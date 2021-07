Olympische Spiele in Tokio: Das sind die russischen Medaillenhoffnungen

1. Andrei Samkowoi, 34, Boxen 1.Andrei Samkowoi, 34, Boxen

In diesem Jahr wird das russische Boxteam in Tokio von elf Kämpfern vertreten, darunter vier Weltmeister. Nur einer stammt aus der Amur-Region und hat bereits Olympia-Erfahrung: Andrei Samkowoi. Er nahm an den Spielen 2012 in London teil, wo er eine Bronzemedaille gewann, und 2016 in Rio de Janeiro, wo er im Achtelfinale gegen Rayton Okviri aus Kenia ausschied.

Drei Jahre später, 2019, belegte Andrei bei den Box-Weltmeisterschaften in Jekaterinburg den ersten Platz in der Gewichtsklasse bis 69 kg. Das ist die Kategorie, in der Zamkova Russland bei den Olympischen Spielen als Kapitän des Boxteams vertritt. Er fiebert schon jetzt dem Wettkampf entgegen.

„Wir haben keine ‚besonderen‘ Gegner. Wir bereiten uns auf jeden Kampf vor, als ob es der letzte wäre. Jeder von uns versteht, wofür wir dorthin gehen", sagte Samkowoi gegenüber „RIA Novosti“.

2. Maxim Michailow, 33, Volleyball 2.Maxim Michailow, 33, Volleyball

Erstens ist Michailow einer der beiden Fahnenträger der Olympiamannschaft des Russischen Olympischen Komitees. Zweitens werden diese Spiele seine vierten sein, nachdem er 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro teilgenommen hat. Drittens: Bei seinem Olympia-Debüt in Peking gewann Michailow Bronze und war Torschützenkönig der Mannschaft, in London holte sein Team dann Gold. Dazu kommen zahlreiche Siege bei Europameisterschaften, in der Liga der Nationen und anderen Wettbewerben.

Michailow wird als Perfektionist und Workaholic beschrieben. Eine Umfrage unter den Volleyballern der russischen Superliga kürte ihn zum wertvollsten Teamkollegen. Wir hoffen, dass er all diese Qualitäten bei den Spielen in Tokio unter Beweis stellen wird.

Sofia Welikaja, 36, Fechten 3.Sofia Welikaja, 36, Fechten

Die Gewinnerin im Wettbewerb der persönlichen Meisterschaft der Frauen beim internationalen Fechtturnier Moskauer Säbel - 2019 Sofia Welikaja. Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

Die zweite Fahnenträgerin des Teams Russland ist Sofia Welikaja, die aus Alma-Ata in Kasachstan stammt. Sie gewann ihr erstes Gold bei den Weltmeisterschaften 2006. Im Laufe ihrer Karriere wurde Sofia achtmal Weltmeisterin und 14-mal Europameisterin, sowohl im Mannschafts- als auch im Einzelwettbewerb. Dreimal nahm Welikaja (deren Nachname auf Russisch „groß“ bedeutet) an den Olympischen Spielen teil. Ihre größte Stunde schlug 2016 in Rio de Janeiro, wo sie Mannschaftsgold gewann, drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes.

Sofia Welikaja (Russland) nach dem Halbfinalspiel gegen Theodora Gkuntura (Griechenland) im Einzel-Säbelwettbewerb der Damen bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Budapest. Grigory Sysojew/Sputnik Grigory Sysojew/Sputnik

Nach den Olympischen Spielen brachte Sofia ihr zweites Kind, eine Tochter, zur Welt, ging in Mutterschaftsurlaub und kehrte zwei Jahre später zurück, um bei den Europameisterschaften 2018/2019 vier weitere Medaillen zu gewinnen.

4. Nikita Nagorny, 24, Kunstturnen 4.Nikita Nagorny, 24, Kunstturnen

Einer der medaillenstärksten russischen Turner. Er wurde 2019 Weltmeister, nachdem er drei Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio eine Silbermedaille gewonnen hatte.

