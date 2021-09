Neun Fakten über den russischen US-Open-Gewinner Daniil Medwedjew

Der russische Tennisspieler Daniil Medwedjew konnte Novak Djokovic im Finale der US Open 2021 bezwingen und gewann am 12. September seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Der Russe vereitelte Djokovics Versuch, als erster Spieler seit 52 Jahren alle vier Majors (Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open) in einem Kalenderjahr zu gewinnen.

Für Medwedjew ist es die erste große Tennistrophäe nach einem langen und schwierigen Weg in die Tenniselite. Hier sind die neun wichtigsten Fakten über Daniil.

1. Er begann erst im Alter von neun Jahren mit dem Tennisspielen.

Medwedjew probierte viele Sportarten und Hobbys aus, bevor er mit Tennis begann. Zuerst wollten seine Eltern, dass er Schwimmer wird. Danach versuchte er sich in einer Schachschule und in einem Malkurs, bis er mit neun Jahren merkte, dass seine Leidenschaft dem Tennis galt. Das ist ungewöhnlich Spät für eine Karriere als Profitennisspieler.

2. Er besuchte eine Mathematikklasse an einer weiterführenden Moskauer Schule.

Medwedjew kam sogar erst in der siebten Klasse in die Mathematiklasse. Zuvor hatte er die ersten sechs Schuljahre an der Regelschule verbracht. Er gehört zu den wenigen Tennisprofis, die bis zum 14. Lebensjahr normal zur Schule gegangen sind. Üblicherweise besuchen Profisportler besondere Schulen, in denen das Training mehr Raum einnimmt als der Schulunterricht.

Er schaffte es sogar, an der Eliteuniversität MGIMO in Moskau aufgenommen zu werden. Aber nach einem Jahr Studium entschied er, sich voll und ganz seiner professionellen Tenniskarriere zu widmen.

3. Mit 18 zog er nach Frankreich.

Als Medwedjew 18 Jahre alt wurde, zog er nach Frankreich und schloss sich dem Elite Tennis Center in Cannes an. Dort traf er auf seinen Mentor Gilles Cervara, der ihm dabei helfen sollte, einer der besten aufstrebenden Stars des Spiels zu werden.

4. Nach einem Jahr gehörte er bereits zu den TOP 100 Tennisspielern der Welt.

Medwedjews Durchbruch in seiner Profikarriere erfolgte 2016. In diesem Jahr kletterte er in der ATP-Rangliste um 232 Positionen auf Platz 99 und war berechtigt, an Grand-Slam-Turnieren teilzunehmen.

5. Erstes ATP-Finale mit 20 Jahren.

Medwedjew wurde weltweit bekannt, als er im Januar 2017 das ATP-Finale erreichte. Zu diesem Zeitpunkt war er erst 20 Jahre alt. Er verlor das Finale der Chennais Open gegen Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen. Trotz der Niederlage rückte Medwedjew in der ATP-Rangliste um weitere 34 Positionen von 99 auf 65 vor.

6. Nach dem ATP-Turnier litt er an der „Kusskrankheit“.

Direkt nach dem Turnier verbrachte Medwedjew einige Wochen im Krankenhaus. Er litt an Mononukleose, auch „Kusskrankheit“ genannt, da sie über den Speichel übertragen wird.

Die Krankheit hinderte ihn auch daran, bei den ATP-Finals zu gewinnen.

7. Verdienst pro Jahr: Rund 12 Millionen Dollar.

Medwedjew gewann eines der größten Grand-Slam-Turniere und festigte damit seine Position auf der Forbes-Liste der 40 erfolgreichsten Russen unter 40 Jahren.

Aufgrund seines jüngsten Erfolgs verlängerte Daniil Medvedev seinen Sponsorenvertrag mit BMW bis 2024 und unterzeichnete erneut einen Vertrag mit der französischen Bekleidungs- und Sportausrüstungsmarke Lacoste bis 2026. Der Tennisspieler wird auch vom Schweizer Uhrenhersteller Bovet sowie vom französischen Tennisschlägerhersteller Tecnifibre und der russischen Tinkoff-Bank gesponsert.

Laut Forbes bringen all diese Sponsorenverträge sowie seine Siege bei Tennisturnieren Medwedjew jährlich 11,8 Millionen Dollar ein.

8. Er liebt schnelle Autos.

Medwedjew liebt Sportwagen und schnelles Fahren. Im August 2020 verlor er sogar seinen Führerschein auf unbestimmte Zeit, nachdem er auf den Straßen von Monaco mit 163 km/h unterwegs war.

9. Er ist verheiratet.

Daniil ist bereits seit drei Jahren verheiratet. Er machte seiner Freundin Darya (die ebenfalls Tennisspielerin ist) 2017 einen Heiratsantrag und am 12. September 2018 heiratete das Paar in Moskau.

Medwedjew tut sein Bestes, um seine berufliche Karriere und sein Privatleben zu trennen. Er markiert seine Liebsten nicht auf Instagram-Fotos und versucht generell, sie nicht in den sozialen Medien zu zeigen. Selbst der Geburtsname seiner Frau ist immer noch ein Geheimnis.

