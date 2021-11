Erfahrungsbericht: Eine Engländerin an einer russischen Schule

8:45 Uhr am 1. September 2010. Schüchtern stehe ich in einer stickigen Schulhalle, in der es nach Dutzenden kunstvoller Blumensträuße und Eau de Toilette der Mütter duftet. Um mich herum stehen meine strahlenden, makellos gekleideten Mitschüler und ihre Eltern; die Mütter und Töchter in extravaganten Kleidern, die Haare mit weißen Bändern geschmückt. Die Jungen und ihre Väter in Anzügen, Krawatten und glänzenden Schuhen (einige sogar mit getönten Fliegerbrillen und Zylinderhüten...). Lautes Geschnatter, Musik und die schiere Menge an Pflanzen in der winzigen Halle sorgen für ein heilloses Durcheinander - diese unverschämte, aber seltsam anziehende Halbanarchie, die so typisch für Russland ist.

Das ist der „russische Schulanfang“, den ich in den zwei Jahren, die ich von 2010 bis 2012 mit meiner Familie in Moskau lebte, zweimal erleben durfte. Der Umzug von einer malerischen Marktstadt im Südosten Englands in die riesige und überwältigende Metropole Moskau öffnete mir die Augen für viele krasse kulturelle Unterschiede, einer davon war die russische Einstellung zur Schulbildung und insbesondere die Art und Weise, wie sie den Beginn des Schuljahres markieren.

Im Vereinigten Königreich ist dies etwas, das wir fürchten: Die Sommerferien gehen zu Ende, der Septemberregen schleicht sich ein, die Wochen vor der Rückkehr in die Schule verbringen Eltern damit, in Panik Socken für den Sportunterricht zu kaufen und sich mit ihren Kindern darüber zu streiten, warum sie nicht jedes Jahr einen ganzen Satz Radiergummis in Regenbogenfarben mit Beerenduft brauchen.

Das Ausmaß der russischen Feierlichkeiten zum ersten Schultag - День Знаний („Tag des Wissens“) - übertrifft jeden Versuch, den wir im Vereinigten Königreich unternehmen, um das neue Schuljahr zu begrüßen.

Meiner Meinung nach machen die Russen etwas wirklich Schönes und greifen etwas auf, was wir zu Hause blindlings übersehen - dieser Tag muss keine widerwillige Rückkehr zur Alltäglichkeit von Unterricht und Hausaufgaben sein. Er kann stattdessen tatsächlich ein Fest des Wissens sein, eine Beobachtung, eine Wertschätzung für Bildung und alles, was sie uns gibt. Dieser Tag dient dazu, Traditionen zu ehren, zusammenzukommen, sich zu erden und den Geist auf das bevorstehende Jahr des Lernens vorzubereiten.

Ich stehe dort in meinen kratzigen Strumpfhosen und Stiefeln, umklammere meinen herabhängenden Blumenstrauß und bin beschämt.

Genau um 9.00 Uhr wird die Schulglocke unter großem Jubel und Applaus geläutet, eine Tradition, die auf Russisch als Первый Звонок („erste Glocke“) bekannt ist. Ehemalige Schüler und Sponsoren halten Reden, die Schulhymne wird gesungen und Blumen werden an die Lehrerinnen und Lehrer verteilt. Und so beginnt das Schuljahr in einer festlichen Atmosphäre...

Забота - Typisch russische Fürsorge

Ich bin in Moskau im Alter von 10 bis 12 Jahren zur Schule gegangen - das entspricht den Schuljahren sechs und sieben. Im Vereinigten Königreich ist dies eine Zeit, in der ein Kind seine erste Unabhängigkeit erlangt, sei es in Form eines eigenen Schulwegs, der Übernahme von Verantwortung für die eigenen Sachen oder des Versuchs, die Hausaufgaben ohne Hilfe zu erledigen. Da ich das älteste von drei Kindern bin und die Zügel zu Hause bereits deutlich gelockert wurden, war es ziemlich schockierend zu erleben, wie Kinder in meinem Alter in Russland behandelt werden.

Das uralte nationale Konzept der забота („Fürsorge“) bezieht sich auf die rigorose Betreuung und den Schutz von Kindern durch die ältere Generation, bis zu dem Punkt, an dem dies praktisch zu ihrer Vollzeitbeschäftigung wird. In meiner Schulzeit nahm забота viele Formen an: Man stopfte uns mit Essen voll, wickelte uns fest in Winterkleidung ein und erinnerte uns daran, dass die meisten Dinge in irgendeiner Weise dazu führen könnten, dass wir krank werden. Manche Verhaltensweisen fand ich einfach außergewöhnlich: In einem Schulferienlager in Griechenland durften wir genau zehn Minuten in die Sonne und genau fünf Minuten ins Meer, beides wurde mit einer Stoppuhr gemessen. Im Klassenzimmer durften nur Jungen Möbel umstellen, da die Mädchen als zu schwach und zart galten. Mädchen und weibliche Lehrkräfte durften auch nicht auf dem Boden sitzen, da die Gefahr der Unfruchtbarkeit bestand, oder im Sitzen ein Bein über das andere schlagen, wegen der Gefahr von Blutgerinnseln.

