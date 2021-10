Warum spricht der Bösewicht aus „Squid Game“ fließend Russisch?

Anfang Oktober 2021 tauchte auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken ein Video eines Interviews mit dem 43-jährigen Heo Sung-tae aus der koreanischen Fernsehserie „Squid Game“ auf.

In der Serie spielt er die Nummer 101, einen Gangster namens Jang Dok Su, der in einem Kasino eine große Summe Geld verloren hat und nun seinen Gläubigern Geld schuldet.\

Der Schauspieler spielt einen sehr authentischen Bösewicht, der bereit ist, anderen Spielern eine Falle zu stellen, um zu gewinnen. In dem Video sagt er jedoch auf Russisch, dass er im wahren Leben gar kein Bösewicht sei.

„Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Heo Sung-tae, ich bin ein koreanischer Schauspieler. Ich bin kein schlechter Mensch. Habt keine Angst vor mir, ich tue niemandem weh", sagt er.

The Chosuilbo JNS/Imazins/Getty Images The Chosuilbo JNS/Imazins/Getty Images

Vor seiner Schauspielkarriere studierte Heo Sung-tae russische Sprache und Kultur an der Pusan National University.

Außerdem arbeitete er in der Marketingabteilung von LG Electronics, wo er in der russischen Niederlassung des Unternehmens für den Verkauf von Fernsehgeräten zuständig war, schreibt „Today“.

The Divine Move 2. Khan Lee/Azim Film, 2019 Khan Lee/Azim Film, 2019

In der Fernsehsendung „Happy Together“ sagte der Schauspieler, dass er bei seiner Arbeit den Spitznamen „König des Verkaufs von Fernsehgeräten in Russland“ hatte, da er für die Installation aller LG-LCD-Fernsehgeräte in Hotels in Moskau verantwortlich war.

Er spricht auch Russisch in der koreanischen Serie „Beyond Evil“ und hat sogar eine Parodie von „Squid Game“ auf Russisch in seinen Stories auf Instagram gepostet.

Die Verbindungen des Schauspielers zu Russland enden damit nicht. Fans fanden auf seinem Instagram-Account ein Posting mit einer Flasche Baikal-Wodka und der Bildunterschrift „Ich vermisse Russland einmal im Jahr.“

Russische Fans schrieben in den Kommentaren zu dem Posting „Unser Mann“, „Einfach der Beste“, „Wir sind Russen, Heo Sung-tae ist einer von uns“, forderten ihn zu einer Russlandreise auf und schlugen vor, dass er russischer Präsident werden solle (laut Gesetz kann das allerdings nur ein russischer Staatsbürger werden). Der Schauspieler hat jedoch noch nicht auf die Kommentare seiner russischsprachigen Fans reagiert.

