Die seltsamsten Balkone in Russland (FOTOS)

Die Russen nutzen die Balkone ihrer gewöhnlichen Plattenbauten oft als Trockenräume für Kleidung oder als Lager für unnötige Dinge. Aber manchmal tauchen wahre Meister der Innenarchitektur an unerwarteten Orten auf. Diese Balkone, die ein unglaubliches Ausmaß an Kreativität aufweisen, wurden in Badezimmer, Banjas und sogar ... in ein Schloss verwandelt.