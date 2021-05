10 Kniffe und Tricks aus Russland, die das Kochen leichter machen

1 Soda zum Reinigen einer alten schmutzigen Pfanne

Legion Media Legion Media

Ein unverzichtbares Produkt in jeder russischen Küche ist Soda! Es löst Fett perfekt. Sie können damit Geschirr spülen oder sogar alte Pfannen wieder zum Glänzen bringen. Geben Sie 1-2 Esslöffel auf die schmutzige Oberfläche einer Pfanne und fügen Sie die gleiche Menge 9-prozentigen Essig hinzu. Warten Sie eine Stunde und schrubben Sie die Pfanne mit einem harten Schwamm.

Wenn Sie eine Pfanne mit Antihaftbeschichtung haben, reinigen Sie auf diese Weise besser nur die Außenseiten.

2 Zitrone gegen Ablagerungen

Pixabay/Legion Media Pixabay/Legion Media

Eine umweltfreundliche Methode, um eine fettige Fliese oder einen Wasserkocher von Ablagerungen zu befreien. Reiben Sie mit der Zitrone über die Fläche. Nach zehn Minuten Einwirkzeit waschen Sie die behandelten Gegenstände mit warmem Wasser ab. Nutzen Sie zum Abtrocknen ein Papiertuch.

Zitronensäure eignet sich auch als Universalreiniger. 15 ml Zitronensäure in ein Liter Wasser lösen und etwas Waschmittel hinzufügen. Diese Flüssigkeit hilft sehr gut dabei, die Küchenmöbel zu reinigen.

3 Buchweizen kochen ohne ... zu kochen

Pixabay/Legion Media Pixabay/Legion Media

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass Russen Buchweizen mögen und ihn zum Frühstück, Mittag- und Abendessen essen (wenn nicht, lesen Sie diesen Artikel https://www.rbth.com/russian-kitchen/333307-russians-buckwheat-grechka). Meist wird empfohlen, Buchweizen zu kochen, doch das ist nicht unbedingt notwendig. Die folgende Methode wird als Dämpfen bezeichnet: Nehmen Sie gewaschenen Buchweizen und geben Sie ihn in eine Schüssel, gießen Sie die gleiche Menge kochendes Wasser dazu und wickeln Sie ein Küchentuch um die Schüssel. Je nach Menge ein bis zwei Stunden ruhen lassen. Bei sehr viel Buchweizen lassen Sie ihn einfach über Nacht stehen. Würzen Sie den Buchweizen. Er schmeckt genauso wie gekochter.

4 Wasser zum Brotaufbacken ist oft schon nach zwei Tagen hart.

Pixabay Pixabay

Um es wieder aufzuweichen, braucht man lediglich etwas Wasser. Nehmen Sie das Brot, schneiden Sie es in Scheiben und geben Sie etwas Wasser darüber. Anschließend 30 Sekunden in die Mikrowelle legen oder fünf Minuten im auf 150° C vorgeheizten Ofen backen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, trockenes Brot fünf Minuten in einem Wasserbad einzuweichen.

5 Zeitungen für reifes Obst und zum Warmhalten

Pixabay/Getty Images Pixabay/Getty Images

Eine gewöhnliche Zeitung beschleunigt die Reife von Früchten. Wickeln Sie einfach einen Apfel oder eine Avocado ein und lassen Sie sie einen Tag lang an einem kalten, dunklen Ort.

Eine Zeitung hilft auch dabei, Speisen warm zu halten: Wickeln Sie einfach eine Pfanne mit zwei Lagen Papier ein. Dadurch wird ein Thermoeffekt erzeugt.

6 Den Geruch im Kühlschrank loswerden

Getty Images Getty Images

Die verdorbenen Produkte haben Sie schon weggeworfen, aber der schlechte Geruch ist immer noch da? Probieren Sie diese russischen Methoden aus, um Ihren Kühlschrank wieder frisch zu machen. Wenn Sie ein Glas Kaffeebohnen, Soda oder zerkleinerte Aktivkohle hineinlegen, verschwindet der unangenehme Geruch in 1-2 Tagen. Zu den guten Adsorbenzien gehören auch Roggenbrot (mehrere Stücke für 2 Tage), gebrauchte Teebeutel (für eine Woche) oder Scheiben von Zitrusfrüchten (1-2 Tage).

Legen Sie ins Obstfach einige alte Zeitungen, da auch diese Gerüche absorbieren. Wechseln Sie sie einmal wöchentlich aus.

7 Butter, um Salami länger frisch zu halten

Pixabay Pixabay

Geschnittene Salami trocknet im Kühlschrank schnell aus. Sie sollte nicht in Polyethylen aufbewahrt werden. Es ist besser, sie in Papier oder Folie einzuwickeln. Die Schnittseite sollte mit etwas Butter bestrichen werden.

8 Weinkorken als Hitzeschutz

Legion Media Legion Media

Emaille- oder Aluminiumdeckel von Töpfen und Pfannen haben einen großen Nachteil: Sie können sehr heiß werden. Ohne Topflappen sollte man sie nicht anfassen. Der Korken einer Weinflasche kann auch dazu beitragen, sich nicht die Finger zu verbrennen. Stecken Sie ihn in den Griff eines Deckels und Sie werden sich nie verbrennen.

9 Wodka statt Backpulver

Pixabay Pixabay

Sie werden überrascht sein, aber russischer Wodka kann Backpulver im Teig ersetzen. Pfannkuchen und Torten werden locker-leicht, wenn Sie 1-2 Teelöffel Wodka hinzufügen.

Eine andere bekannte Art, Backpulver zu ersetzen, ist gelöschtes Soda: ein Teelöffel Soda mit etwas 9-prozentigem Essig oder dem Saft einer halben Zitrone.

10 Eis für Hackfleisch

Legion Media Legion Media

Das Hack für Burger und Pastetchen wird mit Eis besonders zart und saftig. Mischen Sie zerstoßenes Eis (etwa zehn kleine Eiswürfel auf ein Kilogramm Hackfleisch) unter. Formen Sie ihre Burger-Patties und braten Sie sie schnell an.

Der einfachste Weg, Hackschnitzel zu formen, besteht darin, die Hände vorher in kaltes Wasser zu tauchen, damit das Hackfleisch nicht an Ihren Fingern haftet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.