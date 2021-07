Apple Watch, Wohnung, Eier – welche Anreize gibt es in Russland fürs Impfen?

Eine Kampagne-Welle mit Anreizen zum Impfen hat Russland überrollt. „Coronavirus“-Gewinnspiele, Belohnungen und Rabatte werden in fast allen Regionen angeboten. Wir sagen Ihnen, was Sie wo für den „Pieks“ bekommen können.

Trotz der Verfügbarkeit von drei russischen Impfstoffen haben die Einwohner des Landes bis vor kurzem gezögert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Ende April waren nur 4 % der Bevölkerung vollständig geimpft. Zwei Monate später erreichte der Wert zwar immerhin schon 13 %, aber damit liegt das Land immer noch hinter dem Zeitplan der Behörden, bis zum Herbst 60 % der Bevölkerung zu impfen und damit eine Herdenimmunität zu erreichen, zurück.



„Offensichtlich werden wir die 60 % nicht schaffen. Wir können feststellen, dass erst in dieser Woche mehr oder weniger ein Anstieg der Zahl der Menschen verzeichnen ist, die bereit sind, sich impfen zu lassen“, sagte Präsidentensprecher Dmitrij Peskow am 29. Juni. Dieser Aufschwung ist auf gleich zwei Maßnahmen zurückzuführen: neue Restriktionen im Rahmen der dritten Welle (bis hin zu QR-Codes für Restaurantbesuche) und eine beispiellose Kampagne zur Belohnung der Geimpften.

Fünf Autos jede Woche

Während das erste Impfzentrum außerhalb medizinischer Einrichtungen (das direkt auf dem Roten Platz, im Kaufhaus GUM, eröffnet wurde) noch jedem Geimpften ein kostenloses Eis als Bonus ausgab, musste der Anreiz jetzt deutlich erhöht werden. Anfangs versprach die Verwaltung der Hauptstadt allen Moskowitern über 60 Jahren einen Promo-Code im Wert von 1.000 Rubel (ca. 11,50 €) für den Einkauf in Apotheken, nun kann man bei einer Impf-Lotterie einen Renault gewinnen. An der Verlosung darf nur teilnehmen, wer mindestens 18 Jahre alt ist und zwischen dem 14. Juni und 11. Juli die erste Komponente des Impfstoffs erhalten hat.

„Insgesamt können 20 Autos gewonnen werden, jedes im Wert von etwa einer Million Rubel (11.500 €). Pro Woche werden fünf Autos verlost“, heißt es auf der Website des Moskauer Bürgermeisters. Er erinnert auch daran, dass es in Moskau mehr als 100 Impfstellen gibt: „Diese befinden sich in allen Bezirken, und Sie können sowohl mit, als auch ohne Voranmeldung kommen – wie Sie wollen.“

Wohnungen

Während in der Hauptstadt ein Auto als Belohnung winkt, kann man sich im Moskauer Umland Hoffnungen auf eine Wohnung machen. Der Hauptgewinn, eine Drei-Zimmer-Wohnung mit fast 75m², wurde bereits verlost, nun können die Geimpften eine Ein-Zimmer-Wohnung im 24. Stock ergattern. Dazu müssen sie lediglich auf das Banner der Kampagne der Website Gosuslugi, dem regionalen Portal der Öffentlichen Verwaltung, klicken und sich registrieren. Die wichtigste Voraussetzung ist die Impfung mit mindestens der ersten Komponente eines der drei russischen Impfstoffe – Sputnik V, EpiVacCorona oder CoviVac.

Geld, Urlaubswochenenden, Gadgets

Auch russische Unternehmen haben begonnen, Lotterien mit Geldgewinnen und anderen Anreizen zu veranstalten, nachdem in Moskau und einigen Regionen die Impfpflicht für 60 % der Mitarbeiter im Dienstleistungssektor, im Handel und in anderen Bereichen eingeführt wurde. So verlost die Moskauer Fitnessclub-Kette OrangeFitness unter ihren geimpften Mitarbeitern eine Apple Watch, die Supermarktkette Asbuka wkusa gibt am Tag der Impfung den Angestellten einen Tag bei vollem Lohnausgleich frei und der Carsharing-Dienst Delimobil gewährt jedem einen 70-prozentigen Rabatt auf Fahrten rund um Moskau zu einem der Impfzentren.

Der Autohersteller AwtoWAS hat 1.500 Rubel (13 €) für eine Impfung versprochen. Im Unternehmen sind 35.000 Mitarbeiter tätig, wobei auch die bereits Geimpften den Bonus erhalten.

Die staatliche Medienholding Russia Today (RT) zahlt jedem ihrer Angestellten, der bis zum 10. Juli geimpft wurde, 57.500 Rubel (656 €). Bereits genesene Mitarbeiter, die über Antikörper verfügen, erhalten das Geld auch dann, wenn sie später geimpft werden. „Unabhängig davon möchte ich anmerken, dass alle Zahlungen aus unternehmerischen, d.h. selbstverdienten Mitteln erfolgen“, schrieb RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan in ihrem Telegram-Kanal.

Eier und Smartphones

Viele Regionen des Landes führen ihre eigenen lokalen Kampagnen durch. Auf Jamal werden Apple-Smartphones, Fahrräder, Lautsprecher, Kopfhörer und Smartwatches für Impfungen verlost und die geimpfte Einwohner der Stadt Togliatti können bei einer Lotterie 75.000 Rubel (855 €) gewinnen.

In der Region Tula gibt es einen freien Tag und einen Gutschein für ein kostenloses Mittagessen in der Betriebskantine. Diejenigen, die bereits geimpft sind, können kostenlos Konzerte, Theaterstücke, Ausstellungen und Fußballspiele des örtlichen Vereins besuchen.

Eintausend Rubel (11,50 €) pro Person werden an alle Einwohner der Region Magadan ausgegeben, die älter als 60 Jahre sind. Die Rentner der Tschuktschen-Halbinsel bekommen sogar doppelt so viel Geld, wenn sie den entsprechenden Antrag ausgefüllt haben. Und die Pensionären aus der Region Chabarowsk erhielten zwei Tage lang je ein Dutzend Eier für den „Pieks“.

