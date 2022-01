Ein Fotograf enthüllt das authentische russische Hinterland (FOTOS)

Seine Fotos bieten einen seltenen und einzigartigen Einblick in das Leben einiger der weniger zugänglichen Orte in Russland.

Für Roman Gostew, einen 37-jährigen Grafikdesigner aus der Stadt Nischnewartowsk in Sibirien, ist Fotografie nichts als ein Zeitvertreib. Und dennoch ist es ihm gelungen, eine einzigartige Sammlung von Aufnahmen zusammenzustellen, die authentisches russisches Hinterland und seine Bewohner zeigen.

Gostew hat sich nie als Fotograf gesehen, bis es sein Job erforderte, dass er anfing, seine Kamera zu benutzen.

„Ich arbeite als Grafikdesigner. Ich musste hinausgehen und Objekte fotografieren, um Außenwerbung zu gestalten. Zunächst war die Umgebung etwas, das der Aufmerksamkeit nicht würdig war. Es war mir egal. Ich ging [herum] und bemerkte nichts. Aber irgendwann fingen einige Dinge an, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Also begann ich sie zu fotografieren.“

Gostew sagt, er verfolge keine bestimmte künstlerische Idee. Stattdessen entstehen alle seine Fotos durch reine Improvisation.

„Ich fotografiere die städtische Umgebung, etwas, das dem Durchschnittsbürger zugänglich ist. Ich habe mich noch nicht entschieden, wonach ich suche. Ich habe es mir einfach zur Regel gemacht, meine Kamera jeden Tag mit zur Arbeit zu nehmen. Ich verlasse mich auf den Zufall“, sagt er.

Die meisten Fotos von Gostew stammen aus Nischnewartowsk, wo er lebt und arbeitet, aber der Fotograf nimmt seine Kamera auch an andere Orte mit.

„Letztes Jahr ist ein Kollege von mir wegen eines Autos nach Fernost gefahren. Ich habe ihn begleitet. In den Ferien nehme ich immer meine Kamera mit. Es gab dort einige bunte Orte [und Menschen].“

Unterwegs fielen dem Fotografen einige Orte und Menschen ins Auge. Ein Verkäufer, der auf einem leeren Eimer an einer abgelegenen Tankstelle raucht oder Landbewohner, die in verwitterter Kleidung auf einer Bank chillen, sind übliche Motive in Gostevs Fotografie. Der Autor warnt jedoch vor Verallgemeinerungen über Menschen, die russische Provinzen besetzen.

„Solche Leute trifft man nicht mehr oft in Nischnewartowsk, alle sehen aus wie moderne Großstädter. Aber irgendwo gibt es noch so ein Phänomen, Menschen aus unserer Provinz können so sein. Sie heben sich von der allgemeinen Umgebung ab, die ich täglich zu sehen gewohnt bin. Und das Auge wird sofort von ihnen angezogen und ich mache ein Foto. Alles geht schnell. Ich kann nicht sagen, dass ich typische Provinzler fotografiere“, sagt er.

Einem Ausländer, der seine Region oder einen anderen abgelegenen Ort in Russland besuchen möchte, würde Gostew raten, auf die Neugier der Einheimischen vorbereitet zu sein, wenn auch in den meisten Fällen wohlwollend.

„Außerdem solle er sich warm anziehen“, sagt der Fotograf halb im Scherz.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.