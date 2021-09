Die am häufigsten gesprochenen Sprachen in Russland

In vielen Teilen des Landes sind alle Aufschriften im öffentlichen Raum in der jeweiligen Sprache gehalten und auch die Medien sind in der jeweiligen regionalen Sprache verfügbar.

In Russland wird Russisch von der großen Mehrheit der Menschen gesprochen – von über 99 % der Bevölkerung. Aber Russland ist ein sehr multinationaler Staat (mehr als 190 Völker leben dort) und neben Russisch werden dort 270 Sprachen und Dialekte gesprochen. Einige Völker haben zwei Sprachen (z. B. die Mari und die Altaier) und einige verfügen über eine gemeinsame Sprachen, wie die Kabardiner und die Tscherkessen. In Regionen mit zahlreichen indigenen Völkern werden diese Sprachen auch offiziell gleichberechtigt mit dem Russischen verwendet.

1. Tatarisch

Kasan. Verkauf von Würstchen im Metro Cash & Carry Markt. Egor Aleew / TASS Egor Aleew / TASS

Mehr als 4,2 Millionen Bewohner Russlands sprechen Tatarisch und in der RepublikTatarstan hat es den Status einer Amtssprache. Außer in Tatarstan ist diese Sprache auch im benachbarten Baschkirien, in der Republik Marij El, in Udmurtien und sogar im Ural sehr verbreitet. Die tatarische Sprache wird in den Schulen gelehrt, zahlreiche Publikationen, Videoprogramme, Lieder und literarische Werke werden in dieser Sprache veröffentlicht. Die Wegweiser in den Städten sind ebenfalls sowohl in Russisch als auch in Tatarisch verfasst. Sprachwissenschaftler unterscheiden drei Dialekte: das Kasan-Tatarisch (in der Zentralregion), das Mischarisch (im Westen) und das Sibirien-Tatarisch (im Osten). Der westliche Dialekt gilt als diejenige, die der alten Sprache am nächsten kommt, der zentrale als der modernste und der östliche unterscheidet sich so sehr von den beiden anderen und hat so viele regionale sekundäre Dialekte, dass einige Linguisten ihn sogar als eigenständige Sprache betrachten.

2. Tschetschenisch

Mädchen beim IV. Shashlyk-Mashlyk International Gastronomic Tourism and Recreation Festival in einem Blumenpark. Elena Afonina / TASS Elena Afonina / TASS

Mehr als 1,3 Millionen Menschen sprechen Tschetschenisch. Die meisten Sprecher leben natürlich in der Tschetschenischen Republik, aber auch im benachbarten Inguschetien und in Teilen von Dagestan ist Tschetschenisch zu hören. Es hat nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch in Dagestan den Status einer Amtssprache. Tschetschenisch hat sieben Dialekte und viele, viele lokale sekundäre Dialekte.

3. Baschkirisch

Baschkirien. Gießen von Milch nach dem Melken einer Stute auf einer privaten Kumis-Farm. Alexander Rjumin / TASS Alexander Rjumin / TASS

Die Amtssprache der Republik Baschkortostan wird von rund 1,5 Millionen Menschen gesprochen, von denen ein Drittel Nicht-Baschkiren sind (vor allem Tataren, Russen, Tschuwaschen und Mari). Diese Sprache gehört, wie Tatarisch, zu den Turksprachen. Baschkirisch hat drei regionale Dialekte, die wiederum in Dutzende von sekundären Dialekten unterteilt sind. Die Baschkiren verwenden seit 1940 das kyrillische Alphabet, davor nutzten sie die arabische Schrift und später lateinische Buchstaben. Das moderne Alphabet besteht aus 42 Buchstaben, von denen 33 auch im Russischen verwendet werden.

4. Ukrainisch

Im Zug Kiew - Moskau am Bahnhof Kiewski. Waleri Scharifulin / TASS Waleri Scharifulin / TASS

Die Sprache des Nachbarlandes Ukraine wird von mehr als 1,8 Millionen Menschen in Russland gesprochen und ist damit die am vierthäufigsten gesprochene Sprache des Landes. Muttersprachler leben in einer Vielzahl von Regionen Russlands, am zahlreichsten jedoch im Norden, im Autonomen Gebiet Chanty-Mansijsk, in Jamal und Komi, auf der Krim und in den Nachbarregionen der Ukraine.

