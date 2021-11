Wie Expats während der Pandemie ihren Umzug nach Russland bewältigt haben

Trotz der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie kommen ausländische Fachkräfte nach Russland, um dort zu arbeiten. Ihre Zahl ist sogar noch gestiegen.

Nach Angaben der Relocation-Agentur Intermark, die Expatriates in Russland unterstützt, wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2021 rund 21.000 Arbeitsgenehmigungen für hochqualifizierte Fachkräfte erteilt, im Vergleich zu 7.000 Genehmigungen im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. In der ersten Hälfte des Jahres 2019, also vor der Pandemie, wurden 16.000 Genehmigungen ausgestellt, so dass die Zahl sogar noch gestiegen ist. Intermark erklärt dieses Phänomen mit den nicht realisierten Genehmigungen von 2020, die erst jetzt erteilt werden konnten.

Das Herkunftsland dieser Fachkräfte hat sich jedoch seit langem nicht verändert: An erster Stelle steht Frankreich, dann folgen Italien, Deutschland, Japan, Norwegen, die USA und das Vereinigte Königreich. Interessanterweise ziehen Expats nicht mehr nur in große Städte wie Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg, sondern auch in kleinere, regionale Städte, in denen sich Niederlassungen internationaler Unternehmen befinden. Am häufigsten werden Expats von internationalen FMCG- und IT-Unternehmen eingeladen, in Russland zu arbeiten.

Wir haben mit Expats gesprochen, die während dieser turbulenten Zeit nach Russland kamen. Trotz der Schwierigkeiten, die mit dem Umzug verbunden waren, hat keiner von ihnen seine Entscheidung bereut.

Georg Wiessmeier aus Deutschland

Der studierte Chemieingenieur Georg Wiessmeier hat in seiner 25-jährigen Industriekarriere in großen multinationalen Unternehmen in Deutschland, Belgien und sogar Japan gearbeitet. Er gibt aber zu, dass er schon als Student nach Russland kommen und dort arbeiten wollte.

„Mein Interesse an Russland wurde vor mehr als 30 Jahren geweckt, als es noch die Sowjetunion gab. Obwohl ich in Westdeutschland lebte, lernte ich in der Schule freiwillig Russisch als dritte Sprache und erinnere mich, wie wir ziemlich schwierige Texte lasen und über russische Literatur, Kultur und Geografie diskutierten", sagt er.

„Es war eine ganz besondere Erfahrung: Wegen der Pandemie wurde ich online angeworben und habe mehrere Monate online gearbeitet, bis ich im März dieses Jahres physisch von Deutschland nach Moskau kam", sagt Georg. Seit Mitte September 2020 ist er bei dem petrochemischen Unternehmen SIBUR als Leiter für Forschung, Entwicklung und Innovation tätig.

Jetzt versucht er, die Lücken in der russischen Sprache zu schließen: „Für die geschäftliche Kommunikation habe ich normalerweise einen Übersetzer, aber die meisten Unterlagen sind auf Russisch und ich muss sie für die Arbeit noch einmal lernen.“

Für Vollzeitunterricht hat er allerdings noch nicht genug Zeit: Georg beschäftigt sich unter anderem mit der Einführung neuer Technologien, die zu einer umweltfreundlicheren Produktion beitragen und unterstützt auch „grüne“ Start-up-Initiativen von Studenten.

Mit der Unterstützung von Sibur ist es ihm nun gelungen, ein Visum für seine Frau sowie Einladungen für seine vier Kinder zu bekommen, die alle an Universitäten in Europa studieren. „Ich dachte, ich würde mindestens einmal alle zwei Wochen zwischen Russland und Deutschland hin- und herreisen, um meine Familie zu sehen, aber jetzt ist das schwierig, weil Deutschland keine russischen Impfstoffe zulässt und Russland keine EU-Impfstoffe akzeptiert. Es ist nicht einfach, nach Hause zu kommen - er wurde vollständig mit Sputnik V geimpft, da der Impfstoff in Russland früh und gut zugänglich war, aber zu Hause erwartet ihn eine Quarantäne. „Wir müssen uns an die Regeln halten, denn die Pandemie ist eine globale Angelegenheit", bemerkt er philosophisch und fügt hinzu, dass er froh ist, wenigstens in Restaurants und an öffentlichen Orten in Moskau ohne Tests oder Registrierung gehen zu können.

Luke Cornforth aus Großbritannien

Luke, 23, arbeitet bei der EM PR Agency: Er hat Ende 2020 als Praktikant angefangen und ist inzwischen PR-Manager geworden. An der Universität hat er Russisch und Arabisch studiert und im Rahmen des Studiums sechs Monate in St. Petersburg verbracht. „Es hat mir sehr gut gefallen, und als ich nach Großbritannien zurückkam, suchte ich nach Möglichkeiten, Russland wieder zu besuchen", sagt er.

Zunächst arbeitete er als Englischlehrer, dann erhielt er eine Einladung zu einem Praktikum bei EM und zog nach Moskau. Vor ein paar Monaten reiste Luke in sein Heimatland und musste zweimal für zwei Wochen in Quarantäne: Bei der Einreise ins Vereinigte Königreich, bevor er dort geimpft wurde, und bei der Einreise nach Russland.

Er plant, mindestens drei Jahre lang hier zu bleiben, solange sein Visum gültig ist. Und vielleicht sogar länger. „Die meisten meiner Kollegen sind Russen, aber es gibt auch Leute aus der ganzen Welt: New York, London, Peking, Wien und mehr. Auch die Kunden sind sowohl russisch als auch international".

Luke sagt, dass sich Ausländer nicht davon abschrecken lassen sollten, nach Russland zu kommen, selbst wenn sie kein Russisch können. „Ich empfehle auf jeden Fall, nach Moskau oder Petersburg zu gehen: Beide Städte sind sehr freundlich, viele Leute sprechen Englisch und selbst wenn man kein Russisch kann, kann man sich mit Einheimischen anfreunden."

Ryan Malone aus Großbritannien

Der 29-jährige Spezialist aus dem Vereinigten Königreich hat in Cambridge russische Sprache und Literatur studiert; er verbrachte 2014 neun Monate in Moskau und wollte zurückkehren. Trotz seiner philologischen Ausbildung interessierte er sich sehr für den Bankensektor und arbeitete eineinhalb Jahre lang in der Londoner Niederlassung von VTB Capital, einem russischen Finanzunternehmen.

Anfang 2020 wechselte er schließlich in deren Moskauer Büro. „Ich verbrachte die ganze Zeit allein in Moskau und arbeitete aus der Ferne", sagt Ryan. „Erst Anfang April 2021 kehrte ich ins Büro zurück."

Während seiner Zeit in Russland ist Ryan zum Goldenen Ring, an die Schwarzmeerküste und nach St. Petersburg gereist, aber er sagt, dass er in Zukunft gerne in Moskau leben würde. „Moskau ist eine der besten Städte der Welt, ich habe mich in die Stadt verliebt", sagt er.

Er vergleicht die Russen liebevoll mit Eiern: Sie sind außen hart, aber innen weich. „Ich denke, um in Russland zu leben, muss man zumindest gesprochenes Russisch verstehen. Dann versteht man mehr, kann sich leichter verständigen und schottet sich nicht von anderen ab. Die Russen mögen es auch sehr, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen."

