Fischmengen transportiert werden mussten. Beckman konstruierte einen Plan für den Permafrost-Kühlschrak und wurde zum Chefingenieur bei dessen Bau befördert.

Plan des Nowyi-Port-Kühlschrankes

Vom Eingang zum Lagerhaus aus konnte man die Bucht überblicken. Das Lager befand sich zwei Meter über dem höchsten registrierten Wasserstand. Der Eingang fiel um 15 Grad ab, während die Böden der Höhlen 12 bis 13 Meter tief über dem Boden lagen.

Alle Arbeiten wurden von Hand mit Spitzhacken durchgeführt, um den Permafrost aufzubrechen. Die Leute arbeiteten in drei Schichten, jedes Team bestand aus 15 bis 20 Männern - und vor allem Frauen, die die Wagen mit dem aus dem Permafrost geschnittenen Eis ins Freie brachten. Die Bauarbeiten dauerten sechs Jahre.

Das Nowyi Port-Kühlhaus heute

Seit 1978 ist Ingenieur Alexander Neljapin verantwortlich für das Kühllager im Permafrost. Die Innentemperatur beträgt konstant -12 °C.

Seit 2008 gilt der Kühlschrank als Objekt von kultureller Bedeutung. In den über 60 Jahren seines Bestehens wurde er nie rekonstruiert oder repariert. Aktuell wird er restauriert. Elena Dubkowa, Leiterin einer örtlichen Einrichtung zur Erhaltung des kulturellen Erbes, sagt, der Transport zum und vom Hafengebiet von Nowyi Port sei bis 2022 verboten worden, um die einzigartige Installation vor dem Zerfall zu bewahren.

Dennoch ist der Kühlschrank weiter in Betrieb. Er kann bis zu 1.750 Tonnen gefrorenen Fisch mit einem Volumen von 3.200 Kubikmetern aufnehmen. Die Gesamtlänge der Korridore beträgt 1.300 Meter. Sechs Lüftungsschächte blasen im Winter die kalte Luft in den Kühlschrank. Von Januar bis April wird das Lager mit einem in einer der drei Galerien eingebauten Transportband mit Fisch gefüllt. Von April bis Juni wird der Fisch auf Lastkähne verladen, die ihn nach Salechard bringen, wo er sortiert und verpackt wird.

Die einzigartige Installation ist zugleich ein historisches Denkmal und ein wichtiges Lagerhaus für den berühmten schwarzen Kaviar aus Russland.