5. Tschuwaschisch

Tschuwaschische Republik. Nowotscheboksarsk. Eingang zur Stadt. Semjon Antonow / TASS Semjon Antonow / TASS

In der Autonomen Republik Tschuwaschien ist Tschuwaschisch zusammen mit Russisch als Amtssprache anerkannt. Es wird von mehr als einer Million Menschen im Lande gesprochen, vor allem in der Wolga-Region. Die tschuwaschische Sprache gehört zum Oghurischen (Bolgar-Türkisch) der Sprachfamilie der Turksprachen und ist die einzige Sprache dieser Gruppe, die heute noch gesprochen wird. Im Tschuwaschischen ist der Partikel Ja unbekannt – es wird eine Verbwiederholung anstelle einer bejahenden Antwort verwendet.

6. Armenisch

Festival der nationalen Gastfreundschaft der Völker Russlands und der GUS-Staaten in VDNCh. Sergey Kiselev / Agentur Moskva Sergey Kiselev / Agentur Moskva

Mehr als 900.000 Menschen in Russland sprechen Armenisch (sechsmal so viele wie im Rest der Welt außerhalb Armeniens) und rund 1,7 Millionen ethnische Armenier leben im Land (hauptsächlich im Süden oder im Kaukasus). Dennoch gilt Armenisch in keiner Region Russlands als Amtssprache.

7. Awarisch

Teilnehmer des Festivals der nationalen Kulturen und Gehöfte der Völker Dagestans auf dem Platz der Freiheit im Rahmen der Feierlichkeiten zum 2000-jährigen Jubiläum von Derbent. Alexej Filippow / Sputnik Alexej Filippow / Sputnik

Als eine der 14 Amtssprachen Dagestans ist Awarisch nach Russisch die am weitesten verbreitete Sprache der Republik. Sie wird von mehr als 700.000 Dagestanern gesprochen, von denen die meisten natürlich Awaren sind, aber sie ist auch eine Sprache der interethnischen Kommunikation. Jeder awarische Bezirk hat seinen eigenen sekundären Dialekt, der so spezifisch ist, dass die Bewohner benachbarter Dörfer sich nur schwer verständigen können.

8. Aserbaidschanisch

Einweihung des aserbaidschanischen Kultur- und Bildungszentrums in Chimki. Denis Grischkin / Agentur Moskwa Denis Grischkin / Agentur Moskwa

Aserbaidschanisch ist ebenso eine der offiziellen Sprachen der Republik Dagestan. Es wird auch von Einwanderern aus Aserbaidschan gesprochen. Die Sprache wird von mehr als 25 Millionen Menschen auf der Welt, davon etwa 670.000 in Russland gesprochen, was sie immer noch zu einer der am weitesten verbreiteten Sprachen macht. Im Gegensatz zu Aserbaidschan verwendet Russland die kyrillische Schrift und nicht das lateinische Alphabet.

9. Mordwinisch

Zentrum der nationalen Kultur im Dorf Staraja Terizmorga in Mordwinien. Stanislaw Krasilnikow / TASS Stanislaw Krasilnikow / TASS

Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass es eigentlich zwei mordwinische Sprachen gibt: Mokschan und Ersja (Ersänisch), benannt nach den beiden Hauptuntergruppen des mordwinischen Volkes. Beide haben in der Republik Mordwinien offiziellen Status, werden aber auch im benachbarten Tschuwaschien und zum Teil in Tatarstan und Baschkortostan gesprochen. Das umgangssprachliche Vokabular dieser beiden Sprachen stimmt zu etwa 70 % überein, das schriftliche offizielle Vokabular zu 90 %. So können sich die Sprecher der mordwinischen Sprachen gegenseitig verstehen. Insgesamt sprechen mehr als 430.000 Menschen diese Sprache.

10. Kabardinisch (auch Ost-Tscherkessisch)

Kabardino-Balkarische Republik. Bewohner des Dorfes Eltyubyu, Region Tschegem.

Mehr als eine halbe Million Menschen in Russland und über 1,6 Millionen in der Welt sprechen Kabardinisch! Es ist die älteste Sprache im Kaukasus (und in ganz Europa) und hat sich einige interessante Merkmale bewahrt. So verfügt es zum Beispiel über ein zwanzigstelliges Zahlensystem (wie die keltischen oder die Maya-Sprachen). Das Adygeisch, das in der Nachbarrepublik Adygeja gesprochen wird, gilt als die ihm am nächsten stehende Sprache.

