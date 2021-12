Die sieben wichtigsten russischen Tennisstars im Jahr 2022 (FOTOS)

7. Anastasia Potapowa

Die Blondine ist eine ehemalige Nr.1-Juniorin und Wimbledon-Einzelmeisterin 2016. Ihr sportliches Schicksal war vorbestimmt. Anastasias Mutter spielte Basketball, und ihre Großmutter war Basketballtrainerin. Potapowa begann mit fünf Jahren, Tennis zu spielen. Bei den Australian Open 2021 schlug sie in der ersten Runde die an Platz 24 gesetzte Amerikanerin Alison Riske, verlor aber in der dritten Runde gegen die an 10 gesetzte Serena Williams. Nicht schlecht für eine 20-Jährige! Es sieht so aus, als sei Potapowa auf der Überholspur zum Erfolg.

6. Ljudmila Samsonowa

Nehmen Sie es als eine Art Warnung: Samsonowa, 23, spielt am liebsten auf dem Hartplatz, ihr Lieblingsschlag ist die Vorhand und ihr Vorbild ist Maria Scharapowa.

Geboren in der Stadt Olenegorsk in der Region Murmansk, zog ihre Familie ins sonnige Italien, als Ljudmila erst 18 Monate alt war. Ihr Vater, ein talentierter Tischtennisspieler, wurde eingeladen, für den Turiner Verein „Ferentino“ zu spielen. Bei der Wahl der Sportart gab es keine große Auswahl. Ihr Vater sagte, Ljudmila könne entweder in seine Fußstapfen treten und Tischtennis spielen oder zur Abwechslung Rasentennis ausprobieren. Samsonowa begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennis. Bis 2018 vertrat sie Italien im Profisport, bevor sie in ihr Heimatland Russland wechselte. Ljudmila machte in Russland und im Ausland von sich reden, als sie bei den German Open 2021 ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewann. Samsonowa hat auch sechs Titel auf dem ITF Circuit gewonnen.

5. Ekaterina Alexandrowa

Die 27-jährige Alexandrowa ist ein großer Fan von Serena Williams, und auch ihre beruflichen Ambitionen sind hoch wie ein Berg! Geboren in der Stadt Tscheljabinsk im russischen Ural, lebt und trainiert Alexandrowa seit 1996 in Prag. Sie wird von ihrem Vater trainiert und hat bereits sieben Einzeltitel auf dem ITF-Circuit und einen WTA-Einzel-Titel gewonnen. Ihre Kämpferqualitäten zeigte sie bei den French Open 2021, wo Alexandrowa die 40-jährige siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams in der ersten Runde schlug. Und auch wenn sie in der zweiten Runde gegen die spätere Roland-Garros-Siegerin Barbora Krejcikova ausschied, werden die Siege zukünftig sicher nicht ausbleiben.

4. Weronika Kudermetowa

Ihr Vater, Eduard Kudermetow, ist ein russischer Eishockey-Nationalspieler. Weronika ihrerseits wurde als Tennisstar geboren. Sie begann im Alter von acht Jahren mit dem Tennisspielen. Kudermetowa gewann ihren ersten WTA-Tour-Titel im Einzel bei den Charleston Open 2021 und ihren ersten WTA-Tour-Titel im Doppel bei den Wuhan Open 2019. Die 24-jährige Tennisspielerin, die ihre Gegnerinnen von der Grundlinie aus dominiert, hat alle Chancen, ihre Profi-Ambitionen auf die nächste Stufe zu heben. Sie ist stark, schnell und lässt sich nicht so leicht schlagen.

3. Daria Kasatkina

Es war ihr älterer Bruder Alexander, der in seiner kleinen Schwester den zukünftigen Champion sah. Daria Kasatkina wurde in der Stadt Toljatti in der Region Samara geboren und begann schon als Teenager, auf dem ITF-Junior Circuit zu spielen. Kasatkina sorgte für viel Aufsehen, als sie bereits bei ihrem zweiten Karriereturnier ihren ersten Titel gewann. Im Jahr 2018 wurde sie bei den Premier Mandatory Indian Wells Open Zweite hinter der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka. Die 24-jährige Kasatkina ist eine kompetente Spielerin, die bereits vier WTA-Tour-Titel im Einzel und einen Titel im Doppel gewonnen hat.

2. Elena Wesnina

Fans aus aller Welt sind von ihrem Charme gefangen. Vesnina, 35, ist eine der meistausgezeichneten russischen Tennisspielerinnen ihrer Generation. Ein Teil ihres Charmes ist die Kraft, die ihr Körper besitzt. Wesnina hat die Beinarbeit einer Tänzerin und die Schnelligkeit einer Löwin.

Als ihre Eltern die siebenjährige Elena zum ersten Mal mit dem Tennissport in Berührung brachten, dachte niemand daran, dass dies ihr ihre lebensbeherrschende Sportart werden würde. Glücklicherweise war Elenas erster Trainer Juri Judkin, der auch Maria Scharapowa trainierte.

Wesnina ist vierfacher Grand-Slam-Champion im Doppel: 2013 gewann sie die French Open, 2014 die U.S. Open und 2017 Wimbledon sowie 2016 die Australian Open im Mixed-Doppel. Im Jahr 2018 war sie die Nummer 1 im Damendoppel.

1. Anastasia Pawljutschenkowa

Geboren 1991, dem Jahr des Zusammenbruchs der Sowjetunion, weiß Pawljutschenkowa, worauf es bei einem Spitzenkampf ankommt. Als Junioren-Wunderkind gewann Pawljutschenkowa drei Junioren-Grand-Slam-Titel und wurde im Alter von 14 Jahren die Nummer 1 der Juniorenwelt.

Pawljutschenkowa wird für ihre erstaunlichen athletischen Fähigkeiten verehrt. Sie hat 12 Einzeltitel auf der WTA-Tour und fünf Einzeltitel auf dem ITF-Circuit gewonnen. Darüber hinaus hat Anastasia Pawljutschenkowa fünf Doppeltitel auf der WTA-Tour und acht Doppeltitel auf dem ITF-Circuit gewonnen. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 gewann sie im gemischten Doppel mit Andrei Rublew die Goldmedaille. Mit ihrer kraftvollen Vorhand ist Anastasia an der Spitze ihres Spiels und ist derzeit Russlands Nummer 1 im Dameneinzel.

