MEINUNG: Warum der russische November der scheußlichste Monat des Jahres ist

Der dunkelste und düsterste Monat des Jahres verursacht Depressionen und Stimmungsschwankungen, die so stark sind, dass selbst ein strenger, schneereicher Winter attraktiver erscheint!

Eine Freundin von mir hat mir einmal gesagt, dass sie den November liebt. Sie hat in diesem Monat Geburtstag, und sie mag es, wie sich das Wetter jeden Tag ändert und uns mit neuen Ansichten der Natur erfreut. Für sie ist dieser Monat wie ein Übergang zwischen dem goldenen Herbst und dem schneeweißen Winter. Die Blätter welken, aber das Ganze gibt uns ein Gefühl von bevorstehendem Wandel und Neuanfang - ein friedlicher Zustand, den man sich zu eigen machen kann, während man über das Leben nachdenkt, bei einem Tee sitzt oder durch leere Straßen spaziert… Das hat zumindest meine Freundin gesagt.

Klingt poetisch, oder?

Sophia Sandurskaja/Moskva Agency Sophia Sandurskaja/Moskva Agency

Falsch! Das ist totaler Quatsch. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand den November gelobt hat, anstatt zu sagen, dass er sich am liebsten einigeln würde.

Ich erkläre jetzt mal etwas.

Warum ist der November so schlecht?

Alexander Awilow/Moskva Agency Alexander Awilow/Moskva Agency

Russland ist, wie Sie wissen, ziemlich groß. In vielen Regionen wie dem Ural, Sibirien und anderen nördlichen Gebieten ist der Winter bereits in vollem Gange und es liegt im November viel Schnee. Je weiter westlich und/oder südlich Sie sich befinden, desto anders sieht es jedoch aus. Nehmen Sie zum Beispiel Moskau. Der Schnee ist entweder noch nicht da, oder er schmilzt so schnell, dass man den Zauber der weißen Pracht nie richtig zu spüren bekommt. Und zu allem Übel ist es auch noch extrem kalt und dunkel.

Andrej Nikeritchew/Moskva Agency Andrej Nikeritchew/Moskva Agency

Die Russen verbringen den größten Teil des Novembers in völliger Dunkelheit. Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf, und es ist dunkel. Um 17:30 Uhr, wenn Sie von der Arbeit zurückfahren, ist es wieder dunkel. Oh, und habe ich schon die Kälte erwähnt? Und es ist auch nicht die Art von Kälte, mit der Sie rechnen können. Gestern waren Sie noch gut gelaunt, trugen eine leichte Jacke und es war sonnig bei +10℃... und heute ist es weit unter null, und plötzlich sind überall Eiszapfen zu sehen - auch an Ihrer Nase.

„So schlimm ist es doch gar nicht“, werden mir sicher einige von Ihnen sagen. Aber der November hat noch ein weiteres Ass im Ärmel: starke und heftige Winde, die Ihre Kleidung bis auf die Haut durchdringen. Auf einer Moskauer Website heißt es in der Wettervorhersage: „Der Wind wird den Moskauern das Fleisch von den Knochen pusten.“

Alexander Awilow/Moskva Agency Alexander Awilow/Moskva Agency

Stellen Sie sich also Folgendes vor. Die Blätter sind gefallen und die Bäume sind kahl, der düstere, bleierne Himmel scheint Ihnen auf den Kopf zu drücken. „Romantischer“ Novemberregen verwandelt sich plötzlich in eine Million kalter, scharfer Pfeile, die versuchen, Sie aus allen Richtungen zu durchbohren (dank des Windes), und kein Regenschirm kann einem solchen Angriff standhalten.

Aber ist der Winter besser?

Alexander Awilow/Moskva Agency Alexander Awilow/Moskva Agency

Eine berechtigte Frage. Erlauben Sie mir, genau zu werden:

- Wenn alles mit Schnee bedeckt ist, fühlt es sich wärmer an. Außerdem lässt der Schnee alles draußen heller erscheinen. Selbst nachts reflektiert er die hässliche künstliche Beleuchtung, und alles wirkt irgendwie fröhlicher.

- Mit der Ankunft des Winters gewöhnt man sich allmählich an die Kälte und beginnt, sich wärmer zu kleiden.

- Und dann gibt es natürlich noch die Weihnachts- und Neujahrsdekoration, die einem hilft, mit der traurigen Realität fertig zu werden.

Wie verkraftet man den November in Russland?

Sergej Wedjaschkin/Moskva Agency Sergej Wedjaschkin/Moskva Agency

Ein Hoch auf das russische Zentralheizungssystem! Dank ihr ist Ihr Haus bereits ab Mitte September warm beheizt (die Heizung wird eingeschaltet, wenn die Durchschnittstemperatur fünf Tage hintereinander um die +8 °C liegt). Aber es gibt auch eine Schattenseite. Während man drinnen kurze Hosen tragen kann, muss man für die düsteren Novemberspaziergänge mehrere Schichten Kleidung anziehen. Die ständigen Wechsel sind eine große Belastung.

Hier ein Ratschlag meines Freundes, der jeden Tag 10 Kilometer läuft, egal was passiert: Ziehen Sie sich warm an! Das ist einfach, aber genial. Wenn es nicht schneit, glauben manche Leute nicht, dass sie Wintermäntel tragen müssen. Ja, ziehen Sie Ihren Daunenmantel an, vergessen Sie nicht die Mütze, den Schal und die Handschuhe. Und schließlich: Bedecken Sie Ihre Knöchel! Bequeme, warme Schuhe zu tragen, ist eine gute Idee.

Denis Grischkin/Moskva Agency Denis Grischkin/Moskva Agency

Jede körperliche Aktivität wird Ihnen in diesen trüben Tagen die nötige Freude bereiten. Gehen Sie ins Fitnessstudio, schwitzen und dehnen Sie sich zu Hause, machen Sie Yoga, meditieren Sie, machen Sie Atemübungen und andere Dinge, die sie auf Instagram empfehlen. Einiges davon funktioniert wirklich.

Das Zuhause sollte Ihr gemütlicher Zufluchtsort sein, also zünden Sie ein paar Kerzen an, trinken Sie Tee und Kokosnuss, lesen Sie diese Hygge-Bücher, nach denen alle verrückt sind. Essen Sie sich langsam durch Ihren Apfelvorrat von der Datscha... und - backen Sie Kuchen.

Getty Images Getty Images

Einige schwache Russen reisen im November in wärmere Länder, aber wir werden diese Feigheit nicht unterstützen! Wenn Sie sich zu dieser Jahreszeit in Russland aufhalten, müssen Sie die Zähne zusammenbeißen, Ihr mürrisches Gesicht aufsetzen und sich der Situation stellen. Immerhin steht der Winter vor der Tür. Und Orte wie Moskau und St. Petersburg gehören zu den festlichsten Orten, die man in der Weihnachtszeit erleben kann.