Über seine sportlichen Erfolge spricht Nikita auf YouTube, Instagram und TikTok, letzteres mit millionenfach abgerufenen Übungsvideos. Darüber hinaus gründete Nagorny 2018 den Verein „Akademie der Champions“, in dem Kinder und Jugendliche Gymnastik und Stretching machen. Wir hoffen, dass Nikita in Tokio die Zeit findet, ein Video darüber zu drehen, wie er eine weitere Goldmedaille gewonnen hat.

Swetlana Romaschina, 31, Synchronschwimmen 5.Swetlana Romaschina, 31, Synchronschwimmen

Die glücklich verheiratete Mutter einer dreijährigen Tochter, fünffache Olympiasiegerin und 21-fache Weltmeisterin im Synchronschwimmen ist eine der höchstdekorierten Athletinnen der Welt.

Sie ist der „Terminator" des Synchronschwimmens, hat nur dreimal in ihrer gesamten Karriere eine Niederlage einstecken müssen. Fast alle ihre Siege sind nach Romaschinas eigenen Worten ohne großes Drama zustande gekommen, außer dass sie bei den Olympischen Spielen in Rio in grünem Wasser antreten musste, da diesem zu viele Chemikalien zugesetzt worden waren.

In Tokio will Swetlana zur siebenfachen Olympiasiegerin werden und ihre Karriere zu einem glorreichen Abschluss bringen, bevor sie ein neues, entspannteres Leben ohne ständiges Training beginnt. Und nach ihrer Erfolgsbilanz zu urteilen, hat sie alle Chancen, das zu schaffen.

Anna Wjachirewa, 26, Handball 6.Anna Wjachirewa, 26, Handball

Diese anmutige Athletin wurde nach ihrem Sieg bei den Olympischen Spielen in Rio von den Reportern wegen ihrer flinken, linkshändigen Würfe, Pässe und Drehungen mit dem Spitznamen „Handball-Messias" versehen. Damit hat sie ihre Teams zum Sieg geführt, auch bei der Weltmeisterschaft 2019.

Im November 2020 verletzte sich Wjachirewa am unteren Rücken und konnte nicht an der Europameisterschaft teilnehmen. Aber sie hat sich rechtzeitig zu den Olympischen Spielen erholt und freut sich auf den Beginn.

Abdulraschid Saduljajew, 25, Freistil-Ringen 7.Abdulraschid Saduljajew, 25, Freistil-Ringen

Nicht umsonst trägt dieser Athlet aus Dagestan, Olympiasieger von 2016, den Spitznamen „der russische Panzer". Er hat nur eine einzige Niederlage auf dem Konto, und das war bei den Weltmeisterschaften 2017. Das spornte Abdulraschid an, ein ganzes Jahr lang neun Stunden am Tag zu trainieren, und Gegnern bei den nächsten Meisterschaften keine Chance zu lassen.

Chabib Nurmagomedow gratulierte ihm wiederholt zu seinem Sieg und bezeichnete ihn als den Besten für seinen unermüdlichen Kampfgeist. Der Ringer will seine „Sag-niemals-nie“-Einstellung nutzen, um sich in Tokio eine weitere olympische Medaille in der Gewichtsklasse unter 97 kg zu sichern.

8. Natalia Worobjowa, 30, Freistil-Ringen 8.Natalia Worobjowa, 30, Freistil-Ringen

Russlands erste Olympiasiegerin im Ringen der Frauen gewann 2012 in London Gold in der Gewichtsklasse bis 72 kg und hat sich bereits in die Annalen des russischen Sports eingetragen. In Rio 2016 winkte Silber.

Nur drei Monate nach der Geburt eines Jungen kehrte Natalia ins Training zurück und holte weiter Medaillen für sich und ihr Land: Gold bei den Weltmeisterschaften 2020, Silber bei den Europameisterschaften 2021.

In Tokio strebt sie erneut Gold an, danach will sie ein weiteres Kind bekommen und sich vom Sport zurückziehen.



