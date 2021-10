Warum die Russen nicht nur eine Eingangstüre haben

„Kann mir jemand erklären, warum russische Wohnungen oft mehrere Eingangstüren haben? Ich bin gerade von einem Hostel in eine Mietwohnung umgezogen", schrieb mein ausländischer Kollege kürzlich. „Und hier habe ich drei Haustüren hintereinander, und zwei davon haben nur zwei Zentimeter Abstand! Haben die Einheimischen immer noch Angst vor Bären? Oder vor der Armee von Napoleon?"

Schall und Luftzug

Die Privatsphäre war schon immer ein Problem in Russland, einem Land, das schon vor der bolschewistischen Revolution eine lange Tradition des Zusammenlebens und der kollektiven Entscheidungen hatte. Sowohl die Kirche als auch die örtlichen Landgemeinden legten oft die Lebensregeln für ihre Mitglieder fest und mischten sich in deren Privatleben ein.

Alexander Kryazhev/Sputnik Alexander Kryazhev/Sputnik

In der sowjetischen Gesellschaft begannen die Menschen, in den Städten eigene Wohnungen zu besitzen. Ab Mitte der 1950er Jahre wurden überall in der Sowjetunion billige Wohnhäuser gebaut, die nach Nikita Chruschtschow Chruschtschowkas genannt wurden. Und diese Wohnungen hatten wirklich dünne Türen, die nicht einmal aus Vollholz waren. „Ich habe einmal eine Tür demontiert, innen waren Holzklötze und Schnitte, die auf Raufaserplatten geklebt waren", schreibt ein Nutzer in einem russischen Internetforum. Kein Wunder, dass solche Türen nicht schalldicht waren. Wenn man in einer Küche saß, konnte man fast jeden Schritt im Treppenhaus hören - und umgekehrt.

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Außerdem waren diese Türen schlecht isoliert. Nach einiger Zeit schrumpfte das Holz, und es wurde zugig. All diese Gründe veranlassten die Sowjetbürger, die Haustüren ihrer Wohnungen mit Kunstleder zu verschönern, das unter dem Namen дерматин (dermatin) - auch bekannt als Fabrikoid - verkauft wurde. Dadurch sahen die Türen edler aus und hielten auch länger. Denn die Suche nach einer neuen Tür konnte in der UdSSR Monate dauern.

Warum sind die Türen heute so massiv?

Natürlich gab es auch in der UdSSR Einbrüche, und die Menschen waren sehr besorgt darüber, dass die Türen qualitativ so schlecht waren und leicht aufgebrochen werden konnten.

Warum hat der Staat seinen Bürgern dann keine diebstahlsicheren Wohnungen zur Verfügung gestellt? Überraschenderweise gab es politische Gründe, die von der Kommunistischen Partei veranlasst wurden. Die Bolschewiki waren der Meinung, dass die Herstellung und der Einbau von Eisentüren nicht nur kostspielig wäre, sondern auch die ideologische Grundlage des Kommunismus untergraben würde. Natürlich, wozu braucht man Eisentüren in einem Land, in dem alles dem Volk gehört und die Polizei ihren Dienst perfekt verrichtet. Und außerdem: Was sollte man hinter Eisentüren verstecken? In einer Gesellschaft mit einem geringen Maß an Privatsphäre würde jeder, der sich abkapseln wollte, verdächtigt Klatsch auf sich ziehen.

Russia Beyond Russia Beyond

In den späteren Jahren der UdSSR wurde der Einbau dicker, oft mehrschichtiger oder mehrfacher Eisentüren zu einer großen Sache - und auch Gitter vor den Fenstern kamen auf, die vor Einbrechern schützen sollten. Selbst wenn man in seiner 30 Quadratmeter- Zweizimmerwohnung keine Millionen oder ein Diamantenversteck hatte, konnte man eine imposante Tür einbauen und damit vor den Nachbarn angeben. Aber der Hauptgrund für die Beliebtheit dicker und mehrschichtiger Türen ist sicherlich psychologischer Natur - nach Jahren der Unsicherheit hinter dünnen kleinen Türen überkompensierten die Russen dies nun durch den Einbau mehrerer Türen.

Warum öffneten sich die meisten Türen in sowjetischen Appartements nach innen?

Es gibt auch den immer wiederkehrenden sowjetischen Mythos, dass die meisten Türen zu den sowjetischen Wohnungen aus Gründen der Staatssicherheit nach innen geöffnet werden konnten - der KGB wollte angeblich, dass die Wohnungen leicht aufzubrechen waren, falls sich jemand Gefährliches darin einschloss.

Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

Das ist natürlich reine Fiktion. Der sowjetische KGB konnte bei Bedarf in jede Wohnung eindringen oder einbrechen, ganz gleich, wie dick die Türen waren oder zu welcher Seite sie sich öffneten. Der wahre Grund ist viel einfacher: Die Treppen in Chruschtschowkas sind sehr schmal. Würden die Türen nach außen aufgehen, bräuchten sie einfach mehr Platz im Treppenhaus. Und in manchen Häusern standen die Türen benachbarter Wohnungen so dicht beieinander, dass man seine Tür öffnen und ungewollt den Nachbarn damit treffen konnte, während dieser an seinem eigenen Schloss und Schlüssel herumhantierte. Also öffneten sich die Türen nach innen - und als diese Türen in den 1990er Jahren wieder eingebaut wurden, tauschten viele Bürger die Rahmen aus und ließen sie nach außen öffnen, um mehr Platz in der Wohnung zu haben.

Interessant, dass sich die Russen ihre Liebe zu dicken Türen bis heute bewahrt haben. „Ich werde niemals mit einer solchen Tür in einem solchen Haus übernachten können, geschweige denn meine Kinder und meine Frau dort lassen. Da heißt es ‚Hereinspaziert, wer will!‘ Und man ist nie sicher!“, schrieb ein russischer Internetnutzer über amerikanische Glas- und Holztüren. Hat er damit recht?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.