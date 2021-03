10 russische Pilotinnen, die den Himmel beherrschen und zugleich Instagram-Stars sind (FOTOS)

Diesen Damen setzt nur der Himmel Grenzen. Sie lassen ihre begeisterten Follower auf Instagram an ihrer Berufung, dem Fliegen, teilhaben, auch in 10.000 Metern Höhe.

Ein Pilot zu sein, wird von vielen als „männlicher“ Beruf angesehen: Weltweit sind nur fünf Prozent der Piloten Frauen. Auch einige Russinnen brechen mit dem Stereotyp und erobern den Himmel souverän.

1. Die Co-Pilotin der Billigfluggesellschaft Pobeda, Olesja Schelajewa, hat mehr als 23.000 Follower auf Instagram.

„Die Welt der Luftfahrt kennt keine Grenzen und bietet jedem Enthusiasten mehr als nur ein 'Hobby'... zumindest einen Blick in den Himmel“, schreibt sie.

Übrigens war sie auch Co-Pilotin auf dem jüngsten ungewöhnlichen Pobeda-Flug von Moskau nach Moskau.

2. Julia Krylowa ist Pilotin eines Aero L-29 Delfín Militärausbildungsflugzeuges auf dem Flugplatz Oreschkowo in der Region Kaluga (übrigens die Heimat des Bären Mansur).

„Ich bin luftfahrtsüchtig. Ich kann mich stundenlang über das Fliegen unterhalten. Und wenn ich müde werde, trinke ich etwas Wasser und beginne wieder von vorne“, beschreibt sie sich.

„In meinem Blog zeige ich, wie schön die Luftfahrt ist, wie schön der Himmel ist und hoffe, alle, die meinen Blog lesen, dazu zu inspirieren, sich für immer für die Luftfahrt (und meinen Blog) zu interessieren“, schreibt Julia.

3. Maria Uwarowskaja ist seit 2014 Kommandantin. Nach ihrem Abschluss an der Zivilluftfahrt-Akademie in St. Petersburg wechselte sie 2007 zu Aeroflot. Sie begann als Co-Pilotin auf der Tu-154 zu arbeiten und fliegt jetzt einen Airbus A320.

Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

„Der ultimative Kunstflug in meiner Arbeit ist, wenn alles ruhig und regelmäßig ist“, sagt (rus) Maria.

4. Margarita Ryschikowa, 25, ist Schülerin der Flugschule der Region Orenburg. Nach deren Abschluss kann sie in der Zivilluftfahrt arbeiten. Für das Training werden kleine viersitzige Diamond DA40NG- und 42NG-Flugzeuge verwendet. „Was bedeutet es für ein Mädchen, an einer Flugschule für Zivilluftfahrt zu studieren? Es ist das gleiche wie für einen Mann, aber wir müssen zusätzlich immer auf solche Fragen antworten“, schreibt sie ironisch. Das schwierigste an der Schule sei für sie das frühe Aufstehen.

5. Anna Losowskaja, die erste und einzige Flugzeugkommandantin bei Yakutia Airlines, sagt, dass sie von ihrem Vater, einem Piloten des Mi-8-Hubschraubers, inspiriert wurde.

„Mein Vater hat in mir die Liebe zur Luftfahrt geweckt. Ich wollte in seine Fußstapfen treten. Meine Eltern haben mich in meiner Entscheidung, Pilotin zu werden, bestärkt“, erzählt Anna. „Ich habe bereits eine Gesamtflugzeit von 4.300 Stunden, von denen 1.100 Stunden für sanitäre Aufgaben zur medizinischen Notfallversorgung in abgelegenen und schwer erreichbaren Siedlungen von Jakutien aufgewendet wurden“, sagte sie.

6. Aljona Werchuschina ist bereits im Alter von 24 Jahren Airbus A320-Co-Pilotin bei Nordwind Airlines.

Sie entschied sich für die Luftfahrt in der Oberschule und beendete die Ausbildung in der Region Rjasan.

„Jetzt sind viele Mädchen hier, die Nachfrage nach diesem Beruf ist gestiegen. Vielleicht wegen Instagram, vielleicht weil die Mädchen jetzt wissen, dass sie auch Piloten sein können““, sagt (rus) Aljona.

7. Im Jahr 2017 war Wiktoria Kumowa die erste Pilotin bei Utair Airlines. Im Alter von 31 Jahren qualifizierte sie sich nach neun Jahren als Flugkapitänin einer Boeing-737CL/NG.

„Ich mag das Gefühl der Freiheit. Ja, die Arbeit ist schwierig, mit einem harten Zeitplan, aber man ist nicht an einen Ort gebunden, man erlebt ständig neue Städte, Richtungen, hat immer einen anderen Blick aus dem Fenster, andere Flugrouten. Jeder Flug ist individuell und einzigartig“, sagt sie.

Wiktoria hat die Flugleidenschaft von ihrem Vater geerbt, der ebenfalls Pilot war. „Manchmal begegnet man uns weiblichen Piloten mit Skepsis. Aber dann glaubten sie an mich und haben mir die Möglichkeit gegeben, meinen Kindheitsraum zu erfüllen“, sagt Viktoria.

8. Maria Trunina ist Kommandantin bei Aeroflot. Anfangs arbeitete sie beim Bodenpersonal der russischen Flaggschiff-Fluggesellschaft, ging dann aber zu einem Aeroclub und versuchte sich beim Fliegen. Dies inspirierte sie so sehr, dass sie zuerst eine kommerzielle Pilotin auf kleineren Maschinen wurde und dann die Ausbildung zur zertifizierten Boeing 737-Pilotin absolvierte.

Ну вот и мы слетали приятной женской компанией! Опубликовано Марией Труниной Вторник, 20 августа 2019 г.

9. Die russische Pilotin Swetlana Kapanina ist siebenmalige Weltmeisterin im Flugzeugsport.

W. Trefilow; A. Alpatkin/Sputnik W. Trefilow; A. Alpatkin/Sputnik

Sie hat mehr als 30 Jahre am Himmel verbracht: Sie begann Ende der 1980er Jahre mit der Ausbildung in einem Aeroclub und seit 2000 arbeitet Swetlana als Instruktorin für das Konstruktionsbüro Suchoi. Es ist kaum zu glauben, aber Swetlana wurde nur aus Versehen Pilotin: In ihrer Jugend wollte sie zum Fallschirmspringen gehen, vertauschte aber die Termine und belegte stattdessen einen Kurs für Flugsport.

10. Olga Jeroschenko ist eine Berufspilotin. Sie ist im Flugzeugtransport und in der Streckenkoordination tätig. In ihrem Blog erklärt sie, was es bedeutet, eine Blondine in der Luft zu sein und scherzt über die Kombination ihrer Nagellackfarbe mit der Farbe der Maschine.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.