Heute weiß ich, dass diese verblüffenden Verhaltensweisen, die ich manchmal als frustrierend, lächerlich und einschränkend empfand, in Wirklichkeit nur ein Beweis für die enormen Auswirkungen der turbulenten Vergangenheit Russlands auf seine sozialen Bräuche sind. Die Sorge um Gesundheit, Krankheit und ausreichende Wärme und Nahrung stammt aus einer Zeit, als Millionen von Menschen in den eisigen russischen Wintern starben, Hungersnöte im ganzen Land herrschten und schlechte Lebensbedingungen und harte Arbeit dazu führten, dass viele krank wurden oder jung starben.

Als ich an meiner russischen Schule ankam, kannte ich nur sehr wenig von der Sprache, von der ich jetzt weiß, dass sie voller schöner Komplexität und Nuancen ist. Trotz der Orientierungslosigkeit und der Missverständnisse, die sich daraus ergaben, dass ich die meiste Zeit nicht verstand, was um mich herum geschah, war ich, glaube ich, eher verblüfft über das Verhalten meiner Mitschüler und Lehrer, das ich so ungewohnt und faszinierend fand.

Essen, Kleidung und Lehrplan

Zu den bemerkenswerten Momenten gehörte das Essen: Meine Schule, die eine Privatschule war, sorgte dafür, dass wir ständig etwas zu essen bekamen - bei unserer Ankunft um 8 Uhr morgens bekamen wir завтрак („Frühstück“), bestehend aus Käse oder Salami auf Brot, каша („Brei“) und Tassen mit sehr süßem, schwarzem Tee. Nach der ersten Stunde kam das второй завтрак („zweites Frühstück“), das ähnlich aussah, aber manchmal unerklärlicherweise Käsenudeln enthielt. Das Mittagessen fand drei Stunden später statt und bestand aus russischen Klassikern - der obligatorischen супчик („kleine Suppe“), котлеты („Fleischkoteletts“), пельмени („mit Fleisch gefüllte Teigtaschen“) und сырники („Quarkpfannkuchen“) und noch mehr süßem Tee. Nach dem Mittagessen gingen wir гулять на улице „draußen spazieren“, im Grunde eine Pause), worauf ein полдник („halber Tag“, d.h. ein Snack) folgte; typischerweise Obst, eine Art süßer Kuchen und noch mehr süßer Tee - kein Wunder, dass wir alle ständig hyperaktiv waren! Um 17 Uhr gab es dann Abendessen, bevor wir zwei Stunden lang nach der Schule in den Club gingen.

Auch an die Kleidung musste ich mich erst einmal gewöhnen. Jeden Tag verbrachten wir mindestens 30 Minuten damit, uns beim Betreten des Gebäudes auszuziehen und uns dann für die Zeit, die wir draußen verbrachten, neu zu kleiden, insbesondere in den Wintermonaten. Alle Schüler hatten ein Paar „Innenschuhe“, die in der Schule aufbewahrt wurden - wehe dem, der mit seinen verschneiten "Außenschuhen" die Innenräume beschmutzte!

Auch was den Lehrplan anbelangt, wurden die russischen Werte hochgehalten. Es wurde großer Wert daraufgelegt, Dinge auswendig zu lernen, seien es Puschkins Gedichte oder ein Klavierstück; die Fähigkeit, aus dem Gedächtnis zu rezitieren oder zu spielen, bestätigte absolute Kenntnisse und Wertschätzung. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie ich von meiner Klavierlehrerin Elena einen empörten Klaps auf die Hand bekam, als ich die Titelmelodie von Titanic verhunzte. Erfolgreicher war meine auswendig vorgetragene Interpretation von Puschkins На лукоморье дуб зелёный („Grüne Eiche am Meeresstrand“), für die ich eine 4 (entspricht einem B) erhielt. Während die Verewigung großer Künstler und ihrer Kunst in der Schule - wie in ganz Russland - von grundlegender Bedeutung war, wurde die Kreativität des Einzelnen in hohem Maße gefördert - ich war an zahlreichen Einzel- und Gruppenprojekten in den Bereichen Film, Fotografie und Theater beteiligt.

Ich gewöhnte mich an eine gewisse Ungezwungenheit im Umgang mit den Lehrern; sie schimpften oft mit uns oder versuchten, mit uns ins Gespräch zu kommen oder Kompromisse zu schließen, als wären wir ihre eigenen Kinder und sie eher unsere Betreuer als angestellte Wissensvermittler. Für mich war dies einer der größten Unterschiede zwischen der Schule in Moskau und der Schule im Vereinigten Königreich. Vielleicht lag es daran, dass wir fast elf Stunden am Tag in der Schule verbrachten. Aber ich lernte meine Lehrer zu lieben, empfand aber auch manchmal tiefe Frustration und Wut ihnen gegenüber, wenn ich der Meinung war, dass es Ungerechtigkeiten gab. Ich weiß, dass es meinen Mitschülern genauso ging: Wir hatten ein tiefes Vertrauen in unsere Lehrer und verließen uns gegenseitig auf ihre ständige Anwesenheit, auf die sie mit fast mütterlichem Verhalten reagierten.

Nach meiner Rückkehr ins Vereinigte Königreich und in die dortige Schule staunte ich über die Leichtigkeit, mit der alles ablief, die Einfachheit der Kommunikation, die Unabhängigkeit und die Freiheiten, die wir als gegeben hinnehmen mussten. Obwohl ich in den letzten zwei Jahren wie ein Kind behandelt wurde, das viel jünger war als ich, war ich auf eine seltsame Art und Weise erwachsener und reifer geworden als alle anderen.

