Warum sind Russen so unglaublich abergläubisch?

Lecken Sie niemals ein Messer ab, reichen Sie niemals jemandem die Hand auf einer Türschwelle, lassen Sie niemals eine Frau mit einer leeren Mülltonne Ihren Weg kreuzen... sonst wird Ihnen etwas Schreckliches passieren. Die vom Aberglauben diktierten Tabus scheinen in Russland zahllos zu sein.

Doch so irrational diese auf den ersten Blick Ihnen auch erscheinen mögen, manchmal steckt eine strenge Logik dahinter, die erklären könnte, warum sich der Aberglauben hartnäckig hält und omnipräsent ist.

Wer glaubt, ist auch abergläubisch

Kira Lisitskaja (Foto: Legion media) Kira Lisitskaja (Foto: Legion media)

Die letzte große Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada Zentrum (eine Non-Profit-Organisation, die als „ausländischer Agent“ eingestuft wurde, Anm. d. Red.), in der der Aberglaube der Russen gemessen wurde, stammt aus dem 2017. Sie ergab, dass 55 Prozent der Bevölkerung des Landes abergläubisch sind, während 16 Prozent sich nicht ganz sicher sind. Nur etwa 30 Prozent betrachten sich als überhaupt nicht abergläubisch.

Angesichts dieser Statistik braucht man sich nicht zu wundern, wenn ein Russe dringend Holz zum Anklopfen sucht oder sich weigert, Bargeld von Hand zu Hand weiterzureichen und es stattdessen zum Aufheben auf eine Fläche legt. Für viele - selbst für selbsternannte Skeptiker - ist die Einhaltung verschiedener abergläubischer Rituale zu einer inneren Routine geworden. Es braucht dafür keine rationalen Begründungen.

„Im Allgemeinen bin ich nicht abergläubisch, aber dennoch: wenn ich eine schwarze Katze vor mir die Straße überqueren sah, vermied ich es, als erster weiterzugehen. Ich blieb manchmal sogar stehen und wartete, bis jemand anderes kam. Ich glaube, jemand hatte mir einmal davon erzählt, und das hat sich einfach in mein Unterbewusstsein eingeprägt", sagt Dmitri, 32, aus Moskau.

Das Aufwachsen in einem Umfeld, das von Aberglauben durchsetzt ist, hinterlässt auch in der jüngeren Generation von Russen Spuren.

„Ich weiß, dass es irrational ist. Trotzdem mache ich mir tief im Inneren Sorgen, wenn ich zum Beispiel aus Versehen Salz verschütte. Ein Streit scheint unausweichlich zu sein, auch wenn ich weiß, dass verschüttetes Salz ihn nicht wirklich auslösen kann. Aber das hat man mir seit meiner Kindheit immer wieder gesagt", sagt Julia, 21, aus Moskau.

Glaube und Religion

Kira Lisitskaja (Foto: Legion media) Kira Lisitskaja (Foto: Legion media)

Einige haben festgestellt, dass der Glaube an den Aberglauben unter den Russen mit der Verbreitung des Glaubens einhergeht. Je religiöser ein Mensch ist, desto mehr glaubt er an den Aberglauben, so die Theorie.

Der Auswanderer Walter Smith, der in den 1990er Jahren zum ersten Mal nach Russland kam, sagte, er sei erstaunt gewesen, wie anfällig die russische Bevölkerung für Aberglauben und irrationale Überzeugungen zu sein schien. „Ich bemerkte Aberglauben, Irrationalität, Leichtgläubigkeit, fehlende Logik, fehlenden Bezug zur Wissenschaft, fehlenden Bezug zu Statistiken und realen Beweisen. Zum Beispiel der offenkundig absurde Glaube, dass eine religiöse Ikone im Auto vor Unfällen schützt, obwohl die Zahl der Verkehrsunfälle und Todesopfer weitaus höher ist als in europäischen Ländern, in denen es keine Ikonen in Autos gibt", so Smith.

Der Lewada-Umfrage zufolge könnte die tiefe Religiosität eine Ursache für die weit verbreitete Akzeptanz von Aberglauben in Russland sein, da religiöse Menschen dazu neigen, auch Aberglauben für bare Münze zu nehmen.

„Orthodoxe Befragte (34 Prozent der Umfrageteilnehmer) glauben mit größerer Wahrscheinlichkeit an alle irrationalen Phänomene als andere Gruppen. Im Gegensatz dazu glauben die Atheisten nicht nur nicht an die Existenz Gottes, sondern auch nicht an das ewige Leben, das Himmelreich, religiöse Wunder usw. Sie sind weniger abergläubisch - unter den Atheisten ist der Anteil der Befragten, die an den ‚Bösen Blick‘ und das Verderben glauben, deutlich geringer als unter den Skeptikern, Zweiflern und vor allem den Russen, die sich als orthodox bezeichnen", so die auf einer Umfrage des Lewada-Zentrums basierende Untersuchung.

Nützlicher Aberglaube

Kira Lisitskaja (Foto: Legion media) Kira Lisitskaja (Foto: Legion media)

Die in Russland am weitesten verbreiteten Aberglauben mögen auf den ersten Blick irrational erscheinen, aber wenn man sich an einige von ihnen hält, kann man das Herz der russischen Kultur ein wenig besser verstehen. Außerdem kann die Kenntnis der häufigsten Aberglauben das Leben eines Neuankömmlings, der versucht, sich im Land zurechtzufinden, einfacher machen.

So ist beispielsweise der scheinbar irrationale Glaube, dass eine gerade Anzahl von Blumen ein schlechtes Omen ist, in Russland so weit verbreitet, dass das Schenken einer geraden Anzahl von Blumen garantiert für Aufsehen sorgt und den guten Eindruck verdirbt. Diesem Aberglauben liegt die alte slawische Überzeugung zugrunde, dass gerade Zahlen das Ende des Lebenszyklus bedeuten. Im modernen Russland ist eine gerade Anzahl von Blumen tatsächlich eng mit Beerdigungen verbunden. Wenn man diese Regel kennt und beachtet, wird das Leben in diesem Land sicherlich einfacher.

Ein anderer Aberglaube, der vorschreibt, dass sich alle Mitglieder der Gruppe vor Antritt einer Reise hinsetzen müssen, bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich in einem Moment der Eile zu beruhigen und darüber nachzudenken, was man vergessen haben könnte.

Das versehentliche Zertrümmern von Glastassen oder -tellern bringt dem russischen Aberglauben zufolge Glück, was wiederum den Verlust für den Besitzer des verschwundenen Geschirrs erträglicher macht.

Die Prahlerei mit künftigen Erfolgen - die angeblich Unglück bringt - hält die Menschen bescheiden. Und wenn Ihr rechtes Auge juckt, sollten Sie sich nicht zu sehr darüber aufregen, dass Sie sich eine Bindehautentzündung eingefangen haben könnten - es könnte einfach bedeuten, dass Sie bald etwas glücklich machen wird.

