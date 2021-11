10 alte Tänze der Völker Russlands (VIDEO)

In Russland leben mehr als 190 Ethnien mit ihren eigenen einzigartigen Tanztraditionen. Die nördlichen Völker führen heilige Tänze auf, die auf magischen Riten beruhen, die kaukasischen Tänze drücken romantische Gefühle aus, während man in der Wolga-Region mit Tänzen Alltagsszenen darstellt. Und viele dieser alten Tänze haben bis heute überlebt.

1 Burjatien: Jochor



Der burjatische Rundtanz Jochor (Russ.: Ёхор) wird normalerweise an allen Feiertagen aufgeführt. Die Menschen halten sich an den Händen im Kreis und bewegen sich von links nach rechts, so wie sich die Sonne bewegt. Es ist verboten, sich rückwärts zu bewegen, da man glaubt, dass sich nur böse Geister entgegen der Sonne bewegen. Jochor wird um ein Feuer, einen Baum oder sogar einen Berg herum getanzt. Im Kreis singt ein Vorsänger ein bestimmtes Lied und die Teilnehmer führen verschiedene Bewegungen aus: springen (Nachahmung eines Pferdes), mit den Händen winken (Nachahmung eines Vogels) usw. In den letzten Jahren führen Burjaten Flashmobs durch, bei denen sie Jochor auf der ganzen Welt tanzen und dies in den sozialen Netzwerken veröffentlichen.

2 Kaukasus: Lesginka

Der berühmteste Tanz der Kaukasusvölker ist die Lesginka. In der Antike war sie ein Tanz der Krieger, aber heutzutage wird sie sowohl von Männern als auch von Frauen getanzt. Es gibt verschiedene Variationen und jede hat ihre eigenen Bewegungen. Interessanterweise werden die Hauptbewegungen bei den Männern mit den Füßen und bei den Frauen mit den Händen ausgeführt. Die Bedeutung des Tanzes besteht darin, dass die Männer miteinander „konkurrieren“, ihre Stärke zeigen und um die Gunst einer Dame werben, sie dabei aber nicht berühren dürfen, da dies als respektlos angesehen wird. Die Lesginka wird sowohl von professionellen Ensembles als auch von einfachen Leuten bei festlichen Anlässen getanzt. Dieser Tanz ist von keiner kaukasischen Hochzeit wegzudenken!

3 Tatarstan: Sabantuj

Der wichtigste Feiertag der Tataren ist der Sabantuj, der zu Ehren des Endes der Frühjahrsaussaat gefeiert wird – der „Pflugtag“ findet in der Regel im Juni statt. An diesem Feiertag treiben die Tataren verschiedene Sportarten, singen Lieder und tanzen den Sabantuj mit Drehungen und Sprüngen.

4 Kalmykien: Tuula bi (Tanz des Hasen)

Die kalmückischen Tänze gehen auf schamanische Rituale und die Kommunikation mit Geistern zurück. Viele Elemente dieser uralten Bewegungen imitieren Tiere: Einer dieser Tänze stellt beispielsweise einen Hasen dar. Der Tänzer verschränkt seine Arme wie Pfoten vor der Brust und zieht die Wangen ein. Interessanterweise werden die meisten kalmückischen Tänze allein oder zu zweit, von Angesicht zu Angesicht, aufgeführt.

5 Jakutien: Osuchaj

Dieser traditionelle jakutische Rundtanz ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Volksfestes. In der Regel wird der Osuchaj von vielen Menschen und sieht deshalb so beeindruckend aus. Die Tänzer halten sich an den Händen und drehen sich immer schneller im Kreis. Der Rufer reguliert das Tempo.

6 Mordowien: Wadrja

Wadrja bedeutet gut auf Mordowisch. Die einheimischen Männer und Frauen nehmen im Tanz die gleiche Position ein: Frauen flirten nicht mit Männern, sondern schauen offen und streng, während die Männer nicht die Hände der Frauen halten und ihnen einfach folgen. Ihre Bewegungen sind der Natur entnommen, wie bei anderen Volkstänzen auch: Die Tänzer zeigen den Himmel, fliegende Vögel im Wind usw.

7 Tschukotka: Pantomime-Tänze

Historisch gesehen imitieren die Tänze der Tschuktschen Tiere, Vögel und Naturphänomene (z. B. die Jagd oder den Flug einer Möwe) und wurden früher meist allein oder zu zweit aufgeführt und hatten eine heilige Bedeutung. Die Tschuktschen sind auch heute noch sehr tanzbegeistert – selbst in kleinen Dörfern gibt es ein Tanzensemble, das Volkstänze aufführt.

8 Kabardino-Balkarien: Ujerk Kjafa (oder auch Kafa)

Der uralte Tanz des Adligen (oder auch Tanz des Prinzen) ist ein sehr schöner Rundtanz von Ehepaaren. Ursprünglich war es einfach nur ein Tanz von Paaren: Der Gast wurde aufgefordert, mit dem schönsten Mädchen der Siedlung zu tanzen und dann gesellten sich andere Ehrengäste zu dem Paar. Das Wichtigste bei diesem Tanz sind eine edle Körperhaltung und geschmeidige Handbewegungen. Moderne Ensembles fügen oft komplexe Elemente für die Männer hinzu.

9 Kosaken: Kasatschok

Dies ist einer der berühmtesten Volkstänze Russlands, weit verbreitet unter den Terek- und Kuban-Kosaken sowie unter Militärs. Wenn Sie viele „hockende“ Bewegungen sehen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Kasatschok (was so viel bedeutet wie kleiner Kosak). Trotz der scheinbaren Leichtigkeit und Fröhlichkeit dieses Tanzes sind die Bewegungen sehr komplex und erfordern ein gutes körperliches Training.

10 Russen: Chorowod

Der wichtigste russische Rundtanz hat heidnische Wurzeln. In früheren Zeiten drehten sich die Slawen zu Ehren des Sonnengottes Jarilo und „der Sonne folgend“ im Kreis. Im Laufe der Zeit haben sich die russischen Rundtänze zu einem Spektakel an jedem Feiertag und bei jedem Konzert entwickelt.

