Mitarbeiterinnen der russischen Strafvollzugsbehörde nehmen an einem Schönheitswettbewerb teil

Zwölf Frauen, die in Gefängnissen arbeiten, konkurrieren um den Titel „Miss Strafvollzugssystem“.

„Ich heiße Anastasia. Man sagt, dass mein Name sich vom männlichen Namen Anastas ableitet. Vielleicht hat es mich deshalb schon immer zu einem Männerberuf hingezogen“, schreibt Anastasia Okolelowa in ihrem Profil. Sie ist eine der 12 Finalistinnen des gesamtrussischen Schönheitswettbewerbs unter den weiblichen Angestellten des Föderalen Strafvollzugsdienstes (kurz FSIN).

Die Finalistinnen wurden aus fast 100 Bewerberinnen ausgewählt, die bei den lokalen Wettbewerben in ihren Regionen gewonnen haben.

1 Anastasia Okolelowa

Federal Penal Service Federal Penal Service

Neben einem Fotoshooting in Arbeitsuniform und einem Abendkleid mussten die Kandidatinnen in vier Videos auftreten, in denen sie tanzen, Gedichte lesen, über ihre Region sprechen und für ihren Beruf werben, um die Zuschauer für einen Job im Strafvollzugssystem Russlands zu begeistern.

„Wenn Sie einen Körper wie einen Filmstar haben wollen, dann kommen Sie zu uns in den Strafvollzug, wo hart trainiert wird“, sagt Anastasia in einem Video.

„Miss Strafvollzugssystem“ wird durch eine Volksabstimmung auf der FSIN-Website ausgewählt. Schauen Sie in der Zwischenzeit nach, wer noch um den Titel kämpft.

2 Jekaterina Wassiljewa

Federal Penal Service Federal Penal Service

3 Diana Sat

Federal Penal Service Federal Penal Service

4 Julia Osokina

Federal Penal Service Federal Penal Service

5 Jana Kondraschowa

Federal Penal Service Federal Penal Service

6 Darja Stroganowa

Federal Penal Service Federal Penal Service

7 Indira Farsina

Federal Penal Service Federal Penal Service

8 Walerija Agojan

Federal Penal Service Federal Penal Service

9 Weronika Schwed

Federal Penal Service Federal Penal Service

10 Tatjana Grizajenko

Federal Penal Service Federal Penal Service

11 Weronika Unschakowa

Federal Penal Service Federal Penal Service

12 Darja Tarasewitsch

Federal Penal Service Federal Penal Service

