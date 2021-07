Russia Beyond

Seit dem 28. Juni 2021 dürfen im Zusammenhang mit den neuen Beschränkungen wegen der Zunahme von Covidfällen Moskauer Cafés und Restaurants Russen und Ausländer nur noch mit speziellen QR-Codes betreten. Es wurde auch begonnen, Arbeitsmigranten in Moskau zu impfen. Wir sagen Ihnen, wie Sie sich mit einem QR-Code für eine Impfung anmelden können und was zu tun ist, wenn das System versagt.

QR-Codes für den Café-Besuch und Impfung von Arbeitsmigranten in Moskau – Was passiert?

Seit dem 28. Juni 2021 dürfen im Zusammenhang mit den neuen Beschränkungen wegen der Zunahme von Covidfällen Moskauer Cafés und Restaurants Russen und Ausländer nur noch mit speziellen QR-Codes betreten. Es wurde auch begonnen, Arbeitsmigranten in Moskau zu impfen. Wir sagen Ihnen, wie Sie sich mit einem QR-Code für eine Impfung anmelden können und was zu tun ist, wenn das System versagt.

Was ist ein QR-Code und wie bekommt man ihn?

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hat alle öffentlichen Gastronomiebetriebe, einschließlich Cafés, Restaurants, Bars ab dem 28. Juni 2021 verpflichtet, nur noch Personen einzulassen, die geimpft sind, in den letzten sechs Monaten nach einer Sars-Cov-2-Erkrankung genesen sind oder einen höchstens drei Tage alten negativen PCR-Test vorweisen können. Die Regel gilt nicht für Sommerterrassen und Bestellung von Speisen und Getränken zum Mitnehmen.

Vyacheslav Prokofiev/TASS Vyacheslav Prokofiev/TASS

Diejenigen, die mit beiden Komponenten der russischen Impfstoffe Sputnik V, EpiVacCorona, Covivac oder mit der Einzelkomponente SputnikLite geimpft wurden (ausländische Impfstoffe sind in Russland nicht zugelassen), können einen individuellen QR-Code erhalten – dieser muss zusammen mit dem Reisepass am Eingang der Einrichtung vorgezeigt werden.

Diejenigen, die nicht erkrankt waren oder geimpft sind, können ebenfalls einen QR-Code erhalten. Zu diesem Zweck ist es notwendig, einen PCR-Test in einem der an das EMIAS-System der medizinischen Dienste in Russland angeschlossenen Labors durchzuführen (die Liste der Labors für Moskau ist hier zu sehen).

Um einen QR-Code zu erhalten, muss ein spezielles Formular auf dem Portal mos.ru ausgefüllt werden. In dem Formular werden Sie gebeten, Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Handynummer, die Nummer Ihres Reisepasses sowie Ihrer Arbeitsgenehmigung für Russland anzugeben. Nachdem der Fragebogen ausgefüllt wurde, gibt das System einen QR-Code aus. Für diejenigen, die sich von der Krankheit erholt haben, wird es für sechs Monate nach der Genesung gültig sein, für Geimpfte - für ein Jahr ab dem Datum der zweiten Injektion, für die Besitzer eines negativen PCR-Tests – 72 Stunden ab der Registrierung der Testergebnisse in die Datenbank des Labors.

Auch nach der zweiten Injektion des Impfstoffs wird den Ausländern ein Blatt mit der Aufschrift Digitales Zertifikat ausgehändigt – es hat einen QR-Code, der auch zum Betreten öffentlicher Gastronomieeinrichtungen verwendet werden kann, schreibt die Zeitung Kommersant.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Ich kann keinen QR-Code erhalten – was kann ich tun?

Kommersantberichtet, dass einige ausländische Bürger, darunter auch Diplomaten, keinen QR-Code erhalten können, da viele von ihnen in ihrem Heimatland mit ausländischen Impfstoffen geimpft wurden, die in Russland nicht zertifiziert sind. Außerdem mussten Ausländer in russischen Staatskliniken eine russische Sozialversicherungsnummer (SNILS) angeben sollten, bevor sie eine Injektion erhalten konnten, die ausländische Staatsangehörige nicht besitzen.

Im Winter und Frühjahr 2021 wurden ausländische Bürger in Verkaufsstellen in den Moskauer Einkaufszentren geimpft, aber wenn sie jetzt kommen, können sie aufgefordert werden, einen russischen Pass oder eine russische SV-Nummer vorzuweisen.

Der einzige Ausweg besteht darin, vor jedem Restaurantbesuch einen PCR-Test durchzuführen.

Das Gesundheitsministerium und das Außenministerium der Russischen Föderation haben sich noch nicht zu der Situation geäußert. Am 24. Juni 2021 meldete der Operative Stab für die Kontrolle und Überwachung der Coviderkrankungen in Moskau, dass in Russland eine gebührenpflichtige Impfung für Ausländer eingeführt wird, aber es wurde kein genaues Datum genannt – demnach hängt alles von „der Entscheidung der russischen Regierung“ ab.

Also können Ausländer in Russland gar nicht geimpft werden?

Nicht ganz. Seit dem 29. Juni gibt es in Moskau und im Moskauer Gebiet zwei Impfstellen für Arbeitsmigranten. Eine befindet sich im Migrationszentrum in Sacharowo (50 km von Moskau entfernt), die andere auf dem Gebiet des Marktes Sadowod.

Die Stelle in Sacharowo arbeitet von 9.00 bis 21.00 Uhr, die in Sadowod von 8.00 bis 20.00 Uhr, mit einer Kapazität von über 2.000 Personen pro Tag.

In den Impfstellen werden die Migranten nur mit einem Einkomponenten-Impfstoff Sputnik Lite geimpft.

Sergei Fadeichev/TASS Sergei Fadeichev/TASS

„Erstens müssen wir natürlich die Russen mit Sputnik V versorgen. Zweitens bewegen sich Migranten ziemlich dynamisch über die Grenze, zwischen Kollektiven, in den Regionen und so weiter, und es ist ziemlich schwierig, einen normalen Impfzyklus zu gewährleisten. Sputnik Lite wirkt nach einer einzigen Injektion und diejenigen, die geimpft werden sollen, können relativ schnell versorgt werden“, erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin den Grund für die Wahl des Einkomponenten-Impfstoffs.

Nach Angaben des Bürgermeisters werden in den ersten zehn Tagen Migranten in den Impfstellen in einem Testmodus auf Anfrage der Arbeitgeber geimpft. Die Impfung eines jeden Mitarbeiters kostet den Arbeitgeber 1.300 Rubel (15 Euro).

„Wenn der Mechanismus ausgearbeitet ist, wird dies Option auf andere Gruppen von Ausländern, einschließlich der Selbstständigen, ausgeweitet“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.